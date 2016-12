ADVERTISEMENT

INSOLITE - C'est à celui qui aura le dernier mot. Sur cette vidéo hilarante, tirée du site web Thechive.com, un enfant et un chien-loup dissertent longuement sur un sujet qui semble n'appartenir qu'à eux. La vidéo fait le buzz sur internet et a été partagée plus de 14 600 fois sur Facebook.

Le bébé, à quatre patte sur le sol d'un couloir d'appartement, exerce sa voix en s'adressant directement au chien. Se sentant interpellé, le chien répond par des hurlements. Ce jeu de discussion est improbable et donne un effet comique à la scène.

Voici la vidéo: