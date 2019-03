Marni Angel Je pensais faire la dominatrice pendant une quinzaine de jours avant de passer à la réalisation d'un documentaire.

Trois jours plus tard, j'ai commencé ma transformation. De Stavroula, je suis devenue Maîtresse Kassandra, ce qui est bien plus facile à mémoriser et prononcer, vous ne trouvez pas? Mon alter ego m'a donné la permission de porter du rouge à lèvres flamboyant, des talons hauts et des vêtements dans lesquels je me sentais comme une déesse: jupes crayon et corsets en cuir, robes et combinaisons vinyle, costumes haut de gamme d'infirmière et de bonne sœur, et même des cols roulés et des pantalons à pinces qui me couvraient le corps et faisaient travailler l'imagination. Le vestiaire commun de mon nouveau job ressemblait au Toys "R" Us du BDSM, et j'étais au paradis!

La directrice a pris ma pièce d'identité et m'a posé des questions sur mon accent, ma taille et ma pointure. En moins de dix minutes, on m'avait offert un job et demandé de me choisir un nom de dominatrice.

En entrant, je me suis arrêtée pour regarder autour de moi. Le "donjon" était un bureau semblable à tous ceux par lesquels j'avais pu passer. À ce stade de ma vie, j'avais occupé une quinzaine d'emplois, de vendeuse ou caissière dans une boulangerie à secrétaire dans une boîte de relations publiques, en passant par des boulots de serveuse pendant mes études d'actrice. Je m'étais préparée à débarquer dans une pièce remplie de chaînes, de fouets et de toutes sortes d'instruments de torture, mais j'étais dans une salle d'attente ordinaire, avec des œuvres d'art bon marché accrochées au mur, un petit vestiaire et une machine à café.

Je me souviens que mon cœur battait la chamade quand j'ai sonné à la porte, attendant que la directrice, une quinquagénaire, me laisse entrer.

Avec l'infolettre, recevez par courriel les nouvelles les plus pertinentes et les articles les plus populaires du jour. En savoir plus

Mon plan de génie consistait à me rapprocher des femmes qui travaillent en tant que dominatrice et de leurs clients, et d'observer la gestion, au quotidien, d'un donjon BDSM de bonne réputation (une activité légale dans l'État de New York). Je pensais exercer ce métier pendant une quinzaine de jours avant de passer à la réalisation de mon documentaire, qui serait montré au public lors du prestigieux festival de cinéma de Sundance et ferait de moi une star.

Il y a quelques années, à 34 ans, je me suis retrouvée à passer un entretien d'embauche pour un poste de dominatrice dans un donjon BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme) new-yorkais très connu. J'ai menti pendant cet entretien. Beaucoup.

Surtout, je me sentais totalement en contrôle de mon corps. Maîtresse Kassandra était puissante, impitoyable, vicieuse, douce, innocente, perverse. Dans sa peau, je pouvais être absolument qui je voulais, sans rendre de comptes à personne. J'avais non seulement un nouveau pouvoir et une nouvelle confiance en moi, mais ils étaient mis en avant, respectés et très bien rémunérés.

Un documentaire? Quel documentaire? J'étais accro à ce métier. Pas question de faire marche arrière.

L'une des premières choses que j'ai apprises dans ce nouvel emploi, c'est que pour des hommes d'âge, de classe sociale, de religion et de culture très divers, le donjon était le seul endroit où ils se sentaient assez en sécurité pour laisser tomber leur masque, ôter leur armure et révéler leurs vulnérabilités, traumatismes et douleurs, pour tenter de guérir et devenir des hommes meilleurs. La capitulation de leur esprit et de leur âme reste l'une des plus belles choses auxquelles j'ai pu assister. Et tout cela du fait de femmes puissantes.

Quand on entend le mot "dominatrice", on a tendance à se représenter des types torturés par de belles femmes minces à la peau blanche et aux cheveux sombres, habillées de cuir de la tête aux pieds. La vérité est tout autre: j'avais des collègues de toutes les formes, tailles, couleurs de peau, et de tous les âges. Elles étaient mariées, célibataires, mères, étudiantes en master, etc.

Certaines parlaient à leur famille de leur travail; la plupart le gardaient secret, car l'ignorance des gens entraîne souvent des jugements. Chacune était spectaculaire à sa manière, et je me suis vite rendu compte que j'apprendrais beaucoup auprès d'elles. J'éprouvais, et j'éprouve toujours, une admiration sans borne pour les femmes qui exercent ce métier, et qui le font avec talent.