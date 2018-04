Mais tout d'abord, résumons quelques points importants favorisant la dégustation du vin.

Vous les connaissez certainement, puisque je vous en ai déjà fait part à plusieurs reprises. Mais peut-être y en a-t-il parmi vous qui les ignorent car cette chronique attire régulièrement de nouveaux lecteurs.

Ainsi, l'un des tout premiers points à considérer est la température de service.

Un autre facteur aidant à maximiser le plaisir est, pour certains vins, l'oxygénation en carafe.

Si le vin accompagne un plat bien précis, il importe que le vin choisi soit en harmonie avec celui-ci, c'est-à-dire qu'un bel accord mets/vin puisse se créer.

Il reste cependant un autre détail non négligeable à prendre en considération: c'est la circonstance où le ou les vins seront dégustés.

Je ne suis d'ailleurs pas le premier à le dire. Pas plus tard que le 22 mars dernier, le très respecté chroniqueur vin du New York Times, Eric Azimov, nous le rappelait d'ailleurs (traduction libre):

Associer le vin à l'occasion est plus important que le prestige de la bouteille Eric Azimov

Choisir ses vins en fonction de l'ambiance, du nombre de personnes qui seront présentes et de la fonction à laquelle on les destine, va de soi. Je suis d'ailleurs persuadé que plusieurs d'entre vous le font déjà instinctivement.

Afin d'illustrer ce propos, j'ai classé les 15 vins qui suivent selon 3 types de circonstances.

Le nom de chacun de ces vins est un lien qui vous mènera, si vous le désirez, à une description des plus complètes, ainsi qu'à leur disponibilité dans les succursales de la SAQ.

Vous trouverez de même à la suite de cette nomenclature, un autre lien vous permettant de télécharger la liste de tous ces vins.

VB = vin blanc

VR = vin rouge

Vins pour ambiance décontractée

On retrouve généralement cette situation dans les cocktails où de nombreuses personnes discutent entre elles en dégustant parfois de petites bouchées. Puisqu'il est alors plutôt difficile de se concentrer longuement sur le vin que l'on déguste, des vins légers, frais et qui se boivent facilement, conviennent alors tout à fait.

Chardonnay/Maccabeo, Bodegas Castano, 2016, Espagne, 14,40$ (VB)

Moschofilero, Domaine Spiroulos, Mantinia, 206, Grèce, 17,25$ (VB)

Otonal, Joven, Bodegas Olarra, Rioja, 2016, Espagne, 11,30$ (VR)

Tannat/Merlot, Est. Juanico, Canelones, 2016, Uruguay, 13,05$ (VR)

Beau Bonhomme, Nathalie Bonhomme, Jumilla, 2016, Espagne, 13,70$ (VR)

Vins pour la gastronomie

Les vins de cette catégorie ont pour principale qualité de se marier à de bons plats. Ils sont habituellement un peu plus étoffés que les précédents et possèdent une structure bien définie. Tout comme il existe des mets de puissance variée, ces vins peuvent se décliner du plus léger au plus corsé.

Otto, Soave Classico, Azienda Agricola Prà, 2016, Italie, 19,15$ (VB)

Tradition, Château Viranel, Saint-Chinian, 2016, France, 19,40$ (VB)

La Chatellenie, Sancerre, Joseph Mellot, 2016, France, 26,70$ (VB)

Château de Nages, Vieilles Vignes, M. Gassier, Costières-de-Nîmes, 2015, France, 18,60$ (VR)

Graciano, Vina Ijalba, Rioja, 2015, Espagne, 21,50$ (VR)

Pinot Noir, Chanson père et fils, Bourgogne, 2014, France, 23,65$ (VR)

Pétales d'Osoyoos, Osoyoos Larose, Col.-Britannique, 2014, Canada, 28,10$ (VR)

Vins de dégustation (ou de méditation)

Ces vins bien sûr peuvent, comme les vins de gastronomie, s'inviter à votre table pour accompagner des plats avec lesquels ils se marient bien. Ils sont cependant un peu plus complexes et demandent ainsi uneplus grande attention pour en saisir toutes les subtilités. Ils seront donc idéalement servis à un nombre de personnes plus restreint et qui ont un minimum d'intérêt pour le vin.

Aa, Assyrtiko/Athiri, Domaine Sigalas, Santorini, 2016, Grèce, 23,70$(VB)

Terre d'Épices, Domaine de Grangeneuve, Grignan-les-Adhémar, 2014, France, 24,55$(VR)

Vina Real, Gran Reserva, CVNE, Rioja, 2011, Espagne, 36,00$(VR)

Pour dédramatiser quelque peu ce qui précède, mentionnons qu'il existe des vins de la première catégorie qui sont en mesure de faire partie de la seconde, comme certains vins de la seconde (mais plus rarement) qui peuvent être servis dans une ambiance décontractée.

De même, vous n'irez pas en enfer si vous servez un vin de la troisième catégorie dans un cocktail, mais attendez-vous à ce que les belles qualités de celui-ci passent sous le radar pour la majorité des personnes.

Rappelez-vous que déguster un bon vin, c'est bien. Le déguster au bon moment, c'est encore mieux!

