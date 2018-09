Vous aurez compris que la simple lecture de ce billet ne vous dévoilera pas la somme des connaissances relatives au monde du vin.

On pense souvent à tort qu'en savoir plus sur le vin intéresse la plupart des gens. Faux! Si beaucoup aiment en boire, peu désirent vraiment en connaître davantage à son sujet.

La lecture qui suit ne constitue donc qu'un avant-goût de la diversité des choses à savoir, lorsque le vin nous intéresse un tant soit peu. Il faut dire que la période de la rentrée est un moment propice pour cela.

Pour aller un peu plus loin, je vous encourage à suivre un cours à cet effet.

L'alphabet du vin

Pour ce billet, j'ai choisi un mot débutant par chacune des 26 lettres de l'alphabet latin moderne, et vous en livre une courte définition.

Pour certaines lettres, j'aurais pu vous énumérer au moins dix mots ayant un rapport avec le vin. Pour d'autres, il aura fallu fouiller un peu.

Arômes

Un raisin à l'état naturel ne sent rien, ou presque. C'est lors de la fermentation que les levures brisent certaines molécules, précurseurs d'arômes, nommées thiols, en libérant ainsi les parfums. On a répertorié plus de 500 arômes potentiels pour le vin et que l'on classe par familles (voir ici).

Bois

Jadis uniquement utilisées pour le transport du vin, on a découvert que les barriques pouvaient apporter une dimension supplémentaire à certains vins. Ces fûts peuvent avoir différentes essences de bois, d'origines et de contenances. (voir: Votre vin a-t-il la gueule de bois?)

Cépages

Les cépages (variétés de raisins) sont la base de la connaissance du vin. Bien qu'il en existe plusieurs milliers, la plupart des gens n'en connaissent pourtant que quelques dizaines. La curiosité est toujours payante! (voir ici)

Déguster

Déguster un vin, ce n'est pas uniquement le boire. C'est se placer en état de ressentir une émotion susceptible de nous apprendre quelque chose sur le vin et sur nous-mêmes. Cela demande un peu de pratique ... et beaucoup d'attention (voir ici).

Équilibre

Pour avoir un bon vin, celui-ci doit posséder de nombreuses qualités. La plus importante est très certainement l'équilibre, car il ne peut y avoir de bons vins sans sa présence. Un vin est dit équilibré quand aucune de ces composantes ne domine excessivement les autres. L'image suivante illustre l'équilibre pour les vins rouges.

Fraîcheur

Si j'avais à choisir la seconde qualité par ordre d'importance pour le vin, ce serait la fraîcheur. En plus de contribuer à l'équilibre, la fraîcheur, reflet du niveau d'acidité, rend le vin plus digeste et agréable à boire, verre après verre.

Garde

Bien que ce ne sont pas tous les vins qui gagnent à vieillir, ceux qui le peuvent se bonifient avec le temps. Les vins de garde fascinent de ce fait, bon nombre d'amateurs (voir: Quels sont les vins qui peuvent vieillir).

Hectolitre et hectare

Un hectolitre équivaut à 100 litres. Un hectare est une superficie de mesure de 10 000 mètres carrés (ex: 100 m X 100 m). Le rapport hectolitre/hectare mesure le rendement des vignes. Ainsi, 45hl/ha se calculent comme suit: 45 hectolitres équivaut à 4 500 litres, lesquels correspondent à 6 000 bouteilles de 750 ml par hectare.

I.G.P.

Abréviation pour Indication Géographique Protégée, une dénomination mise en place par l'Union européenne pour remplacer celle de Vins de Pays, et qui désigne des vins provenant d'une zone géographique délimitée. Cette dénomination varie parfois selon le pays; en Italie, l'équivalent est le I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica).

Jambes

Aussi appelées "larmes", les jambes sont les coulisses que l'on peut apercevoir sur la paroi intérieure du verre après avoir fait tournoyer le vin. Il est le résultat de la différence d'évaporation entre l'eau et l'alcool contenus dans le vin. Un vin ayant ayant une teneur élevée d'alcool (ou de sucre) en créera davantage. On ne peut cependant pas se baser uniquement sur ce critère pour évaluer la qualité d'un vin.

Kir

La recette originale du Kir qui nous vient de la Bourgogne, utilise du vin blanc d'Aligoté et un peu de crème de cassis. C'était sans doute un moyen d'arrondir les angles de ce cépage plutôt acide à l'époque. De nos jours, l'Aligoté est délicieux, même en solo. On peut bien sûr se servir de tout autre vin blanc sec. Lorsque le vin utilisé est effervescent, cet apéritif porte alors le nom de Kir royal.

