Je sais que plusieurs d'entre vous ont prévu se rendre à la Grande Dégustation de Montréal qui se tiendra à Montréal, les 2 et 3 novembre à la Place Bonaventure, laquelle est organisée par l'Association des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS), et dont le partenaire principal est la Société des alcools du Québec (SAQ).

Il s'agit du plus grand rassemblement vinicole de l'Est du Canada. L'an dernier, plus de 13 000 amateurs de vins, de bières et de spiritueux sont venus y faire de belles découvertes.

www.lagrandedegustation.com Détails sur les bouteilles

Iriez-vous dans une jungle sans carte et ni boussole? Visiter ce colossal salon sans mettre en pratique les conseils qui suivent, revient exactement à ça.

Il me fait donc plaisir de vous soumettre pour une sixième année consécutive, ce Petit Guide de Survie, parfois imité, mais jamais égalé!

www.lagrandedegustation.com Affiche officielle

Cette année encore, vous serez très nombreux à vous promener à travers le dédale d'allées de ce salon annuel avec ma liste de recommandations de vins que vous consulterez soit sur papier, sur votre tablette ou à l'aide de votre téléphone intelligent.

Car être prévoyant est avantageux. N'oublions pas que plus de 200 producteurs de vins et spiritueux de 18 pays vous proposeront plus 1 300 produits différents à déguster, soit 800 vins d'importation privée et 500 vins disponibles à la SAQ. Il faut donc impérativement vous préparer à l'avance.

www.lagrandedegustation.com Le calme avant la tempête

La dernière chose que vous désirez, c'est d'attendre dix minutes pour accéder à une table devant laquelle se trouvent plusieurs personnes et constater une fois devant celle-ci que les vins proposés ne vous intéressent pas. Ou bien encore de ne pas savoir quoi choisir devant un éventail de 12 vins que l'on vous propose.

Quelques détails

La journée du 1er novembre est réservée aux gens de l'industrie. C'est à ce moment que je déguste pour vous le plus de vins possible afin de préparer ce petit guide.

Pour le grand public, les heures d'ouverture de ce salon sont de 15 heures à 21 heures pour le vendredi le 2 novembre, et de 13 heures à 21 heures pour le samedi le 3 novembre. (voir site internet du salon ici).

Pour l'édition 2018, l'Italie est le pays mis de l'avant (avec une centaine de producteurs).

www.lagrandedegustation.com Thématiques

Le cépage Pinot Gris (Pinot Grigio en Italie) sera pour sa part en vedette alors que du côté des spiritueux, on explorera le gin qui revient en force, ainsi que les secrets de la mixologie.

www.lagrandedegustation.com Mixologie

Le prix d'entrée, qui inclut le verre de dégustation et un exemplaire du guide du visiteur, est de 15$ en prévente sur le site internet, et de 18$ à l'entrée du salon. On achète des coupons de dégustation (1$ chacun) pour goûter aux vins. Le nombre de coupons requis pour les dégustations est selon le prix de détail du vin. Compte tenu du nombre de produits offerts, il faut donc être très sélectif.

Lieu et horaire

La surface de plancher étant immense, je vous recommande de bien lire les conseils ci-dessous, et d'imprimer ou de télécharger mes recommandations de vins (voir ci-dessous), afin d'optimiser votre visite.

Bon à savoir

-La période (trop) achalandée à éviter autant que possible est le samedi de 15:30 heures à 17:30 heures (l'enfer!)

www.lagrandedegustation.com Heure de pointe

- Mangez juste avant de partir et/ou apportez-vous quelque chose à grignoter. Sinon, il y a le bistro Casa Chianti Classico qui se trouve au fond de la salle à droite; on y trouve entre autres choses, des wraps et des sandwichs à 8,95$ et des petites salades à 3,95$, plus taxes dans les deux cas

- Achetez une quantité raisonnable de coupons à l'entrée; vous pourrez toujours en acheter d'autres à l'intérieur (vers le milieu de l'allée centrale)

- On vous remettra votre verre et votre guide gratuit une fois à l'intérieur; à la deuxième page, il y a un plan de la salle avec les numéros de tables auxquels je réfère ci-dessous

- Important: Les salles de bain! Il y en a à l'avant de la salle (près de l'entrée) ainsi qu'à l'arrière de la salle (au niveau mezzanine dans les deux cas)

Yves Mailloux Salle de bains

- Plusieurs vins proposés lors de ce salon ainsi que certaines de mes recommandations sont des vins en importation privée; sachez qu'aux bornes de commande de la SAQ (à gauche au début du salon et une autre vers l'arrière de la salle), vous pourrez exceptionnellement commander à l'unité la plupart de ces vins qui vous seront livrés en succursales ou à domicile (léger supplément) pour le début du mois de décembre

- La plupart des tables de dégustation ont des pichets d'eau (très utiles pour rincer son verre ainsi que le gosier!); il y a aussi du pain sur certaines tables; utilisez les crachoirs si vous comptez déguster un grand nombre de produits

