Cette semaine, je vous présente 7 vins qui, bien qu'élaborés avec des cépages connus de la majorité d'entre vous, surprennent par leur expression passablement différente de celle à laquelle nous sommes habitués.

Car les facteurs qui peuvent contribuer à façonner des vins différents, même s'ils sont issus du même cépage et du même millésime sont très nombreux.

Voici une liste non exhaustive:

- Le pays d'origine

-Le type de sols où poussent les vignes

- Le nombre d'heures d'ensoleillement

- La pluviométrie

-Le moment de la vendange

-L'altitude du vignoble

-La méthode d'élevage

Le type de clone utilisé

-Le porte-greffe utilisé

-Etc., etc.

Il suffit de changer l'un de ses paramètres pour obtenir un vin qui sera un peu différent. Non pas au point de ne plus reconnaître le cépage, mais avec tout de même une personnalité un peu distincte.

Pour chacun des 7 vins ci-dessous, je vous ai indiqué le profil habituel du cépage qui le compose et aussi en quoi il diffère des vins habituels élaborés avec celui-ci.

Chenin Blanc, Santa Julia, Mendoza, 2018, Argentine, 11,65$

Chenin blanc de Santa Julia

Le Chenin blanc est originaire du Val de Loire en France. On y produit des vins tranquilles et effervescents frais et droits, ainsi que des vins moelleux. Gageons que peu savaient qu'on en retrouve également en Argentine où les vins ont alors un profil plus charmeur avec des notes d'agrumes, d'abricot et de pêche blanche. Essayez-le. À ce prix, vous ne risquez pas grand-chose.

Tous les détails ici

Viognier, Bonterra vineyards, Californie, Mendocino County, 2017, É.U., 20,35$

Viognier de Bonterra vineyards

Bien sûr pour être honnête, ce vin renferme également 1% de Muscat et 1% de Chardonnay. Rien cependant pour masquer les 98% de Viognier. Le présent vin est issu du plus grand vignoble américain en culture bio. À l'arôme et à la saveur d'abricot que l'on retrouve habituellement dans les vins de Viognier, s'ajoutent des notes d'agrumes; il développe également une finale plus longue et complexe. Bien fait.

Tous les détails ici

Riesling, Weingut Burg Ravensburg, Baden, Sulzfeld, 2016, Allemagne, 20,55$

Riesling de la Weingut Burg Ravensburg

Déjà au départ, le Riesling est un cépage qui mériterait plus d'attention. Il passe souvent sous le radar des amateurs, faute de découvrir les vins les plus intéressants. Si plusieurs n'hésitent pas à essayer des vins de Riesling d'Alsace, il en va autrement lorsqu'il s'agit des vins de ce cépage lorsqu'ils proviennent d'Allemagne.

Celui-ci provient d'un vignoble cultivé depuis plus de 750 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens domaines viticoles au monde. Il se boit comme de l'eau, mais il a bien meilleur goût!

Tous les détails ici

Foco, Garnacha, Carinena, 2017, Espagne, 13,95$

Garnacha, Foco, Espagne

Probablement parce que les vignes sont situées en hauteur, là où l'amplitude thermique est importante et parce que l'on a cueilli les raisins sans qu'ils soient trop mûrs, ce vin est est une bombe de fraîcheur et de fruits. Il recèle un taux d'alcool raisonnable pour un vin espagnol (13,5%) et une basse teneur en sucre résiduel (1,9 gramme/litre). Oui, le Grenache peut ne pas être chaud et lourd.

Tous les détails ici

El Pedal, Tempranillo, Hermanos Hernaiz, Rioja Alta, 2016, Espagne, 17,15$

Tempranillo, El Pedal, Rioja, Espagne

Nous sommes habitués avec les vins de Tempranillo de la Rioja d'avoir des saveurs boisées plus ou moins prononcées. Celui-ci propose une version plus légère et fruitée puisqu'il a été élevé pendant 5 mois de différentes manières, soit un mélange de cuves de ciment, de grands foudres et de barriques.

Tous les détails ici

Malbec Reserve, Terrazas de los Andes, Mendoza, 2016, Argentine, 21,70$

Malbec Reserva, Terrazas de los Andes, Argentine

Vous avez probablement déjà dégusté plusieurs de Malbec argentin mais sans doute jamais un comme celui-ci qui déborde de fraîcheur. Cela n'est pas surprenant parce qu'ici les vignes sont âgées entre 20 et 80 ans et poussent à plus de 1 000 mètres d'altitude.

Tous les détails ici

Barolo Riserva, Beni di Batasiolo, Piémont, 2008, Italie, 37,25$

Barolo Riserva, Beni di Batasiolo, Piémont, Italie

Le cépage Nebbiolo est celui utilisé pour produire les vins de Barolo et de Barbaresco. Il coûte souvent plus cher que celui et sont quelque peu astringents en jeunesse. Malgré qu'il soit maintenant âgé de 10 ans, celui-ci est offert à un prix somme toute raisonnable. Mais le plus intéressant est que les tanins sont bien fondus et qu'il est maintenant tout à fait délicieux.

Tous les détails ici

www.saq.com

Yves Mailloux est membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains en Vins et Spiritueux (FIJEV).

