Le mal de cheveux, la gueule de bois, la cuite ou le mal de bloc sont tous synonymes de l'état d'une personne qui a bu de l'alcool plus qu'elle ne l'aurait dû. Et c'est en général le lendemain que les symptômes se manifestent le plus cruellement.

« Prévenir vaut mieux que guérir », dit le dicton. J'ai donc pensé, en ce temps de festivités et de réjouissances, vous rappelez les dangers sournois qui vous guettent et qui pourraient gâcher sérieusement votre plaisir.

Thomasaf via Getty Images

Ainsi, vous trouverez ci-dessous, huit conseils pour prévenir le mal de bloc et sept autres pour vous aider à survivre à une gueule de bois.

Ce texte est une version légèrement remaniée de celui publié le 20 décembre 2012.

Pour les très rares personnes n'ayant jamais fait d'excès d'alcool (si c'était le cas, vous ne liriez pas ceci!), décrivons tout d'abord les effets ressentis par une personne qui en souffre.

Les symptômes

Permettez-moi de vous les rappeler brièvement: maux de tête, désordre gastro-intestinal, maux de ventre, nausée, sensation de soif et parfois même vomissements et diarrhée (si après cela. ça vous tente toujours d'abuser de l'alcool, c'est que vous l'aurez voulu). Bref, vous êtes malade comme un chien.

Chien avec bouillotte

Cet état entraîne des effets négatifs tant sur le plan biologique, physiologique, qu'affectif. On note parfois une hypersensibilité aux sons et à la lumière et une perturbation du sommeil.

Il n'est pas rare, le lendemain de veille, que la personne ainsi affligée souffre d'une réduction de l'attention, de la mémoire, de la concentration, parfois même de la coordination de ses mouvements.

D'autres éprouveront de l'anxiété, de la dépression et très souvent de l'irritabilité. Rien de trop jojo, ni pour vous ni pour votre entourage!

Homme qui a trop bu

Nous ne sommes pas égaux au niveau des effets de l'alcool sur notre organisme. Des facteurs comme le poids (masse corporelle), le sexe (les femmes sont un peu plus vulnérables), la génétique et la rapidité de consommation influencent le résultat final.

Au Canada, près d'un consommateur d'alcool sur dix souffre d'une gueule de bois sur une base plus ou moins régulière.Inconscience ou manque d'expérience, c'est plus de 40% des personnes âgées entre 18 et 24 ans qui se sont retrouvées dans cette situation au Québec bon an, mal an.

Quelles en sont les causes?

Bu en trop grande quantité, l'alcool perturbe de nombreux organes, lesquels enclenchent des mécanismes de défense, provoquant une déshydratation du corps et une insuffisance de glucose (sucre). C'est donc les carences en eau et en sucre qui sont les principaux responsables des effets désagréables ressentis lors des lendemains de veille.

De la déshydratation résultent la bouche sèche et la soif, les douleurs musculaires et surtout les fameux maux de tête! En effet, il y a beaucoup d'eau dans notre cerveau et lorsque le corps puise cette eau dans les méninges cela provoque une atrophie du cerveau. Aïe!

www.pixabay.com Mal de tête

Puisque le foie est entièrement occupé à digérer cette surconsommation d'alcool, celui-ci ne produit plus un niveau suffisant de glucose, indispensable source d'énergie de notre métabolisme et qui aussi très important pour assurer les fonctions de notre cerveau. Encore lui! Pas étonnant que l'on se sente alors tout(e) croche.

Malheureusement, cela ne s'améliore pas avec l'âge, bien au contraire.

Alors, est-ce que cela vous tente de vivre un tel cauchemar? Non? Je ne vous blâme pas! Mettez alors en application ces huit petits trucs qui pourraient faire en sorte que vous vous rappellerez encore le lendemain des bons moments que vous avez eu la veille.

