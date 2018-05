5 cépages blancs, méconnus mais épatants

Comprenez-moi bien. Il existe de très bons vins élaborés avec ces deux cépages.

Mais une fois que l'on a comparé des vins de Chardonnay de la France, du Chili et de l'Australie, et que l'on a déchiffré les subtilités d'un vin de Sauvignon Blanc issu de sol calcaire, de marnes ou de silex, (voir ici) on fait quoi?

Et bien on essaie de nouveaux cépages évidemment! Cela tombe bien car il en existe des milliers sur cette planète. Bien sûr, ils ne pas tous présents à la SAQ, mais le choix est tout de même intéressant.

Comme je le dis souvent, l'un des plus grands plaisirs de la dégustation du vin est de découvrir de nouveaux vins, de nouvelles saveurs, de nouvelles émotions.

Pour faciliter et diriger un peu votre exploration, je vous suggère d'essayer les 5 vins blancs mentionnés ci-dessous. Afin de vous permettre d'apprivoiser plus facilement ces nouvelles saveurs, accompagnez-les d'un plat qui leur convient, tels des légumes, des salades-repas, des coquillages ou des crustacés.

La consommation de vin blanc s'est remise à augmenter au Québec depuis quelques années (Voir: Renaissance des vins blancs au Québec).

Selon le nouveau décompte, le vin le plus vendu ici est ... un vin blanc! Et avec la température qui se réchauffe peu à peu nous aurons inévitablement besoin de vins légers et rafraîchissants.

Afin de vous permettre de saisir toutes les nuances de ces 5 cépages blancs, j'ai sélectionné des vins "in purezza" comme disent nos amis italiens, soit des vins qui ne renferment qu'un seul cépage.

Le nom des vins est un lien qui vous conduira vers plus de détails. N'oubliez de télécharger la liste de ces vins en utilisant le lien à la fin du billet.

5 cépages blancs à essayer

Verdejo, Marqués de Cáceres, Rueda, 2016, Espagne, 12,90$

Planté au 11è siècle dans cette région, le Verdejo a d'abord été vinifié en vin fortifié selon la méthode solera (comme pour les xérès). Il faut dire que ce sont des chrétiens originaires de l'Andalousie qui l'y emmenèrent, fuyant l'occupation arabe.

Ce vin provient d'un vignoble de 125 hectares de vignes nouvellement acquis par ce producteur dans la région de Rueda, située au sud-ouest de la Rioja. Le premier millésime de ce vin fut le 2013.

À l'aveugle, beaucoup penseront avoir affaire à un vin de 17-18$; passablement aromatique avec ses parfums de fleur d'oranger, de pomme verte, de pêche et d'agrumes, il procure en bouche une belle sensation juteuse qui perdure un bon moment.

Apremont, Cuvée gastronomie, Jean Perrier & Fils, Savoie, 2016, France, 16,50$

Ce cépage est présent surtout en Savoie où il représente plus de 50 % de la production. C'est un cépage emblématique de Savoie où il aurait été implanté au XIIIè siècle. On peut trouver aussi la Jacquère blanc dans de nombreux autres vignobles: Sud-Ouest, Cognac, Bordeaux, Rhône, Provence, Languedoc-Roussillon ainsi que la Corse. Il aime les terrains calcaires.

Il possède un goût vif, frais et acide, souvent perlant. Il est destiné à être consommé assez rapidement.

La structure de ce vin rappelle légèrement celle des vins de Muscadet; il s'avère très frais en bouche grâce à une belle acidité; bien que léger, il procure une finale saline dotée d'une belle longueur; ai-je besoin de vous dire qu'il se boit très facilement? Original et peu dispendieux; Pour tous les plats exigeants des vins blancs frais et droits.

Melacce, Vermentino, Castelo ColleMassari, Toscane, Montecucco, 2016, Italie, 18,90$

L'origine de ce cépage serait turque. Des marchands italiens de Gênes l'auraient apporté en Italie. Notons qu'il porte le nom de Vermentinu et de Malvoisie en Corse, et de Rolle en France. Arrivant tardivement à maturité, ce cépage requiert un climat chaud et très ensoleillé.

Le Castello ColleMassari se situe à une altitude moyenne de 320 mètres et près de la mer Tyrrhénienne. Il bénéficie ainsi de fraîches brises maritimes et l'on y pratique la culture agrobiologique. On y retrouve entre autres 110 hectares de vignes et 60 hectares d'oliviers.

Les amateurs qui auront la sagesse d'en faire provision, ne seront pas déçus, lorsque le beau temps sera venu; robe jaune paille; parfums de fleurs blanches, de pêche, d'abricot, avec une pointe citronnée.

Assyrtiko, Voila, Lyrarakis, Crête, Heraklion, 2016, Grèce, 18,15$

Originaire de l'île volcanique grecque de Santorin, l'Assyrtiko prospère aujourd'hui dans plusieurs régions viticoles de la Grèce, incluant son île la plus importante, la Crête.

Le domaine Lyrarakis a démarré ses activités en 1966. Toute la production était alors vendue en vrac. Il commença à vendra sa production en bouteilles, à partir de 1992. L'une de ses particularités, est que son répertoire compte beaucoup de vins de type monocépage.

Ce vin représente une belle introduction pour s'initier à ce cépage car il est proposé à un prix inférieur à ceux des vins de l'île de Santorin; il propose une robe jaune dorée claire; effluves d'agrumes, de pêche blanche et de caillou mouillé; possédant une structure semblable à un Riesling sec, il développe en bouche, fraîcheur, légèreté et droiture, avec une impression saline en finale.

Morgadio da Torre, Vinho Verde, Sogrape, 2016, Portugal, 19,95$

Ce vin est élaboré avec un cépage appelé Alvarinho au Portugal, et Albariño en Espagne d'où il provient, dans la zone de Rias Baixas située en Galice plus précisément. C'est selon moi, l'un des meilleurs cépages de qualité en blanc de la péninsule ibérique.

Il y a environ 5 500 hectares de ce cépage plantés dans le monde. Outre les deux pays mentionnés précédemment, on en retrouve aussi un peu aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Brésil, en Uruguay, et depuis peu en France, car le producteur Laurent Miquel en a planté 14 hectares dans le Languedoc.

Voici un vin de Vinho Verde gastronomique! Robe brillante jaune clair avec de légers reflets verts; parfums d'agrumes, de pamplemousse, de lime, avec un soupçon de pêche; en bouche il développe une belle fraîcheur, ainsi que de belles saveurs légèrement grasse qui perdurent un bon moment; légère impression saline en finale.

Bonnes découvertes!

