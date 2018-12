Lorsqu'en 1965, la pièce de Marcel Dubé Les beaux dimanches fut montée sur les scènes théâtrales de Montréal et d'ailleurs au Québec, c'est le discours politique de l'un des protagonistes qui apparut comme le passage le plus fort.

En entrevue sur Radio-Canada en 1989, Marcel Dubé déclara qu'en plus de l'explication personnelle qu'il voulait offrir au public des violences nationalistes, il avait essayé de montrer le désœuvrement de la classe bourgeoise, son côté blasé et finalement malheureux.

Cinquante ans plus tard, la pièce est présentée au théâtre La Chapelle à Montréal avec de tout jeunes acteurs, bien plus jeunes que les personnages qu'ils incarnent.

Et en 2018, cela change encore la perspective de cette pièce particulièrement riche, et de manière fort intéressante.

Dans sa belle maison de banlieue, Élisabeth s'ennuie. Ce dimanche matin, Étienne, son mari a la gueule de bois, car la soirée de la veille a été encore très arrosée, avec toujours les mêmes amis, des tentatives plus ou moins abouties de chassé-croisé amoureux entre les couples, la bière, les discussions creuses, le vide qu'on essaie de combler, mais avec du rien. Ce sont encore les mêmes qui vont revenir dans l'après-midi de ce beau dimanche d'été, contre l'avis d'Élisabeth, ce qui suscite une nouvelle bonne raison de se disputer dans le couple. Claudia, la fille de 18 ans, a découché. Ses parents n'arrivent plus à communiquer avec elle. Ils ne se comprennent pas.

Et au fond, personne ne comprend personne ni ne se sent compris. Dans ces microcosmes familiaux et amicaux, on passe son temps à tuer le temps, et si ce ne sont pas des disputes, c'est du rien qui s'échange.