Des spiritueux à siroter au coin du feu

Tout comme pour le vin, et encore davantage je dirais, il importe de consommer les alcools forts, en fonction de la qualité, plutôt que de la quantité.

Les avantages

Plusieurs recherches le démontrent. Consommé en quantité raisonnable, l'alcool peut s'avérer bénéfique pour la santé.

Des usages distincts

Mentionnons toutefois que le vin et les spiritueux ont des rôles différents à jouer dans le déroulement d'une soirée où les invités passeront plusieurs heures chez leurs hôtes.

Alors que les vins sont plus appropriés pour accompagner les différents plats d'un repas, les spiritueux se consomment habituellement avant et après celui-ci.

Certains spiritueux peuvent servir d'apéritif, pourvu qu'on n'en abuse pas. Il faut toutefois éviter ceux qui sont très sucrés, au risque de rendre ses papilles moins aptes à capter les subtiles saveurs du repas qui suivra.

Deux spiritueux en apéro

Ceux que l'on utilise pour faire des cocktails avec des jus de fruits ou autres ingrédients, comme le gin ou la vodka, conviennent parfaitement à cet emploi.

Vous pourrez ainsi exercer vos talents de mixologues. Il est toutefois préférable de bien choisir vos recettes et de les expérimenter à l'avance.

www.unsplash.com Différents cocktails

Il est donc préférable de réserver pour le digestif, les spiritueux plus complexes et de couleur habituellement plus foncée. On les servira alors en solo ou sur glace.

De tous les prix

L'année qui se termine bientôt m'aura donné l'occasion de goûter plus que jamais à de nombreux spiritueux de tous genres.

La galerie-photos qui suit ce billet vous en fera découvrir près d'une quinzaine. Il y en a pour tous les goûts.

Plusieurs sont à siroter après le repas, près d'un bon feu de foyer, si vous avez la chance d'en avoir un, ou dans toutes autres ambiances chaleureuses.

www.123rf.com Verre de whisky avec flammes du foyer

Puisqu'en ces temps de réjouissances et de festivités on aime se gâter un peu, cette sélection renferme quelques produits de haute gamme. Certains sont, je l'admets bien volontiers, passablement dispendieux.

Mais puisque ces spiritueux d'exception existent et sont présents sur notre marché, je ne vois pas pourquoi je ne vous en parlerais pas. Il appartient alors à chacun de choisir en fonction de ses préférences et de son budget.

Comme d'habitude, vous pourrez télécharger la liste de ces produits à la toute fin de la galerie-photos.

Si les spiritueux vous laissent de glace, consultez ici ma liste de 30 vins, classés par catégories de prix, à offrir ou à s'offrir en cadeau.

Je vous souhaite une consommation responsable, ainsi que de bons moments avec vos amis et votre famille.

GALERIE-PHOTOS: Galerie photoDes spiritueux à siroter au coin du feu Voyez les images Des spiritueux à siroter au coin du feu 1/ 16













