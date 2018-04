J'avais déjà brièvement parlé à quelques reprises à monsieur Jérôme Quiot, puisque celui-ci participe depuis quelques années à La Grande Dégustation de Montréal.

Lui, son épouse Geneviève, son fils Jean-Baptiste et sa fille Florence, sont à la tête des Vignobles de la Famille Quiot.

Les origines de ce domaine qui porte de nos jours le nom de Domaine du Vieux Lazaret, pour leurs vins d'appellation Châteauneuf-du-Pape, remontent à 1748, alors que leur ancêtre Antoine Quiot fit l'acquisition de 8 hectares dans cette région.

Aujourd'hui, grâce à plusieurs acquisitions au fil du temps, ce sont plus de 100 hectares de vignes que possède la 13è génération de la famille pour la seule appellation Châteauneuf-du-Pape, soit l'un des plus importants domaines des environs châteauneuvois.

Toujours dans la même appellation, on retrouve également le Domaine Duclaux qui regroupe 12 hectares de vignes dont 75% sont âgées de plus de 50 ans.

On totalise ainsi plus de 300 hectares de vignes.

Le portefeuille se compose également des 25 hectares des Combes d'Arvenel, des 80 hectares du Château du Trignon (Côtes-du-Rhône), ainsi que 90 hectares supplémentaires en Provence cette fois-ci, avec le Domaine Houchart. On totalise ainsi plus de 300 hectares de vignes.

En sus de ces 5 propriétés, certains vins sont commercialisés sous le nom de Famille Quiot. On compte ainsi au total trois douzaines de vins tranquilles représentés dans les trois couleurs. De ce nombre, 7 cuvées sont référencées au Québec.

Bien que ce domaine ait de lointaines origines, ce n'est que dans les années 80 que Jérôme Quiot décide d'embouteiller lui-même ses vins. Auparavant, toute la production était vendue en vrac.

Ce grand domaine demeure encore inconnu pour les plupart des Français.

De nos jours, c'est de 90% à 95% des vins de ce producteur qui trouvent preneur hors France vers une trentaine de pays. C'est donc dire que ce grand domaine demeure encore inconnu pour les plupart des Français.

Lors de la rencontre avec M. Quiot, 4 vins (1 blanc et 3 rouges) étaient au programme. Nous avons pu les mettre à l'épreuve avec de délicieux plats du restaurant de l'ITHQ (Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec), où la dégustation avait lieu.

Pour éviter les répétitions, je vous mentionne que tous les vins qui suivent représentent de formidables rapports qualité/prix dans leur catégorie respective.

Le premier vin nous fait réaliser qu'il n'y a pas uniquement que des vins rosés en Côtes-de-Provence. Il vous faut absolument connaître et goûter au vin rouge qui suit.

Domaine Houchart (rouge), Côtes-de-Provence, 2015, France, 15,45$

Les trois couleurs sont représentées dans cette gamme. Le vin rosé remporte un beau succès ici depuis quelques années; le millésime 2017 arrivera en mai prochain.

Les raisins du vin rouge du Domaine Houchart proviennent de vignes qui poussent sur des sols argilo-calcaires. Cet assemblage de Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache et de Syrah, est le chef de file à la SAQ pour l'appellation Côtes-de-Provence en rouge. Son élevage, uniquement en cuves inox, dure de 10 à 12 mois.

Robe rubis foncé et violacée; parfums de violette, de framboise, de cassis et de poivre blanc; bouche souple et délicieusement fruitée; un vin passe-partout à servir suffisamment frais (15-16° Celsius) pour plus d'éclat; bonne distribution dans le réseau.

Disponible dans 105 succursales (ainsi que 52 bouteilles sur saq.com)

Les 3 vins suivants sont des cuvées d'appellation Châteauneuf-du-Pape du Domaine du Vieux Lazaret.

Châteauneuf-du-Pape (blanc), Domaine du Vieux Lazaret, 2015, France, 39,00$

Il n'y a que 5% de vins blancs dans cette appellation. La famille Quiot en produit dans une proportion de 15%. Ce volume lui permet d'avoir un prix de revient plus raisonnable que les producteurs qui en font peu, le coût de production étant réparti sur un plus grand nombre de bouteilles, 65,000 dans ce cas-ci.

