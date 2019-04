Les 30 et 31 mars ainsi que le 1er avril dernier, 25 agences ont offert en dégustation au public et aux membres de l'industrie vinicole, plusieurs centaines de vins provenant d'environ 200 producteurs, européens pour la plupart.

Les lecteurs et les lectrices qui sont un peu moins familiers avec l'univers des vins dits d'importation privée pourront lire ce billet: Que réserve l'avenir aux vins d'importation privée? Il renferme d'autres liens menant à des articles que je vous invite à lire également.

C'était donc la 9è édition printanière pour cet événement organisé par le Raspipav, lequel propose également une édition automnale.

À l'opposé de ce que beaucoup pensent, ces vins ne s'adressent pas uniquement aux restaurateurs car plus de 25% des ventes des vins de cette catégorie sont réalisées auprès de particuliers.

La demande pour ces vins qui n'ont pas été référencés pour diverses raisons par la SAQ mais qui sont tout de même vendus par son intermédiaire (monopole oblige), représente une source non négligeable de profits pour celle-ci. On vend maintenant plus de 160 millions de dollars par année de vins d'importation privée.

Alors que les ventes des vins faisant partie du répertoire de la SAQ augmentent annuellement d'environ 3% par année, la croissance des vins d'importation privée est depuis quelques années d'environ 15%.

Étant présentement à refondre en profondeur son site internet, il semblerait que la SAQ songerait sérieusement à y incorporer une section qui serait désignée comme www.saq/ip.com.

On y retrouverait les fiches des produits disponibles en importation privée que les agences seraient disposées à rendre disponibles au public, à l'exception des produits que celles-ci désirent réserver à la restauration.

Idéalement, ces produits pourraient être commandés à l'unité, et non à la caisse tel que présentement. La SAQ le fait d'ailleurs déjà pour plusieurs de ses vins, avec son programme Cliquez, Achetez, Ramassez.

Ces possibilités avaient été évoquées à l'automne 2017, par l'ancien PDG de la SAQ, Alain Brunet. Celui-ci avait prédit que cela serait en place d'ici deux ans (voir ici). Nous verrons bien à l'automne 2019 si cela aura été fait. L'expérience passée a cependant maintes fois démontré que lorsqu'il y a les mots informatique et gouvernement dans la même phrase, il y a souvent des délais.

Place aux vins

Pour revenir à des choses plus concrètes, j'aimerais maintenant vous faire part de quelques trouvailles intéressantes que j'ai faites, lors de mon passage au salon mentionné ci-dessus.

Visiteurs du salon Photo: Yves Mailloux

Pour vous démontrer que les vins d'importation privée ne sont uniquement destinés à une élite et qu'il y en a pour toutes les bourses, les prix des vins de la sélection qui suit ne dépassent pas à une exception près les trente dollars, et coûtent souvent beaucoup moins.

Pour faciliter la passation de vos commandes, je les ai regroupés par agence dont le nom représente un lien vers leur site internet. Les prix sont ceux pour les particuliers et incluent les taxes et les frais d'agence.

Hérisson Malin

Merlot, Hérisson Malin, Jacques Frelin, 2017, Vin de France, 15,80$

Un vin bio sympa, très facile à boire; il est issu de vignes poussant sur des coteaux argilo-calcaires situés entre Carcassonne et Nîmes, dans le sud de la France; robe rubis légèrement soutenue; parfum de fraise des champs et de mûre; souple, fruité et surtout savoureux; en caisse de 6.

Grenache-Syrah, Vallis Terra

Grenache (70%) - Syrah (30%), Vallis Terra, Pierre Chauvin, Vaucluse IGP, 2016, France, 16,30$

Ce vin est très populaire auprès des restaurateurs et je comprends pourquoi. Ses arômes de fruits rouges et noirs, de cuir et de prune indiquent dès le départ qu'il n'a rien à voir avec un petit vin; c'est rond et gourmand et doté d'une bonne longueur; beaucoup de jus pour le prix; en caisse de 6.

