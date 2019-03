Définissons, en tout premier lieu, ce que veut dire un nouvel arrivage. Se retrouvent bien sûr dans cette catégorie les vins qui sont disponibles pour la toute première fois sur les tablettes des succursales de la SAQ, autant pour les produits réguliers (au centre des succursales), que pour les produits de spécialité (Espace Cellier).

Remarquons que certains d'entre eux pouvaient être autrefois disponibles par l'entremise des importations privées des agences promotionnelles. Lorsqu'elles réussissent à développer une certaine demande, la SAQ les incorporent parfois dans son répertoire.

Mais cela inclut également les nouveaux millésimes des vins qui sont déjà présents au Québec. Comme il peut parfois y avoir de notables différences d'un millésime à l'autre, on considère avec raison qu'il s'agit aussi d'un nouvel arrivage.

www.123RF.com Caisse de vin

On reçoit ainsi au Québec en moyenne chaque semaine de l'année, 100 vins de cette catégorie. Difficile donc, de tous les suivre à la trace.

C'est pourquoi, je me fis un devoir d'assister, le 19 mars dernier, à une dégustation organisée par l'A3 Québec, de 44 produits de cette catégorie, laquelle s'est déroulée à L'École des Métiers de la Restauration et du Tourisme de Montréal. Petit tuyau: on y mange drôlement bien et à un coût raisonnable (dîner et souper), mais il faut réserver.

Vin et plats

Je vous livre donc sans plus tarder, ceux qui m'ont paru les plus intéressants à tous points de vue, soit 9 vins blancs et 11 vins rouges, dont les prix varient entre 13,80$ et 36,10$. Quel que soit votre budget, vous devriez y trouver des vins qui vous plairont.

Les vins dont le nom est suivi d'un astérisque * indique qu'il s'agit pour ceux-ci d'une toute première apparition au Québec.

Vous trouverez à la fin de ce billet, un lien vous permettant de télécharger la liste complète sur l'appareil de votre choix.

Vins blancs

Chenin Blanc, Signature, Spier Wines, 2018, Afrique du Sud, 13,95$*

www.saq.com Chenin blanc, Spier

En provenance de l'un des plus anciens établissements viticoles de l'Afrique du Sud fondé en 1692, ce vin de Chenin blanc s'avère léger, équilibré, et surtout suffisamment frais. Surprenant pour le prix.

SAQ: ici

Plus de détails:ici

Pinot Grigio, Alois Lageder, Cantina Riff, 2017, Italie, 15,80$*

www.saq.com Pinot Grigio, Riff, Lageder

Faisant partie d'un nouveau projet de la maison Lageder, ce vin est le résultat d'une sélection de vignobles aux sols calcaires de la Vénétie et situés au pied des Dolomites. Un Pinot Grigio savoureux!

SAQ: ici

Chardonnay, Limestone Hill, De Wetshof, 2018, Afrique du Sud, 15,90$

www.saq.com Chardonnay Limestone

On ne semble pas avoir eu besoin de recourir à l'acidification pour ce millésime, ce qui le rend meilleur que jamais. Belles saveurs de pêche blanche et d'ananas.

SAQ: ici

Riesling, The Y Series, Yalumba, 2017, Australie, 15,95$*

www.saq.com Riesling de Yalumba

Ce vin nouvellement arrivé est élaboré par la maison australienne Yalumba dont vous connaissez sans doute déjà certains de leurs bons produits. Vinifié selon les règles de l'art, ce Riesling propose une belle finesse à prix compétitif.

SAQ: ici

Puyfromage, Entre-deux-Mers, 2017, France, 16,95$

www.saq.com Château Puyfromage, Bordeaux blanc

Un assemblage très au point de 4 cépages blancs bordelais (30% Sémillon, 30% Muscadelle, 20% Sauvignon blanc et 20% de Sauvignon gris). Un vin croquant, léger et frais.

SAQ: ici

Chardonnay, Cantina La-Vis, Trentin Haut-Adige, 2017, Italie, 17,00$*

www.saq.com Chardonnay La-Vis

Originaire du nord de l'Italie, ce Chardonnay transalpin dont les raisins ont été cueillis à la main procure une bouche dotée d'un certain volume grâce à ses saveurs de pêche et de miel léger. Élevé 5 à 6 mois sur lies en cuve inox.

SAQ: ici

Pointe d'Agrumes, Complices de Loire, Touraine, 2017, France, 18,30$

www.saq.com Pointe d'Agrumes, Complices de Loire

Ce vin d'appellation Touraine en Val de Loire porte bien son nom avec ses notes de zestes d'agrumes et sa bouche légèrement acidulée. Ses légères saveurs de fruits tropicaux viennent équilibrer le tout. Pour les plats demandant de la fraîcheur.

SAQ: ici

Petit Chablis, Domaine d'Élise, 2017, France, 25,85$

www.saq.com Petit Chablis, Domaine d'Élise

Ce Petit Chablis vaut bien certains vins d'appellation Chablis. Il s'est fait de nombreux adeptes au Québec au fil des millésimes. Bien que sec et nerveux en bouche, ses raisins cueillis bien mûrs le rendent délicieux et savoureux.

SAQ: ici

Sancerre, La Chatellenie, Joseph Mellot, 2017, France, 28,45$

www.saq.com La Chatellenie, Sancerre, Joseph Mellot

Élaboré par une maison fondée il y a plus de 505 ans, ce vin de Sancerre est un modèle du genre. Les vignes poussent sur des sols d'argile et de silex. Notes florales, pêche, agrumes, tout y est.

