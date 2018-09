Lors de la présente campagne électorale québécoise, un dossier environnemental a été occulté totalement: la gestion des déchets nucléaires canadiens hérités dont font partie les déchets de Gentilly. Ceux-ci stagnent sur les terrains d'Hydro-Québec depuis 30 ans pour Gentilly-1, propriété du gouvernement fédéral, et depuis 6 ans pour Gentilly-2, propriété d'Hydro-Québec.

Pourquoi cette omerta nucléaire? À cause de la solidarité qui s'établit entre membres d'un cercle, en l'occurrence la confrérie uranifère et les gouvernements complices afin de sauvegarder des intérêts communs.

Le cas de Gentilly-1 a été dévoilé il y a deux ans, quand les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), successeur d'Énergie atomique Canada (EACL) ont présenté leur évaluation d'impact environnemental préliminaire à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), sur leur projet de construire un énorme dépotoir de déchets nucléaires à Chalk River, en bordure de la rivière des Outaouais. Ce projet était accompagné d'un autre projet de mise en tombeau in situ de trois réacteurs, dont celui de Gentilly-1, au mépris des règles internationales en la matière.

Lors de la commission parlementaire de janvier 2013, après la fermeture de Gentilly-2 par le gouvernement Marois, Hydro-Québec avait reçu le mandat de trouver des moyens pour accélérer le processus de démantèlement. Il devait consulter des entreprises américaines expérimentées dans ce domaine.

Il n'y a eu aucun suivi de leurs démarches: en 2014, le gouvernement libéral qui a succédé au gouvernement péquiste a tabletté le dossier et a laissé faire les responsables d'Hydro-Québec, qui n'ont trouvé rien de mieux que de reporter jusqu'en 2060 - en catimini et sans justification - la phase 3 du démantèlement de G-2 par nos générations futures.

Funeste héritage des écocidaires atomiques légué à nos petits enfants!

Ce dossier radioactif et dramatique a fait les manchettes en Outaouais durant l'été, les 21 et 22 août: séance d'information, conférence de presse, manifestation citoyenne avant la réunion de la CCSN, requête au Vérificateur général. Au Québec, deux articles dans le Courrier-Sud en juillet, où l'on mentionne uniquement les déchets du combustible irradié (les plus nocifs) qui, après avoir séjourné sept à huit ans en piscine, doivent être entreposés à sec dans des Canstors jusqu'à leur transfert en Ontario dans 10, 20 ou 30 ans...

Aucune mention des 700 transports inacceptables requis pour ce transfert, sur des milliers de kilomètres à travers le Québec et l'Ontario. Aucune mention des déchets de faible, moyenne et forte activité qui, en période de dormance, stagnent sous la surveillance du personnel en place et la supervision de la CCSN.

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!

La compagnie SNC-Lavalin qui fait partie du consortium composant les LNC, et qui a annoncé dernièrement un partenariat avec la société américaine Koltec devrait être intéressée d'obtenir ces contrats très lucratifs de la phase 3, en nous faisant miroiter des solutions rapides pour la gestion des déchets nucléaires canadiens.

Il pourrait, par exemple, créer un partenariat avec Horizon environnement des Grandes-Piles, qui se spécialise dans le traitement et confinement sécuritaire de sols contaminés. Et pourquoi ne pas utiliser l'une ou l'autre des mines abandonnées québécoises (il y a en quelques 800 au Québec) pour y enfouir cet encombrant et abject héritage que nous ne devons pas léguer aux générations futures? À Gentilly, Hydro-Québec devrait être acheteur de leurs projets.

Peu importe la couleur du prochain gouvernement, il est impérieux qu'il commande rapidement au gouvernement fédéral et à ses instances le démantèlement immédiat des deux réacteurs de Gentilly! Par surcroit, cela favoriserait le développement de l'emploi régional par l'injection de 5 à 7 milliards sur 10 ans.

Ce prochain gouvernement «responsable» pourrait aussi prendre l'initiative de confier au BAPE la supervision du démantèlement total.