Connaissez-vous les vins de la Bolgheri?

Le titre de ce billet semble vous rappeler quelque chose? C'est qu'il s'inspire du titre d'un film de Luis Buñuel réalisé au début des années 70, Le charme discret de la bourgeoisie. Si vous l'aviez remarqué, chapeau!

Si plusieurs amateurs de vins italiens arrivent à trouver sur une carte de la Toscane les zones du Chianti Classico et de Montalcino, beaucoup peinent à situer l'appellation Bolgheri, faisant pourtant partie elle aussi de la même région.

La réputation des vins de cette dénomination située sur la côte ouest de la Toscane, dans la zone de la Maremme (Maremma) qui tire son nom d'un village du même nom, n'a cessé de croître au cours des dernières années.

Des vins prestigieux tels le Sassicaia et l'Ornellaia y ont en effet grandement contribué. Mais force d'admettre que le prix demandé pour ces derniers, c'est-à-dire environ 200$ la bouteille, constitue un frein important pour beaucoup d'amateurs, les privant ainsi de goûter aux vins de Bolgheri.

Heureusement, il existe un domaine moins connu qui propose certains de ses vins à des prix que la plupart des consommateurs peuvent encore se permettre.

Situé à 2 heures et demie de voiture au nord de Rome, ce domaine appartient à Stanislas Turnauer et aux frères Corrado et Marcello Fratini, lesquels avaient œuvré avec beaucoup de succès dans le monde de la mode.

Il s'agit d'une exploitation viticole relativement jeune, puisqu'on y a planté de la vigne de 1999 à 2002. Le premier millésime fut réalisé en 2003.

Couvrant 500 hectares dont 75 sont plantés en vignes, la Tenuta Argentiera est le 5e plus important domaine viticole de Bolgheri sur les 52 que l'on retrouve dans cette appellation.

On y élabore, à une exception près, des vins rouges, tous de qualité. La production totale s'élève à environ 450 000 bouteilles annuellement.

Afin d'élaborer les meilleurs vins qu'il soit possible, on ne néglige aucun détail, tant au vignoble qu'au chai.

C'est le vignoble de Bolgheri qui se trouve le plus près de mer (moins de 2 kilomètres). C'est aussi celui qui possède la plus haute élévation, avec ses 200 mètres d'altitude.

Le domaine se prolongeant jusqu'aux collines avoisinantes, du haut de celles-ci, on a l'impression que le vignoble plonge dans la mer!

Le nom du domaine (Argentiera) réfère aux mines d'argent de la région qui étaient exploitées il y a déjà plusieurs siècles.

Étant situé sur la côte ouest de l'Italie, on a aussi droit à des couchers de soleil mémorables.

Les sols composés de sable et de calcaire, combinés à la réflexion des rayons du soleil sur l'océan, favorisent le mûrissement des cépages français qui y sont plantés (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Viognier et Sauvignon Blanc).

Les brises marines et les nuits plus fraîches pour leur part, assurent un bon état sanitaire des vignes, ainsi qu'une maturation se déroulant sur une plus longue période.

Gammes et dégustation

La maison élabore 3 vins de couleurs différentes dans la gamme Poggio ai Ginepri, 1 vin rouge dans la gamme Villa Donoratico, 1 vin rouge nommé Argentiera d'appellation Bolgheri Superiore, ainsi que 3 vins de haute gamme monocépages, soit Giorgio Bartholomaüs (Merlot), Opheliah Maria (Cabernet Sauvignon), et Lavinia Maria (Cabernet Franc).

On pourrait croire avec ce qui précède que les vins de cette maison coûtent la peau des fesses. Bien que les trois derniers soient loin d'être donnés, les premiers représentent de belles et bonnes affaires pour l'amateur éclairé.

Lors d'une rencontre le 3 mai dernier au restaurant Graziella avec M. Massimo Basile, le directeur des ventes pour la Tenuta Argentiera, j'ai pu avec plusieurs autres de mes collègues, goûter à plusieurs de ces vins.

Je vous livre quelques informations sur certains d'entre eux, parmi ceux qui sont disponibles à la SAQ, ou à venir prochainement.

Les bons vins blancs de Toscane ne courent pas les rues. Celui-ci est un assemblage de 60% Vermentino, 30% Sauvignon Blanc, et de 10% de Viognier.

Son élaboration nécessite une macération préfermentaire à basse température, une fermentation en cuve inox thermo-régulées, ainsi qu'un élevage de 3 mois en cuve. J'ai goûté au millésime 2017, celui est attendu au Québec pour septembre prochain.

Robe jaune clair avec quelques reflets verts; bouquet aromatique composé de notes florales, d'agrumes, de citron, avec une pointe d'abricot; frais en bouche, il développe un certain volume en milieu de parcours, avant de se terminer une subtile impression saline; pour l'apéro ou pour la table; très chic!

Poggio ai Ginepri signifie "La colline aux genévriers". Il s'agit du vin-phare de ce producteur. Ce millésime renferme 50% de Cabernet Sauvignon, 30% de Syrah, et 20% de Merlot.

Chaque cépage est vinifié séparément puis assemblé par la suite. La moitié est gardée en cuves inox et l'autre est élevé pendant 8 mois en fûts usagés (de 2 et 3 ans) de 225 litres de chêne français et hongrois.

J'ai goûté au millésime 2015. Il en reste dans une quarantaine de succursales. Il sera remplacé par le 2016 au cours de cet automne.

Millésime 2015:

Millésime 2016:

Très similaire au 2015, mais avec une tendance plus marquée sur les fruits rouges.

Le nom de ce vin rappelle que ce vignoble occupe une partie de l'ancienne et immense propriété féodale du même nom qui était la propriété de la famille Serristori de Florence.

Il s'agit d'un assemblage de 4 cépages bordelais, soit 40% de Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc, 20% Merlot et 10% Petit Verdot, vinifiés séparément en cuves inox pendant 20 à 25 jours. Après la conversion malolactique, le vin est élevé durant 14 mois en barriques de chêne français.

On ne retrouve actuellement le millésime 2015 de ce vin que dans une quinzaine de succursales. Le millésime 2016 arrivera pour sa part vers la fin octobre de cette année.

Millésime 2015:

Robe rubis soutenue et subtilement violacée; arômes rappelant ceux des meilleurs vins de Bordeaux (fruits rouges et noirs, épices douces); les tanins bien mûrs livrent un vin très souple en bouche, savoureux et bien équilibré; pourra se garder au moins 8 ans en cave; je servirai ce vin en novembre prochain, lors d'une des soirées du Club des Dégustateurs de Grands Vins.

Millésime 2016: (à venir)

Si vous ne réussissez pas à mettre la main sur le millésime précédent, vous ne payez rien pour attendre le millésime 2016; de la même trempe, quoiqu'un peu plus jeune et frais; mérite son prix, lui aussi.

Vous voilà maintenant prêt à découvrir le charme discret (mais tout de même évident) des vins de l'appellation Bolgheri. Et cela ne vous aura pas coûté 200$.

