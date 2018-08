Comment ouvrir facilement et rapidement une bouteille de vin

On n'y échappe pas. À moins d'acheter votre vin en format vinier (Bag-in-Box), ou de choisir un vin muni d'une capsule dévissable ou d'un bouchon en verre, il faudra bien passer par l'étape de l'enlevage du fameux bouchon. Nous parlons ici des bouchons en liège ou synthétiques.

Si presque tout le monde aime boire du vin, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de déboucher la bouteille.

Suite à l'usage d'un outil inapproprié ou d'une mauvaise méthode d'utilisation, plusieurs sont si angoissés lorsque vient le temps d'ouvrir une bouteille, qu'ils le font à l'abri des regards indiscrets de leurs invités.

www.123RF.com 60296738 - anxious stressed young man looking at camera

Le souvenir de certaines expériences ratées, de bouchons brisés ou émiettés, leur reste en mémoire, tout en leur faisant appréhender ce moment fatidique.

Il y a certainement place à l'amélioration. Voyons cela d'un peu plus près.

Quel accessoire utiliser?

Il existe des dizaines et des dizaines de modèles de tire-bouchons et l'on peut facilement s'y perdre.

Éliminons dès le départ, les modèles qui, bien qu'efficaces, coûtent 40$, 60$ et parfois plus.Car il faut bien qu'il vous reste un peu d'argent pour acheter du vin par la suite!

L'objet idéaldevrait avoir toutes les propriétés suivantes: être léger et peu encombrant, être en mesure de découper le dessus de la capsule qui recouvre le bouchon, retirer proprement et facilement le dit bouchon, et être vendu à prix raisonnable.

Beaucoup de personnes possèdent à la maison un tire-bouchon muni de bras (ailettes) sur les côtés, comme le modèle ci-dessous.

www.hypershop.fr

S'il semble à première vue facile d'utilisation, sa vis de (trop) grand calibre brise souvent les bouchons fragiles. De plus, on doit utiliser un autre instrument pour découper la capsule. Vous aurez compris que c'est loin d'être mon modèle préféré et je ne vous le recommanderai donc pas.

Il existe également des modèles qui fonctionnent par compression. On insère une longue aiguille d'un bout à l'autre du bouchon et l'on injecte de l'air ou du gaz comprimé afin de faire lever le bouchon.

www.lesexplorateurs.com

En plus d'être un peu dispendieux, ce modèle un peu encombrant ne peut découper le dessus de la capsule qui recouvre le bouchon. Petit bémol, si le bouchon est bien collé au goulot, on risque de faire exploser la bouteille. Bonjour les dégâts et les risques de blessures. On passe donc au suivant.

Ma recommandation

L'accessoire qui possède toutes les qualités recherchées, est le limonadier. On le nomme également tire-bouchon de sommelier. C'est l'outil généralement utilisé par les professionnels dans le monde du vin.

AOL

Choisissez un modèle avec un petit couteau ayant de petites dents afin de découper plus facilement le dessus de la capsule. Un modèle avec un levier à deux crans sur le levier est aussi fort utile.

Tous les modèles possèdent une mèche fine qui ne risque pas de faire éclater les bouchons. De plus, on peut en trouver entre 10$ et 15$.

Beaucoup d'entre vous hésitent à l'utiliser, croyant que seuls des sommeliers peuvent en maîtriser le maniement. Or, il n'en est rien.

La petite vidéo maison qui suit vous montrera les étapes à suivre pour déboucher rapidement et facilement une bouteille de vin, à l'aide du limonadier.

Le limonadier de plus se transporte facilement, que ce soit dans la poche de votre pantalon ou dans votre sacoche.

Avec un peu de pratique (visionner de nouveau la vidéo pour les petits détails), une opération de débouchage ne durera que quelques dizaines de secondes.

Vous serez bientôt fier de montrer à vos invités que savez ouvrir une bouteille de vin comme un pro.

Suggestions de vins de la semaine:

Cette semaine, je vous recommande 5 vins (2 blancs, 1 rosé et 2 rouges) en provenance de pays, soit de l'Italie, de la France et du Portugal, à des prix variant de 10,25$ à 22,00$.

www.saq.com

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!