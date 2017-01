«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Il semble aller de soi pour Wyclef Jean d’inclure le Québec dans ses activités de promotion. Après un passage très remarqué au Festival Juste pour rire en 2015, le rappeur et ex-pilier des Fugees revient nous voir dans les prochains jours. Il s’arrêtera notamment à Tout le monde en parle, dimanche soir, pour parler de son nouveau EP, J’ouvert, qui paraîtra à la fin du mois.

Guy A.Lepage et son complice Dany Turcotte s’entretiendront également avec le nouveau président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau; avec Lise Dion, qui lance la semaine prochaine le recueil de réflexions humoristiques Humeurs d’une femme mûre et divertissante; avec Pierre-Yves Lord, présent pour assurer la promotion du festival de mixologie Caribû, ainsi qu’avec Claude Perron et Édith Arsenault, propriétaires de la chaîne de boutiques érotiques Séduction, qui sont en vedette dans le docu-réalité Sexe Shop, à Z.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a effectué un retour en force après la pause des Fêtes, en ralliant 1 203 000 téléspectateurs. Mais TVA n’a pas souffert de cette féroce concurrence, puisque Le Banquier et sa candidate ex-religieuse en ont attiré 1 506 000, et le gala Célébration 2017 en a retenu 1 358 000. En début de soirée, Vlog est allé chercher 904 000 personnes, Découverte en a captivé 477 000 et ICI Laflaque en a fait rigoler 586 000. Quant à la rediffusion de Karl & Max, présentée à TVA sur le coup de 22h06, elle n’a intéressé que 363 000 curieux.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.