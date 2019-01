Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir en décalage par rapport aux autres en raison de votre hypersensibilité? Ayant le sentiment d'être constamment à fleur de peau, de ressentir bien plus violemment les agressions ou bien plus intensément les moments de plaisir?

Si tel est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire de votre hypersensibilité votre super pouvoir. Cette apparente fragilité peut devenir votre force, si vous l'assumez.

En effet grâce à votre hypersensibilité vous avez la capacité de:

1. Célébrer la vie mieux que quiconque

En dépit de votre hypersensibilité, vous avez surmonté des épreuves qui vous ont fait grandir et vous ont rendu meilleur(e). Comme un boxeur tombé KO, vous vous êtes relevé(e).

À présent, vous savez saisir chaque opportunité de fêter la chance d'être debout, d'être vivant, d'être libre, de côtoyer les autres dans la joie, de respirer, de vibrer et de vivre chaque jour pleinement comme si ce devait être le dernier.

2. Ralentir

Le monde actuel est une incitation permanente à l'immédiateté, à la rapidité, à la rentabilité, à la compétition et au rendement.

N'écoutant que votre propre rythme intérieur, vous savez ralentir la cadence pour mieux vous retrouver avec vous-même, mieux vous écouter, et savoir quelle direction vous voulez donner à votre vie loin des modèles imposés par la société de compétition et de consommation.

3. Donner à la vie

Ayant conscience que la vie est un don, vous pouvez avoir à votre tour une oreille attentive, une parole réconfortante aux autres, à votre famille, à votre cercle d'amis, à vos collègues, dans vos loisirs. Conscient de votre propre fragilité, vous pouvez être solidaire à autrui, et être celui ou celle qui ne juge pas, mais qui propose une épaule fraternelle sur laquelle on peut trouver réconfort dans le chagrin ou l'adversité.

4. Profiter pleinement de ceux que vous aimez

Après avoir surmonté des épreuves de vie comme des échecs, des maladies, des crises, des pertes, on revoit ses priorités, vous savez désormais que ceux que vous aimez méritent la place #1 dans votre vie, bien avant votre carrière ou vos ambitions de succès.

Et vous savez consacrer votre temps et votre énergie à votre famille et à vos proches sans vous oubliez pour autant.

5. Résister à la violence

Ayant vous-même été victime de la perversité, vous savez mieux la détecter à présent dans les comportements humains. Vous vous protégez en résistant à toute forme de violence, quelle soit physique, psychologique, verbale, voire même sociale.

Tout en vous défendant, vous défendez également les plus faibles et les causes qui vous semblent justes. Vous avez appris à dire «non» et «stop».

6. Prendre soin de soi

Conscient que notre corps est le vaisseau à bord duquel nous voyageons durant notre séjour sur Terre, vous pouvez prendre soin de votre corps et de votre esprit en limitant tout ce qui peut être toxique pour l'un comme pour l'autre.

Vous pouvez aussi passer de l'excès à la sobriété en matière de plaisirs. Ces derniers ne sont pas pour autant à bannir de nos vies, mais à modérer pour mieux les apprécier, de manière durable.

7. Et enfin, exprimer votre sensibilité

En trouvant un moyen d'expression qui vous ressemble, qui vous correspond et qui vous permet de prendre un peu de recul sur ce que vous vivez au quotidien, d'en rire, de vous sentir pleinement vous-mêmes.

Ce n'est pas vous qui êtes trop sensible, c'est le monde qui vous entoure qui ne l'est pas assez.

Alors, assumez votre différence, prenez votre place, vous en avez le droit. Soyez conscient que votre hypersensibilité, en dépit des désagréments qu'elle peut entraîner dans votre quotidien, peut être votre super pouvoir, car elle vous permet de percevoir la beauté et la magie de la vie en toutes choses.

Enfin, votre hypersensibilité vous rend unique au monde puisqu'elle ouvre tout grand les portes de votre imagination et de tous les possibles, c'est pourquoi je vous invite à croire en vous, en vos capacités, en votre immensité.

Gardez à l'esprit cette pensée d'Edgar Allan Poe: «Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis»...