Côtes-du-Rhône blanc, Domaine de Lascamps

Tradition, Domaine de Lascamps, Côtes-du-Rhône blanc, 2018, France, 22,85$

Un délicieux assemblage de 80% de Clairette et de 20% de Viognier; on y perçoit des notes florales, des parfums d'agrumes, de chèvrefeuille ainsi qu'une pointe citronnée; un vin savoureux, équilibré avec une belle fraîcheur. Parfait pour les repas printaniers et estivaux; les membres du Club des Dégustateurs de Grands Vins en ont acheté quelques caisses de 6 bouteilles.

Côtes-du-Rhône rouge, Château de Montfaucon

Un assemblage très étudié de 50% Grenache, 20% Syrah, 15% Carignan, 10% Cinsault et de 5% de Counoise. Robe rubis avec des reflets grenat, parfums de framboise et de myrtille avec des notes légèrement épicée, les belles saveurs fruitées s'expriment bien en bouche et demeurent persistantes; ce vin original vient en caisse de 12.

Note: Si le nom Château de Montfaucon vous dit quelque chose, c'est que la cuvée Baron Louis de ce producteur, une appellation Lirac, est offerte à la SAQ (voir ici).

Vino Frizzante, Bortoluz

Vino Frizzante, Bortoluz, 2017, Italie, 21,22$

Si vous cherchez un vin effervescent original, ce vin pétillant-naturel 100% Glera élaboré hors appellation est pour vous. Même s'il renferme moins de 1 gramme de sucre résiduel, il ne manque ni de saveurs ni de rondeur en bouche, très agréable, il plaira à la majorité. Pas cher du tout; en caisse de 12 bouteilles.

Montepulciano d'Abruzzo, Apollo

Apollo, Ausonia, Montepulciano d'Abruzzo, 2016, Italie, 25,81$

Les raisins de ce vin biodynamique ont été cueillis à la main et fermentés en cuve inox pendant 15 jours à l'aide des levures indigènes. Aucune filtration, il en résulte un vin vibrant, frais et fruité dans lequel on retrouve un petit côté sauvage de fines herbes et de cuir, original! En caisse de 12.

Chemin des Prières, Muscadet de Sèvre et Maine

Chemin des Prières, Muscadet de Sèvre et Maine sur lies, Jérémie Huchet, 2017, France, 23,86$

Les raisins de Melon de Bourgogne pour ce vin proviennent d'un terroir granitique, ce qui est plutôt rare dans la région du Muscadet. Robe jaune clair à reflets verts, joli nez d'agrumes et de citron, il développe un certain volume en milieu de bouche et ses belles saveurs perdurent un bon moment. Belle fraîcheur en finale, pour coquillages et crustacés; en caisse de 12.

Di Gino, Fattoria San Lorenzo, Rosso Piceno

Di Gino, Fattoria San Lorenzo, Rosso Piceno, Les Marches, 2016, Italie, 23,76$

Un bel et très efficace assemblage de 60% Montepulciano et de 40% de Sangiovese élevé en cuve de béton, un vin bio aux effluves de fruits rouges et de fines herbes qui ne manque pas de personnalité avec son petit côté animal bien dompté. Frais, souple, équilibré, belle et longue finale; en caisse de 12.

Agence: Benedictus

Contact: benlecavalier@sympatico.ca

Vinho de Talha, Astronaut

Pour les curieux à la recherche de nouveauté, voici un délicieux vin orange qui a été vinifié durant 6 mois en amphore romaine de terre cuite de 1 000 litres. Talha désigne justement en portugais une amphore en argile. On élève ensuite ce vin en cuve inox pendant un an et on l'affine 6 mois en bouteille avant la vente. On a utilisé ici des grappes entières de vieilles vignes de Roupeiro (aussi connu sous le nom de Codega) qui ont été vinifiées comme un vin rouge.

Il en émane de jolis parfums de pommes et de fleurs jaunes, le vin s'avère savoureux, pas trop tannique comme beaucoup de vin orange et long en bouche. On en a produit seulement 200 caisses de 6 bouteilles. Si j'étais vous, je sauterais là-dessus.

Bonnes dégustations!

Des vins pour tous les goûts Photo: Yves Mailloux

Yves Mailloux est membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains en Vins et Spiritueux (FIJEV).

Suivez-le en toute confiance!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous).