Si je suis aujourd'hui en mesure de vous livrer les informations contenues dans ce billet, c'est que j'ai eu le privilège de rencontrer en exclusivité le 4 juin dernier, Nicola Cerini, le directeur des exportations de la maison Pratello.

AOL

Le domaine Pratello, certifié bio depuis 2004, possède 7 vignobles qui totalisent 70 hectares de vignes sur une propriété qui en compte 120.

Les vignes poussent à une altitude moyenne de 250 mètres, au pied des collines constituées de moraines, le long de la côte de Brescia qui longe le lac de Garde.

www.pratello.com

On y retrouve également huit hectares d'oliviers servant à la production d'huile d'olive, un jardin de légumes pour le restaurant du domaine et la production de conserves, ainsi que des animaux domestiques et de la ferme.

www.pratello.com

Il a été fondé par Dante Bertola qui y est toujours, bien que ce soit aujourd'hui son fils Vincenzo qui est à la barre.

Il repose sur le site d'une ancienne ferme établie en 1860 dans la région italienne de Lombardie qui est située au nord de l'Italie, entre le Piémont à l'ouest et le Trentin Haut-Adige et la Vénétie à l'est.

www.pratello.com

Parmi les choix qui caractérisent ce producteur, notons la non-utilisation du cuivre, une utilisation plus faible de sulfites que celle des vins bios, le soutien à la biodiversité, ainsi que quelques autres pratiques visant une approche naturelle.

Lorsque vous consulterez la description des vins décrits ci-dessous, vous remarquerez que l'originalité des cépages utilisés.

Le chai de ce producteur, qui se trouve au cœur du village médiéval de Pratello, est complètement sous terre. On y élabore une dizaine de cuvées dans les trois couleurs, réparties en vins tranquilles et effervescents. Ceux-ci sont exportés vers une soixante de pays.

www.pratello.com

Si l'oenotourisme vous intéresse, sachez que ce domaine, en plus de son restaurant, dispose de chambres et appartements rénovés disponibles en location, ainsi des services connexes. Certains des membres du Club de Dégustateurs de Grands Vins qui sont de grands voyageurs seront ravis de l'apprendre.

www.pratello.com

Lors de ma rencontre avec Nicola Cerini au restaurant Les Héritiers, à Montréal, j'ai pu déguster et analyser trois vins blancs et deux vins rouges de la maison Pratello.

AOL

Les trois vins blancs suivants sont référencés par la SAQ où on peut les retrouver selon les arrivages sporadiques.

Pinot Grigio, Lombardie, Garda, 2016, Italie, 18,55$

Issu de vignes poussant à 300 mètres d'altitude, ce vin à la couleur citrine, procure des arômes de fleurs blanches et de pêche. Il déploie un certain volume en milieu de bouche et livre de belles saveurs qui perdurent un bon moment.

Disponibilité SAQ

Lugana DOC, Catulliano, Lombardie, 2016, Italie, 20,50$

Issu à 100% du cépage nommé localement Turbiana, il émane de ce vin à la robe jaune clair des parfums floraux, de lime et de caillou mouillé. Il est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Empreint d'une belle finesse, on y retrouve en finale de légères notes de beurre et de miel.

Disponibilité

Riesling, Riviera del Garda Classico, Lombardie, Garda, 2016, Italie, 21,30$

C'est par ce vin que je découvrisrécemment ce producteur. Imaginez, du Riesling de Lombardie! Robe jaune claire, effluves de citron et de calcaire. La bouche est droite, mais très agréable - les angles ayant été arrondis par une petite pointe de sucre résiduel - plaira à beaucoup de monde, moi le premier. LaSAQ est presque à sec présentement, mais une prochaine commande arrivera à la mi-juillet.

Disponibilité

Les deux vins rouges qui suivent n'étaient pas disponibles à la SAQ. Mais j'ai appris (en primeur!) qu'elle vient de commander ces deux vins pour une toute première fois. Ils feront partie du bandeau Cellier de novembre prochain. Surveillez leur arrivée.

Torrazzo, Valtènesi DOC, Lombardie, 2015, Italie, 19,20$ (200 caisses)

Un original assemblagede Groppello et de Marzemino qui poussent sur des collines situées à proximité du lac de Garde et à 180 mètres d'altitude. De couleur rubis, ce vin léger et fruité, prêt à boire, livre des arômes de cerise et de framboise. Cuve inox seulement. Délicieux!

Mille 1, Lombardie, 2017, Italie, 22,45$ (400 caisses)

Un assemblage très original des cépages Rebo (70%), Merlot (20%) et Corvina (10%). Jolie robe rubis légèrement violacée. Gourmands parfums de fruits rouges et noirs parsemés de notes florales. Bien que plus puissant que le vin précédent, sa bouche est soyeuse et il possède une longue finale. Un achat, lui aussi.

Et depuis peu, un rosé!

Déjà disponible sur www.saq.com et depuis quelques jours dans quelques succursales, il y a le Sant'Emiliano, un vin rosé de la maison Pratello d'appellation Valtènesi, à 20$.

J'ai pu y goûter lors de la dégustation de vins rosés organisée le 15 mai dernier par l'AQAVBS. Il est léger avec des notes florales et de petits fruits rouges. Une belle opportunité de se faire la bouche sur un rosé composé de 50% Groppello, 20% de Marzemino, 10% de Barbera et 10% de Sangiovese.

www.pratello.com

Suggestions de vins de la semaine:

Cette semaine je vous suggère 5 vins (2 vins blancs et 3 rouges), en provenance de 4 pays, soit de la France, du Portugal, du Chili et de l'Italie, à des prix variant de 13,95$ à 20,75$.

www.saq.com

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!