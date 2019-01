Il est démontré que plus on sait de choses sur le vin et plus notre plaisir augmente lorsqu'on en déguste.

C'est avec cet objectif en tête que j'ai écrit en 2018, comme je le fais depuis plus de 6 ans pour le bénéfice de ceux qui me lisent, 52 chroniques sur le vin, soit une à chaque semaine.

Je voudrais d'ailleurs remercier mes lectrices et mes lecteurs pour leurs questions et les suggestions de sujets d'articles qu'ils me font à l'occasion. Ceci m'aide à identifier ce qui vous intéresse.

La plupart disent apprécier le style facile et agréable à lire de mes chroniques. J'en suis très heureux car j'aime que les personnes qui me lisent se sentent mieux renseignées et donc plus confiantes après leur lecture.

Vous trouverez ci-dessous quelques unes des chroniques qui vous ont particulièrement plu en 2018, lesquelles reflètent la grande diversité du monde du vin.

J'espère que vous aurez autant de plaisir à les lire ou les relire (un verre de bon vin à la main), que j'en ai eu en les écrivant pour vous.

Souhaits de bonne année

Je profite de la publication de cette première chronique de 2019 pour vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année, remplie bien sûr de bons vins!

Place maintenant à la rétrospective de 2018.

Les 10 Commandements du Vin

Une amusante mais utile adaptation des fameux 10 Commandements divins en 10 Commandements du Vin. À lire, mais surtout à mettre en pratique religieusement! Voir ici.

Tout ce que vous devez savoir sur le vin et la séduction

www.pixabay.com Rose Vin et romance

Le vin fait-il partie de votre arsenal de séduction? Il le devrait! Intéressant, que vous soyez un homme ou une femme. Voir ici.

Tout ce qu'il faut savoir pour bien laver vos verres à vin

www.unsplash.com Verres sur table

Gageons qu'il y a ici quelques petits trucs dont vous ignoriez l'existence pour avoir à coup sûr des verres à vin propres, inodores et étincelants. Voir ici.

Votre vin a-t-il la gueule de bois?

www.pixabay.com Barriques de chêne

Quelle est l'influence d'un élevage en fût de bois dans le goût du vin? Un texte complet qui n'utilise pas la langue de bois! Voir ici.

5 cépages blancs, méconnus mais épatants

Clinking glasses with white wine and toasting.

Si vous désirez faire changement du Chardonnay et du Sauvignon Blanc. Voir ici.

Connaissez-vous le programme Pépinière de la SAQ?

Enseigne SAQ

Les détails de ce programme sont inconnus de la plupart des chroniqueurs vin, de même qu'une majorité des employés de la Société des Alcools du Québec. Voir ici.

10 vins de transition pour réussir votre révolution de palais

56695248 - close up portrait of young couple tasting white wine tasting.

Les vins de transition sont des vins qui peuvent aider votre palais à peu à peu s'habituer à déguster des vins de moins en moins sucrés. Voir ici.

12 bons vins de moins de 15$ pour petits budgets

http _o.aolcdn.com Multi-ethnic friends celebrating and toasting with wine and beer at rustic country house in Italy

De bons vins à prix raisonnables, ça se prend toujours bien. (Galerie-photos) Voir ici.

7 faux-pas à éviter lorsque l'on consomme du vin à table

Vin et nourriture

Des détails importants à savoir ou se rappeler pour retirer le maximum de plaisir lorsque le vin est consommé avec de la nourriture. Voir ici.

Comment réussir votre dégustation vins et fromages

http _o.aolcdn.com Flat-lay of friends hands eating and drinking together. Top view of people having party, gathering, celebrating together at wooden rustic table set with different wine snacks and fingerfoods

Votre prochaine dégustation vins et fromages sera probablement bien meilleure si vous suivez ces quelques conseils. Voir ici.

Dégustation du vin: c'est dans votre tête que ça se passe!

HuffPost Québec Réflexion sur le vin

Voyez pourquoi boire du vin est avant tout un exercice intellectuel et que sans odorat nous ne goûterions rien. Voir ici.

12 bons vins qui décoiffent

HuffPost Québec Young happy funny laughing girl head long hairs.

Fatigué(e) de toujours boire les mêmes vins?En voici 12 qui vous feront sortir des sentiers battus. (Galerie-photos). Voir ici.

20 champagnes et vins mousseux dignes de vos célébrations!

HuffPost Québec Vins effervescents

Une sélection toute personnelle dressée à partir des 670 vins effervescents disponibles à la SAQ. (Galerie-photos). Voir ici.

Bonne lecture!

