6 vins haut de gamme qui vous feront rêver

Si vous me le permettez, je vous entretiendrai cette semaine de vins de plus de 100$. Comme le dit un dicton bien connu, une fois n'est pas coutume.

Vous le savez, je suis un ardent défenseur des vins vendus à petits prix, pourvu qu'ils soient bons, bien entendu.

Je fus ainsi l'un des premiers à dénoncer en janvier 2013, dans un billet, la manœuvre qui faisait disparaître en douce ces vins à prix raisonnables. Sous la pression du public, on a heureusement fait demi-tour et la situation s'améliore maintenant de plus en plus.

Mais que voulez-vous? Lorsque notre budget le permet, il n'est pas défendu de se gâter à l'occasion. De plus, mes fonctions de chroniqueur m'amènent parfois à déguster des vins extraordinaires lors de mes rencontres avec les producteurs.

AOL

Sans compter que les 84 soirées que j'ai préparées et animées jusqu'à maintenant pour le Club des Dégustateurs de Grands Vins m'ont forcément exposé à de grands crus. Pour en avoir un aperçu, et bien, jetez un coup d'œil ici.

Tout ceci est loin d'être inutile, car cela m'aide à devenir un meilleur dégustateur. Afin d'être en mesure de déceler le potentiel insoupçonné de certains vins à prix modestes, il faut avoir goûté aux meilleurs vins pour s'être, comme on dit, formé le palais.

www.123RF.com

Mais la qualité d'un vin n'étant pas toujours directement proportionnel à son prix, des mauvais vins à prix élevés, ça existe. Tout comme des vins corrects, mais vendus beaucoup trop cher. Peu importe le prix du vin que l'on choisit, il faut être très sélectif.

L'agence Mark Anthony

J'ai d'ailleurs eu très récemment, soit le 3 octobre dernier, l'occasion de revisiter plusieurs grandes cuvées, lors de la dégustation annuelle qu'organise l'agence promotionnelle Mark Anthony.

Celle-ci est dirigée avec brio par son directeur Jacques Bélec, qui au fil du temps, a bâti un éventail de vins enviable regroupant, entre autres, plusieurs producteurs de renom.

AOL

Lors de cette dégustation que se tenait à l'hôtel Windsor à Montréal, 37 de ces producteurs y étaient représentés avec plus 260 vins à déguster.

Je vous invite donc à rêver les yeux grand ouverts avec moi et à découvrir 6 vins hors-normes, que je vous souhaite de savourer un jour à votre tour.

Les 5 premiers vins sont des vins rouges et le dernier est un vin blanc.

Note: Si vos moyens ne vous permettent pas d'accéder à ces vins, ne désespérez pas. Vous trouverez 5 bons vins de moins de 20$ à la fin de ce billet.

www.ornellaia.com

L'arrivage du millésime 2015 pour ce vin est prévu pour décembre prochain, juste à temps pour Noël. Il ne reste que des grenailles dans le réseau québécois du 2014. Pour des détails à propos d'une verticale de 3 millésimes de ce vin, voir ici.

Issu d'un très beau millésime, ce vin est un assemblage de 53% de Cabernet Sauvignon, 23% de Merlot, 17% de Cabernet Franc et de 7% de Petit Verdot. C'est le haut de gamme de ce producteur, propriété de la famille Frescobaldi.

www.ornellaia.com

Robe rubis foncé, arômes de framboise, de prune et d'épices douces, déjà souple, mais encore serré en bouche. Le boire sans attendre 7-8 ans constitue selon moi un infanticide. Un grand vin en devenir, mais soyez patients. À boire entre 2025 et 2035; très beau potentiel!

Cabernet Sauvignon, Trailside, Napa valley, Californie, 2012, É.U., 149,25$

www.heitzcellar.com

La maison Heitz Cellar a démarré ses activités en 1961. Elle possède plus de 425 hectares de vignes cultivées en mode agrobiologique. Cette maison est très réputée pour ses vins de Cabernet Sauvignon issu de vignobles spécifiques (Single vineyard). Celui-ci provient de l'AVA (American Viticulture Area) de Rutherford.

www.heitzcellar.com

Robe rubis subtilement violacé. Effluves de fruits rouges et noirs (framboise, mûre), de fines herbes (menthe), ainsi que de fines épices boisées. Ce vin aux tanins déjà bien souples propose en bouche fraîcheur et concentration. On peut espérer une longévité d'environ dix ans.

Malheureusement, la SAQ n'a pas encore passé sa commande pour ce vin. Un oublisans doute. On peut se rabattrepour le moment sur le format magnum, disponible en importation privée.

