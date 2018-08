Jadis occupée par les Grecs au 8e siècle avant Jésus-Christ, suivis par les Romains, il est admis que l'on fait du vin en Sicile depuis plus de 3 000 ans.

L'une des premières fois où les amateurs de vin dans le monde ont pris connaissance de l'existence de la Sicile fut en 1773, lorsque John Woodhouse élabora un vin fortifié qui fera école, le vin de Marsala.

Ce sera par la suite assez tranquille pendant plus de deux cents ans, les vins siciliens étant alors surtout consommés par les habitants de cette île, la plus grande de la Méditerranée.

Mon expérience personnelle me permet de vous dire que depuis une vingtaine d'années, les Siciliens ont entrepris un sérieux virage qualitatif au sujet de leurs vins, rattrapant le retard qu'ils accusaient par rapport aux normes internationales.

La législation italienne a, en date de ce jour, créé pour la Sicile 24 zones d'appellations contrôlées (23 DOC et 1 DOCG), et 7 dénominations en IGP (Indication Géographique Protégée).

En plus de son climat idéal pour la culture de la vigne, la Sicile peut compter sur de nombreux cépages autochtones parfaitement adaptés à son climat, que ses producteurs maîtrisent de mieux en mieux.

Notons entre autres:

Pour les blancs: Catarrato, Grecanico, Insolia (Ansonica) et le Carricante

Pour les rouges: Frappato, Nerello Mascalese, Nerello Cappucio et le Nero d'Avola

Ceux-ci peuvent évidemment être parfois assemblés à des variétés internationales, tels le Chardonnay, le Merlot, le Cabernet Sauvignon ou la Syrah.

Près de 60% des vins siciliens sont des vins blancs.

Quelques chiffres

La Sicile possède 120,000 hectares de vignes, ce qui est le double de la Toscane. Puisqu'il y a environ 752,000 hectares de vignes dans toute l'Italie, le vignoble sicilien représente donc 16% de la superficie totale de vignes dans ce pays.

On produit en moyenne annuellement en Sicile 473 millions de litres de vin, soit plus de 630 millions de bouteilles. La production totale annuelle de bouteilles en Italie étant d'un peu plus de 6 milliards de bouteilles, la Sicile compte pour environ 10% de la production italienne.

La proportion de la production étant plus faible que celle de la superficie, on peut en conclure que la Sicile se contente de rendements plus faibles à l'hectare que les autres régions italiennes, favorisant ainsi la qualité de ses vins.

Puisque les amateurs de vins du Québec sont plus que jamais friands de la qualité et des saveurs originales proposées par les vins de la Sicile, le nombre de vins de cette région de l'Italie disponibles ici augmente en conséquence.

Des statistiques de la SAQ

Afin de mieux saisir la nette progression de la vente des vins siciliens au Québec, j'ai demandé à la SAQ de me transmettre quelques statistiques comparatives à ce sujet. Je les remercie d'ailleurs pour leur collaboration.

Voici ce que cela donne sur un horizon de 5 ans.

Examinons cela d'un peu plus près. Les ventes en dollars sont passées de 25 millions en 2012 à plus de 37,8 millions pour les 12 derniers mois, une augmentation de 50,7%.

Pour avoir le nombre de bouteilles vendues, il faut multiplier par 12 le nombre de la colonne de droite, puisque la SAQ l'indique en caisses de 9 litres (12 x 750 ml = 9 litres).

On découvre ainsi que le nombre de bouteilles de vin sicilien vendues en 2012 est de 1,956,696. Pour les 12 derniers mois, ce nombre fut de 3,364,176 bouteilles, soit une augmentation de 71,9%. Pas mal.

Les principaux ambassadeurs

Il existe plusieurs centaines de producteurs de vin en Sicile, dont beaucoup produisant un petit ou moyen volume. Parmi ceux-ci, il y en a de très bons, voire excellents, mais il y a peu de chances que vous les connaissiez, car plusieurs, pour le moment, n'exportent pas vers le Canada.

