Vos Excellences,

Chefs d'État et de gouvernement du G7

À l'aube de votre Sommet annuel, qui vous rassemble cette fois dans la magnifique région de Charlevoix, les maires et les représentants de gouvernements locaux et régionaux représentant des milliers de villes à travers le monde vous transmettent leurs meilleures salutations. Nous profitons de l'occasion pour vous assurer de notre concours afin de traiter des grands enjeux sur lesquels vous allez vous pencher et qui touchent les populations du monde entier.

À l'ère de l'urbanisation galopante, les centaines de millions de citoyens et citoyennes qui vivent dans nos villes et nos régions sont sensibles aux effets des décisions et des actions prises par le G7. Nous souhaitons ainsi vous présenter une perspective urbaine sur les enjeux du jour et vous offrir le partenariat des gouvernements municipaux et locaux pour relever les défis communs.

La communauté internationale accorde de plus en plus d'importance à la dimension urbaine du développement, comme en témoignent les objectifs ambitieux adoptés par deux programmes des Nations Unies, soit le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et Habitat III, le Nouveau programme pour les villes. Parallèlement, les villes et les gouvernements locaux, aux premières lignes de la recherche de solutions locales aux défis mondiaux, s'organisent au sein de réseaux internationaux afin de mettre en commun les bonnes pratiques, les ressources et les innovations nécessaires pour déployer ces programmes et s'attaquer à des enjeux qui sont aussi à l'ordre du jour du G7.

Nous nous réjouissons que votre ordre du jour comprenne des sujets comme l'urgence d'investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde et la nécessité de se préparer aux emplois de l'avenir.

Les dirigeants des villes et des gouvernements locaux sont aux premières loges des tragédies causées par les inégalités croissantes partout dans le monde qui ébranlent les fondations de la croissance durable et du développement pacifique auxquels nous aspirons tous. Nous nous réjouissons que votre ordre du jour comprenne des sujets comme l'urgence d'investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde et la nécessité de se préparer aux emplois de l'avenir. En effet, sans approche inclusive du développement ni effort pour lutter contre les inégalités, nous laissons les disparités se creuser et préparons une crise profonde porteuse de conflits. Les villes sont les moteurs de nos économies nationales. En tant 1 / 3 que maires et représentants de gouvernements locaux, nous mettons en place des mesures qui favorisent la croissance inclusive et le vivre ensemble afin que tous nos citoyens, y compris les jeunes, les autochtones et les migrants, puissent s'épanouir en contribuant à la vie démocratique, économique, sociale et culturelle de nos centres urbains. Nous nous engageons à poursuivre dans cette voie et vous invitons à nous emboîter le pas en mettant en œuvre des stratégies et des programmes nationaux ambitieux et bien pensés pour nous aider à relever ce défi sans faire de laissés-pour-compte.

Nous vous félicitons d'ailleurs d'avoir mis l'égalité des sexes à l'avant-plan de votre Sommet, car en dépit des progrès accomplis, il ne fait aucun doute que les femmes et les filles continuent d'être victimes de discrimination et d'exclusion systémiques. En effet, une grande proportion de femmes sont toujours condamnées à vivre pauvrement, en marge des efforts internationaux et nationaux de développement. Les femmes sont aussi touchées de manière disproportionnée par les phénomènes météorologiques extrêmes et autres cataclysmes de plus en plus fréquents. Il est donc urgent d'intégrer une approche axée sur l'égalité des sexes et de prendre des mesures audacieuses et novatrices pour s'attaquer aux causes profondes de ce problème. Nous sommes déterminés à accroître la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions au niveau municipal et à les aider à briser le plafond de verre.

L'heure n'est plus aux mesures timides, mais aux actions d'envergure.

Les changements climatiques sont un autre défi que nous devons relever ensemble. Avec la croissance rapide de la population mondiale et l'intensification de l'activité humaine et économique, nous n'avons d'autre choix que de revoir les modèles actuels de développement si nous voulons laisser une planète viable aux générations futures. Même si un leadership inspirant s'est manifesté au niveau mondial pour relever le défi climatique, il reste encore beaucoup à faire pour réduire les émissions à des niveaux qui permettront de limiter le réchauffement à 2 °C, et encore plus à 1,5 °C, comme le prévoit l'Accord de Paris. Pour y arriver, nous devons unir nos forces et prendre des mesures encore plus ambitieuses au niveau national. Nous, les maires et les représentants de gouvernements locaux, avons pris l'engagement de mettre en œuvre l'Accord de Paris et entrepris de réduire notre empreinte carbone, notamment par le déploiement de réseaux de transport en commun. En mobilisant tous les ordres de gouvernement, nous pouvons intensifier la lutte contre les changements climatiques, qu'il nous faut gagner pour le bien de nos concitoyens. L'heure n'est plus aux mesures timides, mais aux actions d'envergure.

Enfin, comme vous, nous sommes d'avis qu'il faut construire un monde plus pacifique et plus sûr. Nos villes sont souvent le théâtre de conflits. C'est pourquoi nous avons à cœur de promouvoir la sûreté pour tous au sein de nos villes, comme en témoignent les nombreuses initiatives déjà en place. Et nous entendons continuer à promouvoir la paix et le vivre ensemble. Or, la résolution des causes profondes et des problèmes fondamentaux exige une volonté soutenue de la part des autorités nationales. Partout dans le monde, les zones urbaines sont touchées par des drames humains causés par la violence, que ce soit la guerre, les conflits ou les attaques terroristes. Et c'est 2 / 3 sans compter la menace nucléaire qui pèse sur nous tous. Nous vous encourageons à resserrer la collaboration internationale pour assurer la paix et la sécurité dans le monde et accélérer le désarmement.

Excellences, les enjeux complexes inscrits à votre ordre du jour concernent directement les populations urbaines et nécessitent notre collaboration et nos efforts concertés. Soyez assurés de notre concours à cet égard. Pour ce faire, il importe que les villes et collectivités locales prennent place aux tables de discussion nationales et mondiales et qu'elles soient dotées de leviers de pouvoir et des ressources nécessaires. Tous les ordres de gouvernement seront ainsi mieux à même de relever les défis locaux et mondiaux, à la hauteur des attentes de nos populations. Veuillez agréer, Excellences, l'expression de notre plus haute considération.

Liste des signataires: Valérie Plante, Mairesse de Montréal, Co-présidente Metropolis Alexandre Cusson, Maire de Drummondville, Président UMQ Jenny Gerbasi, Conseillère de Winnipeg, Présidente FCM Anne Hidalgo, Maire de Paris, Présidente AIMF, Présidente C4O Mpho Parks Tau, Président SALGA, Président CGLU Kazumi Matsui, Maire de Hiroshima, Président Maires pour la Paix Michael Müller, Maire de Berlin, Président Metropolis José Ramón Amieva, Chef du Gouvernement Ville de Mexico, Coordonnateur Général AL-LAs Ashok Sridharan, Maire de Bonn, Premier Vice Président ICLEI Mark Stodola, Maire de Little Rock, Président NLC Ramón Javier Mestre, Maire de Cordoba, Président Mercociudades

