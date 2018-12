Quand j'ai dit que j'allais en Jordanie, on m'a dit à quelques reprises: est-ce que c'est sécuritaire? Pour une femme seule? Est-ce que tu vas devoir porter le voile? Pour être bien honnête, avant de mettre les pieds sur le sol jordanien, bien souvent, je ne savais pas bien quoi répondre. Je n'avais pas pris beaucoup de temps pour lire sur la situation culturelle et politique du pays. Du moins pas assez.

Pendant mon temps à Amman, j'ai couru toutes les semaines, le soir en revenant de travailler. J'ai aussi beaucoup marché seule dans la ville. Et jamais je ne me suis sentie en danger.

Je suis arrivée en Jordanie avec peu d'attentes et peu d'idées préconçues, prête à m'immerger dans la culture, à rencontrer, à explorer, et surtout comprendre. Je suis arrivée en Jordanie consciente de l'image qui berce le pays et la région, prête à déconstruire ces préjugés, ces idées préconçues. D'après mon expérience personnelle, j'en ai déconstruit dans une certaine mesure, notamment face à ces trois questions, mais j'ai aussi été malheureusement confrontée à ces idées préconçues comme le harcèlement.

Être femme et être asiatique ne m'a pas aidé à me fondre dans la masse. Alors que je me suis beaucoup promenée seule pour me déplacer; ce n'est pas habituel à Amman de marcher. Encore moins seule. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes dans les rues. Bien sûr, il y en a. Elles sont entre copines, avec leur mari ou avec leurs enfants. Mais elles sont davantage à la maison, alors que les hommes sont partout. Dans la rue, dans les cafés, partout. Je me suis souvent retrouvée à des endroits dans lesquels je me suis demandé où elles étaient.

Du harcèlement à petite dose

Toutes les semaines, j'ai subi du harcèlement. Pas du gros harcèlement, ne méprenez pas, mais un peu à toutes les semaines. Regards insistants de la tête aux pieds, sifflements, «cat calls». Rien de très intense. Mais à répétition, par plusieurs hommes à fois, c'était parfois lourd.

On m'a crié par dessus la tête alors que j'étais seule ou avec des gens. Ni hao, Japan, Korea, China, Made in China et bien d'autres. Eh oui, je suis Made in China! Ça m'a découragé, fait sourire, fâché, fait rire. Ça n'a jamais été agressif, avec un ton très raciste, mais d'après un contentement, voire une certaine excitation, de croiser une Asiatique dans les rues. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à comment on voit la différence, comment on deal avec. Sonia Li