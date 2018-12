Lorsque Noël est tout proche, comme psychologue organisationnel, j'ai l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne: «oubliez-moi pendant les Fêtes». Cela n'est pas dit en déconsidérant mon travail avec eux. Mais, l'expérience m'a appris que les problèmes complexes, préoccupants ou douloureux ont parfois besoin d'être oubliés pour que jaillissent leurs solutions.

Qui n'a pas vécu cette désagréable impression de pensées tournant en rond, revenant sans fin au même point? Peut-être avez-vous plutôt vécu cette variation prenant la forme d'impulsions d'action qui, une fois accomplie, laisse vide d'énergie et toujours à ce même point?

Marcher sans GPS dans une forêt inconnue peut être risqué

Dans ces circonstances, le client a souvent besoin d'une boussole, capable de lui montrer son nord. C'est-à-dire cette direction de référence ayant trait à ses valeurs importantes, à ses besoins fondamentaux, à ses rêves essentiels ou à ses plaisirs nourriciers. Mais encore, il ne suffit pas de pointer vers son propre nord, il importe de s'y diriger d'une manière convenant au voyageur.

Il arrive aux humains de tellement travailler à la résolution de leurs problèmes, qu'ils en oublient la finalité ou qu'ils la travestissent en leurre. D'autres fois, l'absence de solutions et la présence de découragement indiquent un manque de réelle volonté, car la réussite maintiendrait sur le même chemin de déviation, parsemé des mêmes embuches.

Encore plus souvent, des personnes ne se reconnaissent plus à la suite de leurs choix de moyens inadéquats pour atteindre leurs buts. Comment alors avoir de l'énergie lorsqu'on ne marche plus sur un bon chemin pour soi?

Sortez de votre roue de hamster, vous verrez plus clair

«Oubliez-moi pendant les Fêtes» signifie pour mon client qu'il a fait d'importants efforts de réflexion, que de nombreux facteurs ont déjà été soupesés, que les pour et les contre ont été additionnés, mais que le brouillard cache encore le choix assuré.

Le temps des Fêtes est un moment indiqué pour prendre du temps afin de faire ce que l'on apprécie et de se rebrancher sur l'essentiel. J'aime souvent citer faussement l'ancien premier ministre Robert Bourassa en disant «qu'il est urgent de ne rien décider.» Les vacances des Fêtes c'est souvent le moment de ne rien décider, afin de choisir plus tard avec assurance et tranquillité d'esprit.