Pichet et crachoir

- Si vous êtes avec quelqu'un, demandez à ce que la portion soit divisée dans vos deux verres

-Truc de pro: contrairement à lorsque l'on est à table où l'on recherche un certain ordre de service des vins (mousseux, blancs, rosés, rouges légers, rouges corsés, vins de dessert), on n'a guère le choix dans un évènement de ce genre de boire les vins comme ils se présentent à nous, soit dans le désordre; on les analyse un à un en faisant abstraction du précédent...et on passe au suivant

-Important! Les organisateurs de ce salon ont mis au point une application mobile gratuite vous donnant accès à une foule d'infos et que vous pouvez télécharger ici

Voici le plan de la salle (que vous obtiendrez dans votre guide)

www.lagrandedegustation.com Plan de la salle et # des tables

J'ai calculé sommairement pour l'amusement, qu'une personne qui désirerait goûter aux 1 300 produits proposés par ce salon, aurait besoin de 3 jours, soit 72 heures non-stop pour le faire. Elle devrait aussi pouvoir compter sur un budget de plus de 6 500$.

212 vins en 4 heures et demie

Afin de pouvoir vous faire des recommandations plus précises, j'ai passé le 1er novembre, les 270 minutes (de midi à 16h30) que ce salon avait réservées aux gens de l'industrie, durant lesquelles j'ai été en mesure de déguster pour vous 212 vins. Un éprouvant exercice, mais il faut bien que quelqu'un le fasse.

Si vous voulez sauver temps et argent, voici donc une liste de mes 50 coups de coeur que je vous suggère et qui constitueront pour vous une bonne base de départ. S'il vous reste du temps (et des sous!), vous pourrez toujours goûter à autre chose.

Un lien se trouvant à la toute fin de ce billet vous permettra de télécharger toute la liste. Transmettez-la aux personnes qui, tout comme vous, aiment le bon vin et prévoient assister à ce salon.

Vous ne retrouverez pas ceci sur l'application mobile mentionnée ci-dessus, ni nulle part ailleurs.

Mentionnez aux producteurs que vous rencontrerez que vous venez de ma part. Ils vous accueilleront chaleureusement.

Mes 50 coups de coeur à ne pas manquer!

Note : Le nombre de coupons requis pour déguster chacun des vins vous est fourni uniquement à titre informatif; il se peut qu'il soit parfois légèrement différent lors de votre visite. Les vins en importation privée sont identifiés (i.p.)

A-09 Vignobles Dauriac, Château Montlisse, St-Émilion Grand cru, 2008, France (SAQ, 8 coupons)

Un bon vin de Bordeaux classique et prêt à boire mais pouvant se conserver quelques années

A-21Chiusa Grande, Passerina, Terre di Chieti, Abruzzes, 2017, Italie (i.p. 3 coupons)

Pour goûter au cépage blanc Passerina cultivé en bio; goût de poire et de pomme jaune

B-02Budureasca, Tămâioasă românească, 2017, Roumanie (i.p. 2 coupons)

Impossible de ne pas aimer ce vin blanc frais qui s'avère polyvalent à table

Budureasca, Feteasca neagră, 2015, Roumanie (i.p. 2 coupons)

Un vin rouge cette fois-ci d'un pays à découvrir; frais, léger et délicieux

Note: pour en connaître davantage sur les vins de la Roumanie, voir ici

B-10Bachelder, Chardonnay, Minéralité de Niagara, Ontario, 2016, Canada (n.d. 3 coupons)

Un bel équilibre entre le fruité et le boisé; finale subtilement saline

Bachelder, Chardonnay, Wismer-Wingfield, Niagara, Ontario, 2015, Canada (n.d. 5 coupons

Ce vin rappelle beaucoup ceux de Chablis qui ont été un peu élevés sous bois; belle finesse

Bachelder, Pinot Noir Vieilles Vignes, Lowrey vineyard, Niagara, Ontario, 2015, Canada (i.p. 4 coupons)

Dans un style rappelant la Bourgogne; un Pinot Noir délicat et savoureux; miam!

B-09Penfold's, Riesling, Bin 51, Eden valley, 2017, Australie (i.p. 5 coupons)

On l'oublie souvent, mais il y a de très bons Rieslings en Australie; goûtez à celui-ci!

B-15Planeta, Alastro, Sicile, 2017, Italie (SAQ 2 coupons)

Un assemblage de Grecanico et de Grillo offrant un très bon rapport qualité/prix

Planeta, Frappato, Sicile, 2017, Italie (SAQ 2 coupons)

Un vin éclatant et frais rempli de petits fruits rouges; un vin de plaisir

Bonne (grande) dégustation!

Des milliers de personnes suivent notre chroniqueur et profitent gratuitement de ses suggestions quotidiennes. Faites de même!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!