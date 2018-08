De belles nouveautés à prix raisonnables débarquent au Québec

Deux nouveautés de la maison Solas viennent de débarquer au Québec, l'occasion pour moi de vous faire (re)découvrir cette maison française à l'historique impressionnant.

Le 24 juillet dernier, j'ai pu rencontrer pour la seconde fois en moins de deux ans Laurent Miquel, venu présenter au Québec deux vins faisant partie de sa nouvelle gamme Solas.

Cette rencontre a eu lieu aux nouveaux bureaux de l'agence Sélections Oeno dirigée par M. Rock Bissonnette.

Rappelons que M. Laurent Miquel est propriétaire du domaine Cazal Viel (d'origine latine et signifiant "Maison vieille").

Le vignoble de Cazal Viel fut exploité au tout début par les Romains, soit il y a plus de 2 000 ans. Les vestiges de deux villas ainsi qu'un puits en témoignent.

Après la révolution française, soit en 1791, ce domaine passe du clergé à la famille Miquel. Exploité de nos jours par Henri Miquel et son fils Laurent, vigneron de 8e génération, Cazal Viel est le plus grand domaine indépendant de l'appellation Saint-Chinian.

La 9e génération est en route puisque Laurent et son épouse d'origine irlandaise Neasa, ont un fils nommé Sean.

Cette maison élabore sous la marque Cazal Viel une vingtaine de cuvées dans les trois couleurs qui sont exportées vers une quarantaine de pays dans le monde entier. Huit de celles-ci sont disponibles au Québec (voir ici) et gageons que plusieurs d'entre vous en connaissent quelques-unes.

En outre, on élabore une vingtaine d'autres cuvées sous le nom Laurent Miquel, lesquelles sont réparties en 5 gammes, dont Solas qui signifie lumière en gaélique.

Deux vins de la gamme Solas viennent de débarquer au Québec, un vin blanc d'Albarino, et un vin rouge de Pinot Noir. Peu les connaissent donc. Examinons cela ensemble, si vous le voulez bien.

Cépage: 100% Albarino

Code #:13598072

Prix: 17,40$

Alcool: 12%

Sucre: 1,7 gr/litre

Servir: 10-12° Celsius

Les raisins pour ce vin proviennent d'une propriété de 143 hectares, château les Auzines (voir ci-dessous), acquise en 2009. Surplombant le petit village de Lagrasse, Laurent Miquel y a planté 14 hectares d'Albarino sur un plateau argilo-calcaire situé à 350 mètres d'altitude.

Sur des parcelles sélectionnées, on y effectue des vendanges nocturnes pour préserver la fraîcheur du fruit. On n'y obtient qu'un rendement de 25 hectolitres/hectare. Le vin est uniquement élevé sur lies en cuves inox.

Comme me l'a expliqué M. Miquel ce soir-là, l'Albarino dans les premiers mois suivant sa mise en bouteille, se révèle plutôt droit et tendu. Après environ 6 mois, il développe une certaine rondeur en milieu de bouche. Il possède de même une acidité suffisante pour vieillir quelques années.

Inventaire: dans 66 succursales du Québec.

Ce vin possède une robe jaune dorée très claire, dotée de quelques reflets verts; on y décèle des arômes de fleurs blanches, de pêche, de citron et de caillou mouillé (si vous désirez identifier cette odeur, versez de l'eau sur une roche!); rien de complexe, mais on a droit à un vin d'un beau et original fruité, frais et légèrement gras en milieu de parcours; finale agréable; polyvalent, il saura accompagner la plupart des plats qui nécessitent un vin blanc; remarquable pour le prix.

Cépage: 100% Pinot Noir

Code #:13584383

Prix: 16,00$

Alcool: 13%

Sucre: 2,3 gr/litre

Servir: 14-16° Celsius

Les raisins de Pinot Noir utilisés pour ce vin proviennent de vignes qui poussent dans le Languedoc sur des sols argilo-calcaires. Leur rendement fut limité à 50 hectolitres à l'hectare.

Ils ont été vendangés de nuit et ont bénéficié d'une macération préfermentaire à froid pendant 5 à 7 jours. Après la fermentation alcoolique, la majeure partie fut élevée en cuve inox, mais 20% l'a été en barriques de second et troisième usage, pendant 6 mois.

Inventaire: dans 115 succursales du Québec.

Produire un vin de Pinot Noir français de moins de 20$ qui soit représentatif de ce cépage n'est pas chose facile; on y est arrivé avec celui-ci; bien que l'on ne se croirait pas en Bourgogne, ce vin possède tout de même une agréable personnalité; il propose une belle robe rubis et des parfums de framboise, de griotte et de mûre, avec une pointe de torréfaction; il s'avère souple en bouche, charmeur, et de bonne longueur; il importe de le servir plus frais que trop chaud; à essayer!

