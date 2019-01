J'errais dans le camp de réfugiés Jabal el-Hussein. J'observais. J'écoutais la vie quotidienne. Seulement 10 minutes plus tard et un groupe d'enfants commencent à me parler en arabe. Je ne comprends évidemment pas un mot, mais j'ai décidé de les suivre*. Et je me suis retrouvée dans la maison de trois des enfants, à boire du café et thé avec leurs mères pendant trois heures.

Trois heures à discuter, échanger et même danser. Merci à Google translate, j'ai réussi à discuter religion, la situation de chômage des femmes en Jordanie, nourriture, et même des Ouïghours. Et, évidemment, à propos la situation de la Palestine. Je ne prendrai pas position dans le conflit israélo-palestinien, puisque c'est tout sauf simple. Mais en discutant avec ces trois femmes, et en me promenant dans le camp, on comprend rapidement que ces camps ne sont pas temporaires. Ils sont là pour rester. Il y a des marchés, des magasins, des fast food, car la vie continue...