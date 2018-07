Sur la liste dressée par le magazine américain Family Business des cent entreprises familiales qui sont toujours la propriété des descendants du fondateur, tous domaines confondus, la famille Antinori occupe le 9e rang.

La famille Antinori fait du vin depuis plus de 633 ans, en fait depuis que Giovanni di Piero Antinoria démarré son entreprise viticole en 1385, tel que l'atteste son adhésion à la Guilde des Vignerons Florentins, le 19 mai de cette même année.

www.antinori.it

Au cours de cette longue histoire, la famille a toujours administré elle-même cette entreprise, faisant parfois des choix innovateurs et courageux, toujours dans le respect de la tradition et du terroir. C'est pourquoi elle est aujourd'hui l'un des leaders parmi les producteurs de vins italiens de qualité.

Après avoir été longtemps à la barre de cette entreprise familiale, le marquis Piero Antinori en est aujourd'hui le président d'honneur. C'est maintenant sa fille, Albiera Antinori, de la 26e génération qui gère la société, secondée par ses deux sœurs, Allegra et Alessia.

www.antinori.it

La maison Antinori expérimente continuellement dans leurs vignobles et leurs chais, sur des assemblages de cépages autochtones et internationaux, de nouvelles méthodes de viticulture, de fermentation et de températures, ainsi qu'avec des barriques de divers types et d'âge.

En Italie, mais aussi ailleurs

Bien que la famille possède une imposante gamme de vins de qualité en provenance de diverses régions italiennes (Toscane, Ombrie, Piémont, Pouilles, Lombardie, etc), elle a aussi développé plusieurs vignoblesen dehors de son pays d'origine. Ces vins sont regroupés sont le symbole "A dal mondo".

La famille Antinori a consacré plusieurs années à explorer et découvrir à travers le monde des endroits à haut potentiel viticole. Cette quête a mené à plusieurs achats de terrains/vignobles ainsi que diverses associations.

Car en plus des 2200 hectares de vignobles qu'elle possède en Italie, cette entreprise familiale en contrôle à l'extérieur de ce pays, en tout ou en partie, quelque 500 hectares supplémentaires.

Voici un résumé des divers pays en dehors de l'Italie où est présente la maison Antinori avec le nom des vignobles correspondants:

États-Unis (Californie): Antica, Stag's Leap

États-Unis (Washington): Col Solare

Hongrie (Tolna Bataapati): Tuzko Bataapati

Chili (Vallée de Maipo): Haras de Pirque

Ile de Malte: Meridiana

Toscane et Ombrie

Mais aujourd'hui, nous nous consacrerons à examiner d'un peu plus près les vins de ce producteur en provenance de la Ombrie, source de plusieurs de leurs vins blancs, ainsi que de la Toscane, région qui leur donne leurs vins rouges les plus connus et les plus fameux.

www.antinori.it

Cela tombe bien, car j'en ai justement dégusté le 6 juin dernier, une vingtaine de ceux-ci en présence de collègues, avec leur directeur commercial, Francesco Visani. Cette belle rencontre s'est déroulée au restaurant italien Le Muscadin, situé dans le Vieux-Montréal, où des plats savoureux et appropriés ont accompagné ces vins.

AOL

Bien que la maison Antinori ne produise pas (à deux exceptions près), de vins d'entrée de gamme entre 10$ et 15$, on peut tout de même dire que son répertoire couvre un très large spectre. Tant l'amateur sérieux avec des moyens limités que le plus fortuné peuvent y trouver leur compte.

Notez que selon les arrivages tous les vins qui suivent sont référencés par la SAQ. Cliquez sur leur nom pour accéder à la fiche-produit correspondante.

Vins entre 18$ et 50$

Vins blancs

Villa Antinori bianco, Toscana, 2016, Italie, 17,80$

www.saq.com

Bien que ce vin ait été élaboré la première fois en 1931 par Niccolò Antinori, ce n'est que tout récemment qu'il semble avoir été découvert au Québec, et accéder ainsi au répertoire général de la SAQ.

Robe jaune paille; assemblage de 50% Trebbiano, de 20% de Pinot blanc, 15% Pinot grigio et 15% de Riesling;joli bouquet diversifié et gourmand où la pêche, les agrumes, le citron, l'abricot et le miel léger s'y retrouvent en harmonie; acidité bien dosée; assez long; plaira à presque tous.

Chardonnay, Bramito, Castello della Sala, Ombrie, 2017, Italie, 22,95$

www.saq.com

Le château (castello) della Sala, l'une des plus belles forteresses médiévales de toute l'Italie, compte 160 hectares de vignes, cultivées depuis le Moyen Âge.Il s'agit du 2e vin, le Cervaro décrit plus loin étant le vin de haute gamme. Le nom "Bramito'' réfère au cri du cerf, lequel brame lors de la période du rut. Ce vin fermente en fûts de deux ans de l'Allier et une partie est ensuite élevée en barriques.

