Les groupes en défense collective de droits n'en peuvent plus d'attendre... C'est le constat qu'on fait les membres du Regroupement des organismes de défense collective des droits (RODCD) réunis en assemblée générale la semaine dernière. Les groupes en défense collective des droits n'ont reçu ni augmentation ni indexation depuis plus de 10 ans. En décembre dernier, dans son Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, le ministre François Blais annonçait un investissement de 2,2 M $ pour soutenir la mission de ces groupes. Malgré la maigreur de cet investissement, les groupes se disaient « Enfin ! Un peu d'oxygène. » 7 mois plus tard, ils sont toujours sans nouvelles quant à la répartition de cette somme.

Le RODCD juge l'attitude du ministre inacceptable ! Les groupes en défense collective des droits réclament un investissement supplémentaire de 40M$ pour être en mesure d'accomplir leur mission. En ce sens, l'annonce des 2,2M$ est non seulement très insuffisante pour répondre aux besoins des organismes, parmi les plus pauvres du communautaire, mais cette attente est indécente. C'est à se demander si elle n'est pas volontaire de la part du gouvernement.

Rappelons que les groupes de défense collective des droits travaillent avec les citoyens afin de défendre, de faire reconnaître et appliquer des droits humains aussi fondamentaux que ceux, pour ne citer que quelques exemples, à l'alimentation, au logement, à la sécurité financière, des femmes, des familles, des consommateurs, des ainés, des personnes en situation de handicap, de pauvreté, etc. Actuellement, malgré le caractère essentiel de leurs actions à la société québécoise, ils sont trop nombreux à être en situation précaire, voire de survie. Combien d'entre eux fermeront leurs portes temporairement ou mettront leurs employés au chômage dans les prochaines semaines par manque de financement?

Malgré tout, le ministre tarde à annoncer la répartition du maigre 2,2 M $ consentis? Pourtant, Monsieur Blais est bel et bien au courant de la réalité des organismes en défense collective des droits. Pour preuve, le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), responsable du financement des organismes de défense collective des droits souhaitait une annonce début avril, afin de permettre aux organismes de prévoir et planifier l'utilisation des nouvelles sommes. Par son silence, le ministre ne fait que démontrer son manque de respect flagrant à l'égard des groupes et par conséquent envers les droits de la population !

Le RODCD rassemble 21 regroupements nationaux et représente près de 350 groupes en défense collective des droits partout au Québec : Association des grands-parents du Québec (AGPQ), Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV), Collectif pour un Québec sans pauvreté, Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), Eau Secours, Fédération des femmes du Québec (FFQ), Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Jeunesse ouvrière chrétienne du Québec (JOC), Ligue des droits et libertés (LDL), Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), Mouvement démocratie nouvelle (MDN), Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC national), Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec(RTGFQ), Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ), Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), Trajectoire Québec, Union des consommateurs.