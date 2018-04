6h30. Le réveil sonne le début de votre journée. D'un pas encore endormi, vous vous dirigez vers la salle de bain; une envie se fait pressante. Puis, vous profitez de la douche suivie du petit déjeuner et d'un bon café. Déjà, votre ville vous a servi à quatre reprises : avec l'eau et l'épuration, viennent les réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Les enfants sont excités : aujourd'hui, aux camps de jour, l'un va aux jeux d'eau et l'autre à la chasse au trésor dans le parc. La Ville veillera à leur sécurité et à leur amusement. En sortant de la maison, votre voisin, qui promène son chien en laisse, vous souhaite une magnifique journée! Sa bonne humeur est contagieuse : les travaux de rallonge pour sa maison débuteront aujourd'hui. Il pourra y accueillir sa mère. Avec la Ville, son architecte a préparé des plans qui permettront à sa nouvelle bi-génération de bien s'intégrer aux bâtiments des environs.

Allez! Il faut se rendre au boulot. Pour la première fois, vous prenez votre vélo. La ville a profité de la réfection de la rue voisine pour améliorer le réseau cyclable. Maintenant, vous pouvez vous rendre plus facilement au terminus d'autobus. En route, vous constatez avec désolation que quelques frênes doivent être abattus, victimes de l'agrile du frêne. Les horticulteurs ou arboriculteurs de votre municipalité s'en occupent. Ils les remplaceront avec des espèces variées.

Au travail, l'avant-midi se déroule bien. Sur l'heure du midi, vous décidez d'essayer le nouveau projet pilote de restauration de rue (food truck). Avec la collaboration des restaurateurs et gens d'affaires, la ville évalue le concept pour certains secteurs. Pendant que vous dégustez les nouveaux plats, vous remarquez des policiers qui discutent avec un citoyen pour le calmer... Il a visiblement reçu une mauvaise nouvelle.

De retour en fin journée, vous croisez le balai mécanique qui nettoie votre rue. Une fois à la maison, les enfants ont de grandes histoires à raconter! En préparant le souper, vous remarquez le nouveau petit bac pour les matières organiques : bientôt vos restants de table serviront à faire du gaz naturel ou du compost. Cela vous rappelle que c'est le jour du recyclage. La ville s'assure que vos déchets sont traités et, de plus en plus, qu'ils soient utiles (valorisés) plutôt qu'enfouis au dépotoir.

La soirée est douce, vous décidez d'aller marcher. Vous entendez le murmure d'une fin de spectacle en plein air. Les lampadaires s'allument, il est temps de coucher la marmaille et de relaxer.

Pendant cette journée typique, votre ville vous a accompagné à plus de 20 reprises. Les avez-vous repérées? Aménagement urbain, santé publique, culture, loisirs, sécurité, environnement, transports, etc. : votre ville est présente pour vous, dans presque tous les aspects de votre vie. Avec ce nouveau blogue, nous allons découvrir comment.

Si vous êtes propriétaire, vous êtes très conscients de vos taxes municipales. Si vous êtes locataire, ces taxes sont incluses dans le prix du loyer. Dans tous les cas, vous participer à la mise en œuvre des services de votre ville. En cette période printanière, n'hésitez pas à vous informer sur les offres de loisir et de culture pour l'été qui s'en vient. Et profitez-en bien!