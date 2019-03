À chacun ses habitudes de lecteur, on aime se plonger dans un roman le soir, au lit, avant de s'endormir, on lit dans les transports en commun, on préfère attendre les vacances pour se plonger pleinement dans la lecture et dévorer tous les livres que l'on n'a pas eu le temps de lire, on lit dès qu'on a un moment, on lit à tout moment.

Comme je dévore les romans avec un insatiable appétit, j'ai voulu partager avec vous huit raisons de lire, car les livres nous permettent de:

1. Prendre du temps pour soi

Fini la course après la montre, se plonger dans la lecture d'un roman, c'est mettre le temps sur pause et s'accorder un moment qui n'appartient qu'à nous.

C'est mettre en suspens nos obligations familiales ou professionnelles, c'est sortir de notre quotidien pour plonger dans l'univers d'un auteur... et embarquer.

2. Vivre mille et une vies

Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai constaté que bien souvent ce sont les livres que nous lisons qui nous choisissent, ils arrivent dans nos vies au bon moment et ils nous permettent de nous identifier à des personnages qui nous surprennent, nous déroutent, nous bouleversent, nous font rire, nous touchent par leur humanité et trouvent un écho en nous-mêmes.

3. S'évader

La littérature étrangère nous permet de nous envoler vers d'autres pays. À travers elle, nous pouvons découvrir différents milieux sociaux, les mœurs des grandes villes, la vie des petits villages dans nos régions. Nous pouvons également voyager dans le temps, découvrir des époques lointaines et devenir ainsi des voyageurs immobiles.

4. Mieux connaître l'âme humaine

En nous replongeant dans la littérature classique, nous pouvons constater que la nature humaine semble être restée la même de l'Antiquité à nos jours.

Les philosophes grecs comme les romanciers ont dépeint l'âme humaine afin de nous donner des exemples des pires défauts de l'homme comme de ses extraordinaires qualités, afin que nous puissions en tirer des leçons et nous en inspirer.

5. Relativiser

En découvrant les vies tragiques de certains personnages de romans, nous pouvons prendre conscience de la fragilité de la vie et relativiser nos petits tracas quotidiens, car oui, la vie peut basculer à tout moment. Il est essentiel d'avoir de la gratitude pour tout ce que nous avons et d'aimer pleinement ceux que nous aimons le plus au monde.

6. Garder espoir

Si certains romans ont des fins dramatiques, d'autres heureusement nous laissent deviner une lueur d'espoir, comme le font les contes traditionnels de toutes les civilisations.

Ils nous font espérer qu'après les épreuves et les difficultés, malgré nos erreurs et nos échecs, il existe toujours une chance de se rattraper et de s'en sortir.

7. Se transformer

En lisant, nous pouvons nous aussi nous transformer, en découvrant d'autres vies que les nôtres, d'autres milieux que ceux que nous fréquentons.

Nous pouvons devenir plus ouverts à l'inconnu et à la diversité, nous pouvons sortir de nos certitudes, être plus humbles, faire preuve d'empathie envers ceux qui souffrent et envers les plus fragiles.

8. Déconnecter

Entre les réseaux sociaux et l'actualité diffusée en continu, nous vivons de plus en plus dans l'immédiateté. La lecture nous permet au contraire de renouer avec le temps lent, de ralentir la cadence et de nourrir notre vie intérieure sans être pollués en permanence par la société de consommation ni par la violence du monde.

Je suis convaincue que lire nous permet de prendre du recul, de renouer avec la beauté, avec le rêve, avec la grandeur des sentiments les plus nobles et avec notre liberté.

Oui, lire nous rend plus heureux, plus libres et meilleurs, que nous lisions des livres en papier ou sur supports numériques, lire nous permet d'accueillir les bons et les mauvais moments avec force et sérénité, comme nous y invitent les conteurs et les auteurs depuis la nuit des temps.

Enfin, lire nous donne confiance en nous, en l'autre, en la vie et nous fait ressentir pleinement cette pensée d'Hippocrate sur ce qui nous unis les uns aux autres pour l'éternité: «Il y a un flux commun, un souffle commun, toutes choses sont en sympathie...».