Un vin gastronomique qui vous en donne pour votre argent; de belle teinte jaune doré clair, il procure des arômes de fleurs blanches, avec une pointe de vanille et de fines notes boisées; il démontre de la finesse et perdure un bon moment; il y en a pour le moment, mais n'attendez pas trop.

Vin rosé

Cipresseto, Toscana, 2017, Italie, 18,95$

www.saq.com

À ses débuts, ce rosé était produit dans la sous-région de la Toscane nommée Maremma où l'on retrouve de nombreux cyprès, d'où il tire son nom. Il est maintenant élaboré vers le centre de la Toscane et renferme du Sangiovese (85%) et du Merlot (15%). Lui aussi, c'est la toute première année qu'on peut l'acheter au Québec.

Faisant partie des dix vins que je recommande pour l'été 2018, j'ai eu l'occasion de le faire goûter le 7 juin dernier à plus de 115 personnes qui en ont raffolé; c'est maintenant à votre tour de faire connaissance avec sa belle robe saumonée soutenue et ses parfums de fleurs et de petits fruits rouges; à table, c'est un délice.

Vins rouges

Pèppoli, Chianti Classico, Toscane, 2016, Italie, 20,00$

www.saq.com

Ce domaine de 62 hectares de vignes, cultivé jadis au Moyen Âge par des moines de l'Abbaye de Passignano, a été acquis par Piero Antinori en 1985, pour célébrer le 600e anniversaire (début en 1385) de production de Chianti dans la famille. Après la vendange manuelle et la vinification en cuve, le vin est élevé en foudres de chêne de Slovénie pendant 9 mois.

Robe rouge rubis brillante; parfums de framboise, de cerise noire et de fines herbes; la bouche est légère, délicieusement fruitée; sur les 71 vins de Chianti Classico référencés par la SAQ, il n'en existe que cinq vendus moins chers que lui; simple, agréable, bien fait.

Il Bruciato, Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri, 2016, Italie, 24,95$

www.saq.com

Avec ce vin issu de la propriété Guado al Tasso située dans l'appellation Bolgheri, on monte d'un cran dans la qualité. En sus des 300 hectares de vignes, on retrouve sur ce domaine des oliviers, du blé, des tournesols, ainsi qu'un élevage de sangliers sauvages. Il s'agit ici d'un assemblage de Cabernet Sauvignon (60%), de Merlot (30%), et de Syrah (10%). Produit pour la première fois en 2002, il s'agit du petit frère du grand vin de ce domaine commenté plus loin.

Ce vin affiche une robe rubis intense et déploie des effluves de fruits rouges et noirs et de fines épices boisées; les tanins sont mûrs et souples, procurant une finale dont la fraîcheur est apportée par une pointe mentholée; on peut le boire maintenant, tout comme le garder 4-5 ans en cave.

Rosso di Montalcino, Pian delle Vigne, Toscane, 2015, Italie, 29,60$

www.saq.com

Le nom de ce vin signifie "La plaine des vignobles", soit le nom d'une ancienne station de train du 19e siècle. Ce domaine de 65 hectares a été acheté par la famille Antinori en 1995. Il s'agit bien sûr d'un vin 100% Sangiovese, comme le veut son appellation. Le millésime 2014 est maintenant pratiquement épuisé. Les notes qui suivent sont pour le millésime 2015, dont l'arrivée est prévue quelque part en novembre prochain.

Si tous les vins de Rosso di Montalcino étaient aussi bons que celui-ci, il s'en vendrait probablement davantage! Couleur typique rubis à reflets grenat; nez de fruits rouges (framboise, cerise); joli fruité en bouche, léger, avec une belle allonge. Il se boit tout seul, ou presque. Miam!

Villa Antinori, Chianti Classico Riserva, Toscane, 2015, Italie, 29,95$

www.saq.com

Il y a deux principales différences entre ce vin et le Pèppoli commenté ci-haut. Outre du domaine de Pèppoli, les raisins pour le Chianti Classico Riserva proviennent de deux autres propriétés, soit Guado al Tasso et Tignanello. De plus, comme c'est un Riserva, il a été élevé pendant un minimum de 24 mois, alors que 12 suffisent pour le Chianti Classico régulier (catégorie nommée Annata).

On trouve présentement le millésime 2013 dans les succursales. Les notes de dégustation ci-dessous s'appliquent pour le millésime 2015 qui arrivera au mois d'octobre prochain.

Vin à la robe rubis soutenu; arômes classiques de framboise, cerise noire et d'épices douces; il démontre en bouche une certaine puissance, mais également de la souplesse; saveurs déjà passablement fondues et très bonne persistance gustative; une bouteille qui pourra se garder de 6 à 8 ans au besoin. Bel achat.

Marchese Antinori, Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, 2014, Italie, 40,00$

www.saq.com

www.antinori.it

Suivez notre chroniqueur et accédez ainsi à ses recommandations quotidiennes!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous)

On serait fou de s'en passer!