Katrina Quesnel: kquesnel@markanthony.com (514) 798-5304

Espérance de Trotanoy, Jean-Pierre Moueix, Pomerol, 2015, France, 156,50$

www.moueix.com

Deuxième vin du célèbre Château de Trotanoy, ce vin issu d'un vignoble de 7,2 hectares est un assemblage de 90% Merlot et de 10% de Cabernet Franc. Vinifié en cuves de ciment et élevé en barriques de chêne français, ce vin n'est produit qu'en certains millésimes et en quantités très limitées.

www.moueix.com

Il se présente à nous avec une teinte rubis moyennement profonde et dégage des effluves de fruits rouges et noirs, entremêlés d'épices douces. Il se révèle souple en bouche, bien que l'ensemble ne soit pas encore tout à fait fondu. On y décèle déjà sa finesse future. Attendre au moins 6-7 ans avant de l'ouvrir. Il sera alors encore plus complexe. Il se conservera pour au moins 8 autres années par la suite.

Disponible en importation privée:

Katrina Quesnel: kquesnel@markanthony.com (514) 798-5304

www.sena.cl

Résultat d'un partenariat datant de la fin des années 90 entre Eduardo Chadwick de la maison chilienne Errazuriz et de Robert Mondavi de Californie, ce domaine travaille en biodynamie depuis 2009. Depuis lors, il n'a jamais cessé d'augmenter sa qualité. Le millésime 2015 arrivera au Québec au mois de novembre prochain (code # 13629271).

Il s'agit d'un assemblage de 57% Cabernet Sauvignon, 21% Carmenère, 12% Malbec, 7% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc. Il est élevé durant 22 mois en barriques neuves de chêne français.

www.sena.cl

Arborant une robe rubis soutenue et violacé, ce vin déploie des parfums de framboise, de mûre, de menthe, et de fines épices boisées. Il s'avère déjà souple et charmeur en bouche, bien qu'il pourra se garder au moins jusqu'en 2035. Il est selon moi, supérieur d'une coche au 2014, une catégorie à part dans la sphère des vins chiliens.

Montepulciano d'Abruzzo Gran Riserva, Torre Galasso, 2009, Italie, 123,75$

www.ettoregalasso.it

La maison Ettore Galasso possède plus de 120 hectares de vignes répartis en vignobles. Il s'agit d'un nouveau fournisseur pour l'agence Mark Anthony et les vins de ce producteur sont pour le moment uniquement disponibles en importation privée.

Cependant deux de leurs vins d'entrée de gamme seront bientôt disponibles en janvier prochain à la SAQ, soit leur vin blanc de Trebbiano, et leur vin rouge de Montepulciano, tous deux à 14,95$.

www.ettoregalasso.it

Ce Gran Riserva amène le cépage Montepulciano à un niveau que vous n'avez probablement jamais connu. Il a été élevé en fûts de chêne français, suivi d'un affinage de sept ans en bouteille. Bien que le côté naturel sauvage du Montepulciano soit encore présent, il est ici en parfait contrôle; du plaisir en bouche! Ce vin âgé maintenant de 9 ans est prêt à boire et sera bon encore pour les prochains 8-10 ans.

Disponible en importation privée:

Katrina Quesnel: kquesnel@markanthony.com (514) 798-5304

Corton-Charlemagne Grand cru, Louis Latour, 2016, France, 275,25$

www.louislatour.com

La maison Louis Latour dispose de 48 hectares de vignes, dont 27 en grand cru. Bien que l'entreprise propose un vaste répertoire de vins de Bourgogne, c'est avec ses grands vins blancs que celle-ci a bâti sa réputation. Celui qui suit le démontre bien.

Ce producteur possède dix hectares de vignes dans cette prestigieuse appellation et celles-ci sont âgées d'au moins 30 ans. Elles ne fournissent qu'un rendement de 40 hectolitres par hectare. Ce vin a été élevé pendant environ dix mois en fûts de chêne neuf de chauffe moyenne.

www.louislatour.com

Ce vin vous donne un avant-goût du paradis sur terre! Il en émane de suaves arômes de miel, de beurre, d'amande et de vanille, avec une touche florale discrète. En bouche, c'est charmeur, savoureux et très long. Ce vin déjà exquis en jeunesse a le potentiel de se bonifier au cours des 15 prochaines années; du grand art!

Disponible en importation privée:

Katrina Quesnel: kquesnel@markanthony.com (514) 798-5304

AOL

Suggestions de vins de la semaine:

Cette semaine, je vous recommande 5 vins (2 blancs et 3 rouges) en provenance de 3 pays, soit de la France, de l'Italie et du Portugal, à des prix variant de 13,70$ à 19,95$.

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!