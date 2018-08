Vous remarquerez que cette sélection ne s'intitule pas Les 12 meilleurs vins de moins de 15$, comme certains parfois se plaisent à nommer leurs listes de recommandations.

Pour ce faire, il aurait obligatoirement fallu goûter et analyser chacun des 680 vins de moins de 15$ présentement disponibles à la SAQ. Car si on ne les goûte pas tous, comment en effet prétendre que ce sont les 12 meilleurs du lot?

Mais en connaissant la majeure partie, je suis tout de même en mesure de vous recommander 12 vins de cette catégorie de prix qui se démarquent de manière évidente à plusieurs points de vue. Bien sûr, on pourrait en ajouter d'autres, on en convient.

Nombre de vins en hausse

Il est bon de souligner que le nombre actuel de 680 vins de moins de 15$ représente une hausse de près de 38% par rapport au creux historique qui avait été atteint en août 2013. Il n'y avait alors plus que 493 vins de moins de 15$ sur les 8,000 vins référencés par la SAQ, une véritable descente aux enfers.

Au cours des dernières années, craignant que le commerce interprovincial pour l'alcool ne devienne réalité au Canada, le gouvernement du Québec a demandé à la Société des alcools du Québec d'aligner ses prix sur ceux de la LCBO et d'augmenter son offre déficiente de vins à prix populaires, remédiant ainsi à deux situations que certains chroniqueurs avaient d'ailleurs publiquement dénoncées.

Maintenant que la situation a changé, il faut espérer que notre gouvernement provincial et la SAQ poursuivront dans cette veine.

D'autant plus que les bons résultats obtenus au cours des deux derniers exercices financiers démontrent que cette stratégie fonctionne. Malgré le fait que le profit par bouteille soit maintenant moindre, le volume de vins vendus augmente et les profits sont plus élevés.

Et cela se poursuit. Ainsi, pour le premier trimestre de 2018, la SAQ vient d'annoncer une croissance de 8% de ses ventes, et de 12% de ses profits.

Tout de même buvables?

Mais certains se demanderont si des vins qui coûtent moins de 15$ peuvent s'avérer être de bonne qualité.

Bien sûr! Ma longue expérience m'a appris qu'il existe de très bons vins et de très mauvais aussi, dans TOUTES les catégories de prix. Pour repérer les meilleurs, il faut en déguster beaucoup et très attentivement.

Je ne vous recommanderai jamais de vins que je ne serais pas prêt moi-même à acheter et à boire.

J'utilise donc souvent des vins tels que ceux apparaissant dans la galerie-photos ci-dessous. Je les sers en certaines occasions à mes invités qui demeurent très surpris lorsque je leur dévoile le prix de vins qu'ils boivent.

Ma sélection

Puisqu'il est préférable de faire sauter des bouchons plutôt que la banque, je vous invite donc à consulter ma sélection de 12 bons vins de moins de 15 $ disponibles dans la plupart des succursales de la Société des alcools du Québec.

On y retrouve des suggestions dans les catégories des vins mousseux, blancs, rosés et bien sûr, des vins rouges. De quoi répondre à presque tous vos besoins.

Certains de ces vins sont présents au Québec depuis quelques années, alors que d'autres sont des nouveaux venus qui vous surprendront.

Pour chacun d'entre eux, un lien vous mènera à la fiche-produit du site internet de la SAQ, où en cliquant sur l'onglet Voir les quantités en succursale, vous pourrez savoir où les trouver.

Les plus curieux d'entre vous pourront obtenir toutes les informations à propos de ces vins, grâce au lien nommé Détails dans la galerie-photos. Il paraîtrait que plus on en sait sur un vin, plus on est en mesure de l'apprécier.

Pour ceux et celles qui voudraient télécharger la liste des vins recommandés afin d'y référer ultérieurement, vous n'aurez qu'à suivre le lien qui se trouve à la dernière image de la galerie-photos.

Qui a dit que les petits budgets ne pouvaient se permettre de bons vins? Pas moi en tout cas.

