Comprenez-moi bien. Il y a certes d'excellents vins à base de Cabernet Sauvignon, de Syrah, de Chardonnay et de Sauvignon Blanc.

Ils peuvent donner une expression légèrement différente dépendant d'une foule de facteurs (sol, climat, vinification, élevage, etc.). Mais à la base, ce sont les mêmes cépages.

Même chose pour les régions viticoles. La plupart d'entre nous apprécient grandement les vins du Chianti, de la Rioja ou de Bordeaux. Mais le monde vinicole est vaste et il y a tant à découvrir.

Boire toujours les mêmes vins revient à bûcher constamment sur le même arbre qui pourtant est entouré d'une belle et grande forêt! Un peu ridicule, non?

Si vous êtes un peu curieux du palais et avides de nouvelles expériences gustatives, je vous invite à examiner d'un peu plus près, les 12 vins (6 rouges et 6 blancs) qui apparaissent dans la galerie-photos, à la fin de ce billet.

Ne soyez pas inquiets. Le goût de ces vins n'est pas bizarroïde et il ne faut avoir de dispositions particulières pour les comprendre et les apprécier.

De plus, ils ne sont pas difficiles à trouver et ils ne coûtent pas plus cher que les autres vins.

La plupart se vendent moins de 20$ et certains même en bas de 15$.

Sans doute en connaissez-vous déjà quelques-uns. Mais je suis persuadé que vous y dénicherez également quelques nouvelles perles.

Vous trouverez un lien à la fin de la galerie qui vous permettra de télécharger la liste de ces 12 vins.

Pour en apprendre davantage, cliquez sur le lien "Plus de détails ici" que vous trouverez sous l'image de chacun d'eux.

Bonnes découvertes!