Levures

Ce sont les levures qui leur de la vinification, transforment le sucre du raisin en alcool, entraînant également la création d'arômes, de saveurs et de textures. Elles peuvent être d'origine indigène ou industrielle.

"Minéralité"

Mot qui n'existe pas en en français (et oui, vérifiez!), mais qui est pourtant devenu très populaire depuis une dizaine d'années auprès de certains chroniqueurs, pour décrire certains arômes (silex, pierre à fusil, etc.), ainsi que l'impression de salinité en fin de bouche. On induit ainsi le consommateur en erreur, lui laissant croire que des minéraux ont été transmis par la vigne au vin, ce qui est peu probable (Voir: L'insaisissable minéralité dans le vin).

Nettoyage

Après avoir bu du bon vin, il faut bien par la suite s'occuper de laver les verres. Comment procéder pour garder ses verres étincelants de propreté, sans taches de calcaire? Voici plusieurs trucs (lavage des verres à vin). Et voici comment faire, pour votre carafe à vin (Comment bien entretenir votre carafe à vin).

Oxygénation

La carafe à vin peut être utilisée, soit pour décanter les vins âgés qui contiennent des dépôts, soit pour oxygéner des vins jeunes, afin de les rendre plus ouverts et agréables et ce, même au tout début de leur dégustation (voir: La carafe à vin: un outil incontournable).

Pourriture noble

La pourriture noble, bénéfique pour le vin, est un nom que l'on donne à un champignon microscopique appelé botrytis cinerea, qui recouvre la peau des raisins, lorsque les conditions d'humidité et d'ensoleillement sont adéquates. En fendant la peau des raisins, ceux-ci perdent une partie importante de leur eau, favorisant l'élaboration de vins liquoreux, tels les Sauternes par exemple.

Quintal

Le quintal (quintaux au pluriel) est une unité de masse équivalant à 100 kilogrammes. Bien qu'il ne fasse pas partie du Système international d'unités, il est encore utilisé comme mesure de rendements agricoles.

Rendement

Le rendement adapté à la vigne, correspond à la quantité de jus de raisin que les vignes fournissent, il est généralement exprimé en hectolitres (voir ci-dessus). Il est généralement admis que plus le rendement est élevé, plus les saveurs du vin sont diluées, et vice-versa.

Sommelier

Personne généralement chargé de l'achat, la conservation, du conseil et du service du vin auprès de la clientèle. L'origine de ce mot remonte au XIVè siècle et désignait la personne chargée de la garde du transport (par bêtes de somme) des bagages (vaisselle, linge, pain, vin, etc.) lors des voyages de la cour. De nos jours, celui-ci ne s'occupe plus que du vin, des divers alcools et autres breuvages.

Température de service

Le plaisir de déguster un vin, peut importe le style ou la couleur, variera grandement selon la température à laquelle on le sert. Quelques degrés en trop ou en moins, suffisent pour rendre un excellent vin, très quelconque (voir: À quelle température servir les vins?).

123RF.com Unidimensionnel

Se dit des vins simples, ayant plutôt un seul goût, du début à la fin de bouche. C'est l'antithèse des vins complexes. Ceci dit, plusieurs vins unidimensionnels peuvent s'avérer, si les circonstances s'y prêtent, être très agréables à boire.

Viticulture

On peut cultiver la vigne selon différentes écoles: traditionnelle, biologique, biodynamique, nature, ou S.A.I.N.S. Pour en saisir les différences, cliquez ici.

Wolfberger

Nom d'un producteur de vins d'Alsace, une cave coopérative de bonne réputation regroupant plus de 450 membres, qui élabore des vins tranquilles et mousseux, ainsi que des eaux-de-vie.

Xérès

Élaborés dans le sud de l'Espagne en Andalousie, les vins de Xérès (nommés Sherry par les Britanniques et Jerez par le Espagnols) se déclinent en plusieurs variétés. Leur maturation se fait en présence d'air, ce qui développe à la surface un voile de levures appelée « flor », permettant une très lente oxydation du vin.

Yeux

Les yeux (œil au singulier) sont le nom des bourgeons sur un pied de vigne. Moins on laisse de bourgeons sur les sarments, plus faible sera le rendement puisqu'il y aura moins de grappes, mais qui auront une concentration plus élevée. Si on désire de abaisser le rendement plus tard, le vigneron peut toujours procéder à des vendanges en vert.

Zénith

Le zénith est le sommet (ou plateau, ou zone de maturité) qu'un vin de garde puisse atteindre en termes d'évolution après avoir été conservé en cave quelques années. Selon les vins, cette période peut durer quelques années. Par la suite, s'amorce l'inévitable déclin (Voir ici).

www.saq.com