Il y a 18 références à la SAQ pour cette appellation en blanc; celui-ci est le 2è moins cher car le prix moyen de cette catégorie dépasse les 60$.

Cet assemblage de Grenache Blanc (50%), Clairette (25%), Bourboulenc (20%) et de Roussanne (5%), est issu de vignes qui poussent en sol argileux. Leur rendement est très faible, soit 35 hectolitres par hectare. Seule la Roussanne est vinifiée et élevée en fûts.

Si vous n'avez jamais goûté à un vin de Châteauneuf-du-Pape blanc, voici votre chance d'y remédier; belle couleur jaune doré clair; arômes de fleur d'oranger, de miel, avec une touche de vanille; son taux d'alcool raisonnable et l'élevage en cuves inox lui confèrent une belle fraîcheur; un vin gastronomique, savoureux et équilibré; pour les crustacés, fruits de mer, poissons et même les viandes blanches; peut se conserver encore au moins 6 ans.

Disponible dans 71 succursales (ainsi que 46 bouteilles sur saq.com)

Châteauneuf-du-Pape (rouge), Domaine du Vieux Lazaret, 2015, France, 35,60$

Il y a encore beaucoup trop de vins rouges de cette appellation qui sont trop lourds, en matière comme en alcool. Celui-ci est d'une désarmante accessibilité. Il est non seulement prêt à boire, mais aussi facile à boire.

Il existe présentement plus de 82 références à la SAQ en matière de Châteauneuf-du-Pape rouge et celui-ci est le 3è moins cher.

Cet assemblage de 60% de Grenache, 25% de Syrah, 10% Mourvèdre et de 5% de Cinsault, est élaboré avec des raisins issus de vignes qui poussent sur 3 sols différents (galets roulés, terrasses caillouteuses avec sables et gravier, et sols argileux). Presque toutes les grappes sont éraflées; cuvaison de 15 à 21 jours; élevage de 18 mois en cuves et en fûts pour 15%.

L'un des moins chers, mais non pas l'un des moins bon; robe rubis moyen; parfums de fruits rouges et noirs, de réglisse, avec une pointe cuir; je connais et bois ce vin depuis environ 6 ans et il ne m'a jamais déçu; plus polyvalent à table que la plupart de ses concurrents; peut se conserver 5-6 ans au moins; son seul défaut: la bouteille se boit trop rapidement!

Disponible dans 151 succursales (ainsi que 31 bouteilles sur saq.com)

Châteauneuf-du-Pape, Cuvée Exceptionnelle, 2015, France, 59,25$

Cette cuvée n'est pas nécessairement élaborée chaque année, mais uniquement dans les meilleurs millésimes. On élabore toujours la cuvée de base en premier. La Cuvée Exceptionnelle ne se fait donc pas au détriment de celle-ci. Pour qu'elle voie le jour, les 4 membres de la famille doivent unanimement y consentir. La cuvée précédente remontait au millésime 2011.

Ce Châteauneuf-du-Pape de haute couture est proposé au prix des cuvées de base de bien des producteurs. Elle vaut plus selon moi.

Un assemblage de 50% de Grenache, 45% de Syrah et 5% de Counoise. Éraflage, vinification et macération pendant 25 jours avec remontages et pigeages. Élevage de 9 à 12 mois en cuves et en barriques.

Ce vin à la robe rubis soutenu propose un parfait équilibre entre le fruit et le bois; il vaut la peine cependant de l'attendre 3-4 ans pour un fondu complet de ses saveurs; arômes de fruits rouges et noirs, de fines herbes, avec un légère pointe animale; du Châteauneuf-du-Pape à son meilleur; il recèle un potentiel de garde de 10 à 12 ans; il y a du bon jus dans cette bouteille!

Disponible dans 105 succursales (ainsi que 31 bouteilles sur saq.com)

Cette semaine, pour ceux qui désirent des vins peu dispendieux, je vous recommande 5 vins (2 blancs et 3 rouges) en provenance de 3 pays, soit de la France, de l'Espagne, et du Portugal, à des prix variant de 8,00$ à 13,65$. Qui dit mieux?