Mais il en va autrement pour certaines grandes maisons qui ont su allier volume et qualité, grâce à des soins minutieux apportés à chaque étape de la production de leurs vins.

Plusieurs d'entre vous connaissent déjà probablement les noms des entreprises viticoles Planeta, Donnafugata et Cusumano, pour ne nommer que celles-ci. Si vous le voulez bien, survolons un peu cette dernière.

Propriété de Francesco Cusumano et de ses deux fils Diego et Alberto, les origines de cette maison remontent aux années 60. À l'époque, comme pour la plupart des producteurs de l'île, toute la production était vendue en vrac.

Avec la venue dans les années 90 de Diego et d'Alberto, on décida de commencer à embouteiller les vins et d'investir dans de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Au début des années 2000, l'œnologue d'origine piémontaise Mario Ronco, vint les seconder et amena leurs vins à un niveau supérieur.

Mais le principal facteur de la réussite de cette entreprise familiale repose sur les 500 hectares de vignes répartis sur les principales régions viticoles de l'île, apportant ainsi une grande variété de terroirs.

La maison se limite bien sagement à ne produire qu'une quinzaine de cuvées. J'ai pu en déguster 9 d'entre elles le 16 mai dernier au restaurant Les Héritiers, lors du passage à Montréal de Diego Cusumano, le directeur commercial de la maison.

Je vous commenterai brièvement ci-dessous 7 de ces vins, tous disponibles à la SAQ.

Tant le chercheur d'aubaine que le connaisseur pourront y trouver leur compte.

Les vins blancs

Angimbé, Cusumano, 2017, Sicile, 13,35$

Ce fut par ce vin que je découvris l'existence de ce producteur, il y a quelques années. Il s'agit d'un assemblage de 70% Insolia et de 30% de Chardonnay. Il est vinifié et élevé en cuves inox pendant 4 mois. Beaucoup de vin pour le prix!

Quelques détails sur ce vin

Disponibilité: 182 succursales

Shamaris, Grillo, Cusumano, 2016, Sicile, 17,95$

Un vin monocépage de Grillo, un cépage typiquement sicilien. Issu de vignes âgées de 7 ans, plantées à une densité de 5,000 pieds à l'hectare. Élevé 4 mois en cuve inox.

Robe jaune doré clair; plutôt timide au nez, ce vin blanc léger se révèle davantage en bouche sur des notes florales et fruitées.

Disponibilité: 41 succursales

Alta Mora, Etna bianco, 2015, Sicile, 26,00$

Ce producteur a acheté en 2013 plusieurs hectares de vignes plantées sur les flancs de l'Etna, le plus important volcan en activité d'Europe. Ces vins portent alors la marque Alta Mora.

Ce vin blanc est uniquement élaboré avec le cépage Carricante provenant d'un vignoble de 6 hectares. Elles sont âgées de 20 ans en moyenne et sont plantées à 600 mètres d'altitude. Le vin et élevé en cuve inox uniquement durant 4 mois sur ses lies.

Un vin wow! Robe jaune soutenu; arômes de pêche et de poire; bouche fine, bien que remplie de fruits mûrs et dotée d'une finale saline; j'en ai acheté quelques bouteilles pour la 22è édition du Club des Dégustateurs de Grands Vins de novembre prochain.

Disponibilité: 4 succursales (surveillez le prochain arrivage)

Les vins rouges

Syrah, Cusumano, 2016, Sicile, 13,60$

Issu de vignes âgées de 15 ans plantées à une densité de 5,000 pieds à l'hectare. Vendanges manuelles et élevage de 5 mois sur lies en cuve inox. Maintenant un produit régulier de la SAQ.

De teinte rubis violacé, ce vin propose des parfums de violette, de framboise, de mûre et de poivre blanc; agréablement fruité et de bonne longueur; impeccable pour le prix.

Autres détails sur ce vin

Disponibilité: 398 succursales!