SAQ: ici

Vins rouges

Anciano, Gran Reserva, Bodegas Navalon, 2009, Espagne, 13,80$*

www.saq.com Anciano, Gran Reserva, Bodegas Navalon

Ce nouveau produit régulier de la SAQ vous offre l'occasion de goûter à un vin évolué à un prix très accessible. D'appellation Valdepenas, il est issu de vignes âgées de 30 ans en moyenne. Il a été élevé durant 24 mois en fûts de chêne ayant différents degrés de chauffe.

SAQ: ici

Soli, Pinot Noir, Vallée de la Thrace, 2016, Bulgarie, 14,20$

www.saq.com Soli, Pinot Noir, Bulgarie

C'est le bon prix, il ne s'agit pas d'une erreur. Ce vin possède une robe d'un rubis clair agrémentée de reflets grenat - et propose des parfums de cerise, de framboise et de fumée. Il est léger, frais et agréable à boire. Rien à redire pour du Pinot Noir à ce prix.

SAQ: ici

Ottobucce, Dezzani vini, Piémont, 2015, Italie, 14,50$*

www.saq.com Ottobucce, Dezzani vini, Piémont, Italie

On pourrait traduire Ottobucce par huit peaux puisqu'il ne renferme pas moins de 8 variétés de cépages rouges. Il s'agit d'un tout nouveau produit régulier de la SAQ et le tout premier vin de ce producteur à être référencé au Québec. Un vin original.

SAQ: ici

Perdera, Monica di Sardegna, Argiolas, 2016, Italie, 16,90$

www.saq.com Perdera, Monica di Sardegna, Argiolas

Ce vin sarde est élaboré à 90% avec le cépage Monica qui est fort répandu en Sardaigne. Présent au Québec depuis de nombreuses années, le millésime 2017 de ce vin fiable et savoureux est égal à lui-même.

SAQ: ici

Quinta dos Roques, Dao, Colheita 2016, Portugal, 17,60$

www.saq.com Quinta dos Roques, Portugal

Un assemblage de 50% de Touriga Nacional, 20% Alfrocheiro, 20% Jaen et 10% Tinta Roriz. Robe de teinte foncée presque pourpre. Bien que souple et fruité en bouche, ce vin appelle la nourriture. Servir frais.

SAQ: ici

Côte de Brouilly, Vignerons de Bel Air, 2017, France, 18,30$

www.saq.com Côte de Brouilly, Vignerons de Bel Air

Les personnes ayant délaissé les vins du Beaujolais devraient goûter à celui-ci. Il déploie de jolis parfums de fruits rouges et livre de belles saveurs gourmandes de fruits des champs. Il est désaltérant sans que sa finale ne soit trop mordante. Prix compétitif.

SAQ: ici

Plus de détails: ici

Tempranillo, Inspiracion, Bodegas Valdemar, Rioja, 2015, Espagne, 19,00$

www.saq.com Inspiracion, Bodegas Valdemar

Un vin rouge de la Rioja dont le style est à mi-chemin entre les écoles de la tradition et de la modernité. Il possède des arômes typiques de cerise noire et de vieux bois, tout en démontrant de la souplesse et de l'équilibre.

SAQ: ici

Cuvée Safranée, Château Grand Escalion, Costières-de-Nîmes, 2016, France, 19,45$*

www.saq.com Cuvée Safranée, Château Grand Escalion

Le Château Grand Escalion est l'une des propriétés de la maison Gabriel Meffre. Le vin rosé de ce domaine fut le premier à être distribué au Québec, il y a environ 3 ans. C'est maintenant au tour de ce vin rouge généreusement fruité et sans lourdeur.

SAQ: ici

Pinot Noir, Buissonnier, Cave de Buxy, 2015, France, 19,95$*

www.saq.com Pinot Noir, Buissonnier, Cave de Buxy

Du Pinot Noir bourguignon à moins de 20$ au Québec, ça ne court pas les rues. Ce nouveau vin de spécialité est donc le bienvenu. Il distille des parfums tissés serrés de framboise, de cassis, agrémentés d'un peu de fines herbes. Léger et frais en bouche comme il se doit.

SAQ: ici

Plus de détails: ici

Pinot Noir, Bonterra, Californie, 2016, É.U., 26,05$*

www.saq.com Pinot Noir, Bonterra

Proposant une robe rouge rubis et subtilement violacée, ce vin bio met de l'avant des parfums de fruits rouges (cerise, framboise), de fines herbes et de fines épices boisées. Premier arrivage au Québec pour le Pinot Noir de cette maison californienne.

SAQ: ici

Plus de détails: ici

Château de la Rivière, Fronsac, 2012, France, 36,10$

www.saq.com Château de la Rivière, Fronsac

Ce château ne commercialise ce vin que plusieurs années après sa vendange. Son vignoble compte près de 60 hectares, soit la plus grande superficie cultivée sur un même domaine de la région de Fronsac. Si vous appréciez le style classique bordelais, ce vin vous comblera. On peut aussi le conserver encore 5-6 ans au cellier.

SAQ: ici

N'oubliez pas de ...

Yves Mailloux est membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains en Vins et Spiritueux (FIJEV).

Suivez-le en toute confiance!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous).