10 vins abordables pour passer un bel été!

Ce n'est pas parce qu'il fait maintenant beau et plus chaud, qu'il faut s'abstenir de boire du (bon) vin. Bien au contraire!

Il s'agit simplement de bien les choisir. Teneur en alcool et en sucre résiduel devraient idéalement être à la baisse et souplesse et fraîcheur à la hausse.

J'ai sélectionné pour vous dix vins qui répondent à ces critères et que vous retrouverez dans la galerie de photos à la fin de ce billet.

Certains de ces vins accompagneront parfaitement vos salades d'été ou vos fruits de mer préférés; d'autres s'inviteront à vos pique-niques, alors que plusieurs ne demanderont pas mieux que de tenir compagnie à vos meilleures grillades.

Pour ce faire, j'y ai inclus 1 vin effervescent, 2 vins blancs, 2 vins rosés et 5 vins rouges.

J'ai aussi fait en sorte de choisir des vins dont le prix oscillerait approximativement entre 10$ et 20$ afin que tous puissent en profiter. C'est un peu ma façon de vous rappeler que les très bons vins ne coûtent pas toujours excessivement cher.

Testés et approuvés

Afin d'être bien certain de leur efficacité, plus de 115 personnes ont bien voulu répondre à mon invitation et sont venues les déguster en primeur, lors d'une soirée caritative tenue à guichets fermés (désolé pour les retardataires) à Montréal, le 7 juin dernier.

À voir leur mine réjouie, nul doute que ces vins leur ont beaucoup plu.

Voici un aperçu de la salle une fois remplie.

Il est maintenant le temps de vous les faire aussi découvrir.

Pour chacun des vins mentionnés dans la galerie, il y a un lien qui vous indiquera leur disponibilité en succursales, ainsi qu'un autre situé à la dernière diapositive qui vous permettra de télécharger la liste de ces vins pour référence ultérieure.

Notez que la variété est au rendez-vous. Ces dix vins proviennent en effet de neuf pays différents! Puisqu'il y a un vin de l'Ontario et un autre du Québec, certains pourront même considérer que ces vins sont plutôt issus de dix pays différents. À vous de voir selon vos convictions.

Le bonheur est dans le partage

Tout comme pour les bons moments et le bon vin, le bon goût, ça se partage. N'hésitez donc pas à transmettre ces informations sur les réseaux sociaux, à tous vos contacts et ami(e)s.

La semaine prochaine, mes recommandations porteront uniquement sur les vins rosés. Soyez-y!

Un bel été à toutes les personnes qui me lisent et me suivent fidèlement!

