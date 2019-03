Bien sûr, nous n'aurons maintenant plus beaucoup de journées avec des températures de moins 20 degrés Celsius. Mais certainement aucune de plus de 20 degrés non plus - et ce, avant un bon bout de temps.

Même si l'équinoxe du printemps survient cette année le 20 mars à 17h58, si vous habitez ici depuis au moins quelques temps, vous devriez savoir que c'est plutôt vers le début du mois de mai qu'il commence à vraiment faire plus chaud au Québec.

Je sais bien que certains et certaines de mes collègues ont déjà commencé à recommander des vins pour célébrer le printemps - ou pour le faire venir, mais pour ma part, je n'ai jamais cru en la pensée magique.

www.pexels.com Pensée magique

Et comme je déteste décevoir mes lecteurs et mes lectrices, ne comptez pas sur moi pour vous recommander en ce début mars, de petits vins légers et fruités à boire bien frais, sous prétexte que le printemps est techniquement arrivé.

Essayez donc d'aller boire en manches courtes un petit verre de Sancerre sur votre galerie. Vous m'en donnerez des nouvelles!

Pensant à la survie de votre moral, je vous propose plutôt 6 vins rouges qui sauront accompagner les plats réconfortants et les viandes mijotées qui ne manqueront pas de composer votre menu pour encore quelques semaines.

Vins rouges et magret de canard

Vous retrouverez ces vins dans la galerie-photos qui suit ce billet. Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Grenache, Syrah sont bien sûr à l'honneur, ainsi que quelques autres.

Sous chacun des montages photos vous trouverez un lien vous menant à tous les détails à leur sujet, ainsi qu'un autre vous permettant de vérifier la disponibilité dans les succursales de la SAQ.

À la fin de la galerie, vous pourrez télécharger la liste de ces vins.

En attendant que la chaleur se manifeste, vous pourrez toujours profiter du soleil contenu dans ces bouteilles.

GALERIE-PHOTOS: Galerie photo Quels vins pour survivre à l'hiver? Voyez les images Quels vins boire pour survivre jusqu'à la fin de l'hiver? 1 / 8











Yves Mailloux est membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains en Vins et Spiritueux (FIJEV).

Suivez-le en toute confiance!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous).