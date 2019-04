Pour une deuxième édition, Didier Lucien a invité les écrivains adolescents du Québec à composer leurs textes en réfléchissant au thème de nos rêves nocturnes. Les talents n'ont pas manqué. Il en résulte Scriptarium 2019, une pièce intelligente, drôle et rafraichissante, qui est offerte à la salle Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier à Montréal, avant d'être présentée à Québec.

Sur la scène, seulement deux fauteuils, mais aussi un mur noir plein d'astuces, qui se transforme selon les besoins en écran vidéo ou en divers accessoires. Et quatre acteurs très talentueux qui savent aussi très bien chanter.

On entre dans la vie d'un adolescent mélancolique qui vient de perdre son meilleur ami et dont le père, psychanalyste, essaie comme il peut de l'aider.

Et l'on fait la connaissance d'une adolescente rêveuse qui étouffe sous l'amour de sa mère névrosée qui se cherche un amoureux et consulte le psychanalyste. Une trame narrative un peu éclatée permet d'entrer dans la réalité quotidienne de ces deux adolescents qui ne se connaissent pas et qui tentent à leur manière de grandir dans un monde où les difficultés ne manquent pas.

Se succèdent alors différentes saynètes qui nous racontent leur histoire, dont le thème général est celui du rêve; un sujet qui touche tout naturellement à la psychanalyse bien sûr, mais plus généralement aux questions relatives à la mort et à l'amour.

Le résultat est très réussi: léger, drôle, musical, divertissant. Les acteurs sont excellents, en particulier Émanuel Frappier et Laurence Latreille, qui incarnent les deux adolescents. Quant aux textes qui composent cette pièce particulière en prose, en chanson, en rap et même en alexandrins par moments, ils sont vraiment étonnants de qualité et d'intelligence autour de ce thème si riche que sont nos nuits et leurs apparitions mystérieuses.

Les écrivains en herbe ont créé de beaux textes, bien écrits, bien pensés et bien documentés.

On pénètre dans la psyché des protagonistes à travers leurs rêves, parfois extravagants, parfois banals comme peut l'être la vie quotidienne, mais toujours en relation avec leur personnalité.

Ce tiers de la vie humaine que nous passons à dormir et dont il ne nous reste que nos rêves, lorsque nous nous en souvenons, est un très beau sujet pour ce Scriptarium2019, et il a permis de révéler de vrais talents d'écriture, dignes de nos meilleurs écrivains et dramaturges.

Cet article a aussi été publié sur pieuvre.ca

Le Scriptarium 2019, du 25 avril au 10 mai 2019, au théâtre Denise-Pelletier à Montréal.

