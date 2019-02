15 bons vins de spécialité de moins de 20$

Ce sont les vins qui se trouvent habituellement au fond ou sur les côtés des succursales. Ils intimident beaucoup de personnes car ils sont moins connus que les vins dits réguliers placés au centre des magasins.

Plusieurs croient à tort que TOUS ces vins coûtent 30$, 40$, 50$ et plus. Certes il y en a, mais il y a aussi beaucoup de vins de moins de 20$, voire de moins de 15$.

Le répertoire des vins de la SAQ tourne autour des 8 500 références, incluant les 1100 produits réguliers. Ne pas y faire son tour, c'est donc se priver d'une sélection potentielle de 7400 vins, soit 87% des vins de la SAQ!

Évidemment, ils ne sont pas tous là au même moment de l'année, ni présents dans toutes les succursales à la fois.

Vins de spécialité

Il y a deux semaines, dans mon billet du 31 janvier dernier, je vous expliquais que les vins réguliers sont généralement présents entre 200 et 350 des 408 succursales du réseau québécois.

S'INSCRIRE ET NOUS SUIVRE BIEN-ÊTRE Avec l'infolettre, recevez par courriel les nouvelles les plus pertinentes et les articles les plus populaires du jour. En savoir plus Infolettre Veuillez entrer une adresse valide Merci pour votre inscription! Vous allez bientôt recevoir un courriel de confirmation. Nous avons un problème avec votre inscription. Veuillez réessayer. Twitter

Facebook

Snapchat

Instagram

FERMER

L'Espace Cellier renferme des vins de spécialité qui parfois ne sont pas produit en nombre suffisant pour répondre à la demande d'un produit régulier distribué dans un grand nombre de succursales.

Ceux-ci se subdivisent en deux catégories, celle des vins en Approvisionnement continu (AC), et celle des Achats par lot (AL).

www.saq.com Conseiller en vin de la SAQ

Parfois un nouveau vin retenu par la SAQ débutera comme un AL avec une commande de 50 caisses. S'il se vend rapidement, on en recommandera un peu plus (75-100 caisses). Après un certain temps, il pourra passer à la catégorie des AC (plusieurs centaines de caisses à la fois).

En moyenne, un vin en AL sera présent entre 60 et 100 succursales (sur les 408), alors qu'un vin en AC le sera entre 100 et 200 succursales. Il sera donc plus facile à trouver et sur un plus grand nombre de mois durant l'année que les vins en AL.

La plupart du temps, il y a dans l'Espace Cellier un commis en mesure de vous conseiller et de vous aider dans vos recherches.

Incidence sur les prix

Autre fait intéressant, il y a maintenant un peu plus de deux ans, la SAQ retranche 1,40$ du prix de vente de se vins réguliers et en approvisionnement continu, lesquels représentent plus de 80% de ses ventes en vin.

Suite à plusieurs reportages démontrant l'écart défavorable des prix québécois comparativement aux prix pratiqués en Ontario ainsi que par la pression exercée par la clientèle, la SAQ apporta ce correctif, rendant les produits visés plus compétitifs.

Ma sélection

Afin de vous démontrer que les bons vins pas trop chers pullulent dans l'Espace Cellier en autant que l'on s'y rende, je vous propose dans la galerie-photos ci-dessous, 15 bons vins de spécialité moins de 20$ (et certains ne coûtent même pas 15$!).

Il est assez facile de suggérer de bons vins de plus de 30$ comme le font souvent certains. Mais en recommander de très bons en bas de moins de 20$ représente un certain défi.

Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à en goûter plusieurs, et c'est ce que je fais très souvent et méthodiquement car je sais que ce sont ces vins que la majorité des consommateurs achètent généralement.

Les suggestions ci-dessous sont tirées de la dégustation marathon de 65 vins tenue le 22 janvier dernier organisée par l'A3 Québec, et je les en remercie.

Afin de joindre l'utile à l'agréable, je vous ai concocté des montages-photos dont l'arrière-plan représente les endroits d'où les vins proviennent.

Pour savoir où les trouver, cliquez sur "SAQ: ici" que vous trouverez sous l'image de chacun d'eux.

Je vous ai également précisé si ces vins sont des vins de spécialité en Approvisionnement continu (AC) ou des Achats par lot (AL), ainsi que le nombre de succursales qui en détiennent en inventaire au moment d'écrire ces lignes.

Bonnes dégustations!

GALERIE-PHOTOS: Galerie photo 15 bons vins de spécialité de moins de 20$ Voyez les images 15 bons vins de spécialité de moins de 20$ 1 / 17













15 bons vins de spécialité de moins de 20$ 1 / 17















Yves Mailloux est membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains en Vins et Spiritueux (FIJEV).

Suivez-le en toute confiance!

Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous).