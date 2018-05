11 vins qui méritent vraiment une place à votre table

Nous sommes vraiment choyés à Montréal car il y a de nombreux représentants d'établissements viticoles du monde entier qui viennent nous rendre visite.

Bon an, mal an, je réussis habituellement à pouvoir discuter en tête-à-tête et à déguster leurs vins avec une quarantaine d'entre eux. Ils sont une source inépuisable d'informations de premier plan à propos des derniers développements dans l'univers du vin.

Vous retrouverez donc ci-après plusieurs vins que j'ai sélectionnés, suite à des rencontres individuelles d'au moins deux heures tenues ce printemps, auprès de 8 différents producteurs, et testés généralement avec des plats appropriés. Il est donc indéniable que ces vins aient été conçus pour s'inviter à votre table.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. J'ai mis de l'avant un vin par producteur, et parfois quelques autres.

Le nom des vins est un lien qui vous mènera à la fiche-produit de la SAQ afin d'en connaître la disponibilité.

Vous trouverez de plus un lien à la fin de billet qui vous permettra d'en télécharger la liste.

Rencontre avec: Benjamin Richer de Forgues(directeur commercial)

Date: 17 janvier 2018

Lieu:Restaurant l'État-Major

Le célèbre professeur Émile Peynaud devient le premier œnologue-conseil du domaine dès 1966, convaincu du potentiel de ce terroir. Il avait bien raison.

Château La Tour de By, Médoc, 2015, France, 26,35$

Ce nouveau millésime d'un grand classique au répertoire des vins de spécialité de la SAQ, commence maintenant à atterrir sur les tablettes; malgré son prix raisonnable, ce vin de Bordeaux est en mesure de se garder de 10 à 15 ans dans votre cellier. Profitez-en!

Plus de détails

Rencontre avec: Fabrice Roelandt (Représentant commercial)

Date: 15 février 2018

Lieu:Restaurant Les Héritiers

Cette entité s'occupe de commercialiser les vins des caves des Vignerons des Terres Secrètes et celle des Hautes-Côtes, regroupant ainsi les marques suivantes: Blason de Bourgogne, Nuiton-Beaunoy, Vignerons des Terres Secrètes et de Victorine de Chastenay pour les vins effervescents.

Parmi les vins dégustés, voici selon moi le champion du rapport qualité/prix:

Les Mouchottes, Nuiton-Beaunoy, Hautes-Côtes-de-Nuits, 2015, France, 24,35$

Puisque ce vin est vendu dans certaines SAQ Dépôt, cet excellent et authentique Pinot Noir bourguignon, avec le rabais escalier de 15%, pourrait vous revenir à seulement 20,70$. Une aubaine à saisir au vol.

Plus de détails

Rencontre avec: Aaron Bell (maître de chai)

Date: 12 avril 2018

Lieu:Agence Dandurrand

Le Domaine Drouhin en Oregon a célébré en 2017 le 30è anniversaire de sa fondation. En 2002, 15 ans après leurs débuts, la maison développa la marque Cloudline, afin de concevoir des vins élégants et plus accessibles que ceux développés jusqu'alors.

Ce jour-là, plus de 10 cuvées de la maison étaient au programme.

Le succès du vin ci-dessous ne se dément pas, année après année, avec raison.

Pinot Noir, Cloudline, Willamette valley, Oregon, 2016, É. U., 23,20$

Axé sur les petits fruits rouges (framboise, cerise), ce vin léger et équilibré plaît à la majorité des amateurs de Pinot Noir; son succès lui a valu d'accéder à la catégorie des vins de spécialité en approvisionnement continu, le rendant plus facile à trouver.

Autre vin à surveiller:

Pinot Gris Cloudline, 2016 à 22,55$: ce vin est conçu uniquement pour l'est du Canada; prochain arrivage en septembre. À découvrir.

AOL

Rencontre avec: Marie-Pierre et Pierre-Charles Dartier (propriétaires)

Date: 13 avril 2018

Lieu:Restaurant Les Héritiers

Le Château Cailleteau Bergeron est un domaine familial depuis 1933 qui est exploité par un frère et une soeur, Marie-Pierre et Pierre-Charles Dartier. Il comporte 50 hectares de vignes dont 6 en Sauvignon Blanc et Gris.

Un délectable assemblage de 90% Merlot et 10% Cabernet Sauvignon; seul ce dernier cépage a été élevé en fûts de chêne français âgés de 2 ans; frais, souple, fruité et équilibré. Du bon Bordeaux à prix plus que correct.

Autres vins à surveiller:

Château Cailleteau Bergeron, blanc, Blaye-Côtes de Bordeaux, 2017, France, 16,35$

Un Bordeaux blanc frais et croquant avec de savoureuses saveurs d'agrumes et de fruits blancs; le millésime 2017 qui est très réussi, devrait arriver cet automne.

Château Cailleteau Bergeron, Prestige, Blaye-Côtes de Bordeaux, 2015, France, 18,80$

Un assemblage de 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon et de 10% Malbec; le vin est élevé en barriques de chêne, neuves à 40%, pendant 13 mois; un nouvel arrivage est imminent et il était temps!

Rencontre avec: Katie Carter (assistante maître de chai)

Date: 19 avril 2018

Lieu:Restaurant Les Héritiers

Malgré sa jeune apparence (ah! ces Californiennes!), Katie Carter compte déjà dix ans d'expérience au sein de la maison De Loach, laquelle a été acquise en 2003, par le producteur bourguignon Jean-Charles Boisset. Chardonnay, Pinot Noir et Zinfandel sont leurs cépages de prédilection.

Depuis la création de ce domaine californien en 1975 par Cecil et Christine De Loach, les vins élaborés avec le cépage Zinfandel ont toujours connu beaucoup de succès.

Zinfandel, Heritage, Reserve, California, 2016, É.U., 17,55$

Bien que je ne sois pas plus entiché qu'il ne faut de ce cépage, je dois admettre que cette version équilibrée et fraîche m'a parue bien agréable, au point où je vous la recommande; offerte à prix raisonnable de plus.

Autres vins à surveiller:

Ces 3 cuvées représentent de très bons achats. Surveillez les prochains arrivages, car quelques-unes ont présentement un faible inventaire.

Chardonnay, 2014, Russian River, 24,05$

Pinot Noir 2016, California, 17,80$

Pinot Noir, 2013, Russian River, 29,65$

Pas encore inscrit à cette soirée? Voyez-y au plus tôt!

Les 10 vins de votre été

Détails ici 13112571 - group of happy young people drink wine at party disco restaurant