Prévenir le mal de bloc

1. De préférence, consommez de la bière (5% d'alcool) et du vin (12-14% d'alcool) plutôt que des boissons fortes ayant un taux de 40% d'alcool (Attention: 4 bières ne sont toutefois guère mieux que 170 ml de boisson forte)

2. Évitez de consommer de l'alcool le ventre vide et consommez-le idéalement en mangeant (1 gin + 1 rhum + 1 scotch ne constituent pas l'apéro idéal)

3. Attention aux boissons fortes de couleur foncée, car elles contiennent davantage de méthanol que les alcools blancs (elles cognent plus, quoi!)

4. Méfiez-vous aussi des boissons alcoolisées sucrées qui se boivent quasiment toutes seules, mais qui sont si néfastes pour le foie; un digestif fait digérer, mais cinq digestifs...beurk! (vous n'avez tout de même pas le goût d'avoir un face-à-face avec la cuvette des toilettes?)

Femme malade aux toilettes

5. Autant que possible, évitez de mélanger sans cesse les types d'alcool (bières, forts, vins, forts, digestifs, vins, etc.);

6. Le meilleur truc : buvez beaucoup d'eau; un verre d'alcool, un verre d'eau si vous le pouvez; cela créera aussi une pause entre vos consommations d'alcool (de même que deux grands verres d'eau avant le dodo pour prévenir la déshydratation durant la nuit)

www.pexels.com Femme boit de l'eau

7. Plus vous êtes fatigués et plus l'alcool aura sur vous de l'effet; pas toujours évident de se reposer avant le temps des Fêtes, alors soyez-en conscient(e) si vous êtes brûlé(e) de fatigue

8. On boit plus lentement lorsque l'on boit un produit de qualité; une bonne bouteille de vin bien choisie à 25,00$ est bien meilleure à tous points de vue que deux Château Piquette à 14,00$; adoptez la devise du Club des Dégustateurs de Grands Vins: «Buvons peu, mais buvons mieux »

Le café, un faux ami

On retrouvera plutôt le café parmi la liste des remèdes à la fin du présent billet; bien qu'il nous stimule temporairement, le café ne fait aucunement diminuer le taux d'alcool dans votre organisme.

Il est donc illusoire de penser qu'il peut vous aider à retrouver rapidement une condition physique vous permettant de conduire votre automobile de façon sécuritaire. Pire! Ce breuvage possède des propriétés diurétiques qui tout comme l'alcool, contribuera à votre déshydratation et accentuera vos maux de tête. Alors, gardez le café pour le lendemain .

Survivre à une gueule de bois

Malgré tous ces conseils (que vous n'avez visiblement pas suivis), vous avez bu plus qu'il ne fallait et maintenant vous voulez mourir? Voici d'autres conseils (à garder à portée de la main) pour soulager quelque peu votre état.

Homme prend un cachet

1. Buvez de l'eau! (on vous l'avait pourtant dit!)

2. Prenez un peu de café; en agissant sur nos neurorécepteurs, la caféine nous réveille; elle représente un bon remède anti-migraine, car elle contracte nos vaisseaux sanguins

3. Allez respirer de l'air frais (vos cellules ont besoin d'oxygène

4. Je sais que vous avez le cœur au bord des lèvres, mais essayer manger quelque chose de léger et simple (ex. bouillon de poulet) pour vous replacer l'estomac et augmenter votre taux de glucose (finir la bûche de Noël glaçage au beurre n'est pas une bonne idée!)

5. Un ou deux comprimés d'acétaminophène (Tylenol) peuvent aider SAUF si vous avez été diagnostiqué(e)s alcoolique (risques de lésions au foie)

6. Reposez-vous et évitez d'exécuter des tâches qui demandent de la concentration et de la coordination (exemple : conduite automobile, utilisation d'outils, etc.)

7. Relisez les 8 conseils ci-dessus pour PRÉVENIR le mal de bloc... la prochaine fois.

Dites-vous bien quele temps est votre meilleur allié. Chaque minute qui passe vous rapproche de la guérison, car votre corps se rétablit peu à peu.

