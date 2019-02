De nos jours, de plus en plus d'entreprises cherchent à instaurer une politique de télétravail. En effet, de nombreux domaines professionnels ne nécessitent plus une présence physique sur place. D'ailleurs, une étude réalisée par Indeed confirme que 62% des employeurs au Canada permettent le travail à distance.

Une politique de télétravail permettant des modalités de travail flexibles peut remonter le moral des employés.

D'autres avantages comprennent les économies de coûts immobiliers et la possibilité d'embaucher les meilleurs talents, peu importe leur emplacement. Bien que certains pionniers du télétravail, par exemple IBM, aient contraint leurs employés à revenir au bureau en citant les avantages du contact direct, la plupart des employés et des employeurs voient l'intérêt du télétravail.

Selon un récent sondage mené par Indeed auprès de plus de 500 employés et de 500 employeurs dans divers secteurs, les répondants considèrent que le télétravail améliore la productivité et favorise le bonheur des employés.

Qui plus est, de nombreuses personnes sont à la recherche de postes à distance — plus de la moitié (60%) des employés affirment que le télétravail est un critère important lorsqu'ils doivent choisir un poste, et 36% des employés envisageraient d'accepter un salaire inférieur contre la possibilité de travailler à distance.

Réalités à considérer

Les employés disent apprécier leur expérience de télétravail. Plus de trois quarts des télétravailleurs sondés (80%) citent une amélioration de l'équilibre vie-travail, et presque tous les employés (90%) croient que leur productivité à la maison est au moins équivalente à leur productivité au bureau. D'ailleurs, 55% des employés affirment gagner en productivité quand ils travaillent de chez eux. Leurs employeurs sont tout à fait d'accord.

Fait surprenant: 96% des entreprises ayant une politique de télétravail sont d'avis que celui-ci ne nuit pas à la productivité, et 65% constatent une hausse de productivité chez les télétravailleurs.

En revanche, plus d'un quart des répondants (28%) ayant des modalités de travail flexibles croient que travailler de la maison entrave la visibilité et crée une barrière entre employé et direction. D'autres études révèlent que les télétravailleurs ont davantage tendance à se sentir isolés et exclus des décisions importantes.

Quelques secrets pour un télétravail efficace

D'après mon expérience, plusieurs pratiques exemplaires peuvent pallier les inconvénients et accroître l'efficacité du télétravail:

Précisez les attentes : cela contribue à la satisfaction de vos équipes. Mettez au clair les rôles et responsabilités de chaque équipe ainsi que les échéances des projets.

Imposez des limites raisonnables au nombre de jours travaillés à la maison : si possible, invitez vos employés au bureau quelques jours pour favoriser l'esprit d'équipe et combattre l'isolement.

Maximisez le contact par téléphone ou caméra web : faites souvent le point avec vos télétravailleurs et organisez des réunions téléphoniques ou vidéoconférences. Demeurez accessible à vos employés.

Familiarisez-vous avec les technologies de communication : utilisez des services tels que Skype ou Samepage pour des rencontres face à face avec vos employés. Slack est une option populaire pour la messagerie instantanée.

Assurez une participation équitable : si un ou plusieurs télétravailleurs participent par vidéoconférence à une réunion tenue dans une salle comble, portez attention à ceux-ci. Demandez leurs idées et opinions pour les aider à garder le fil de la réunion.

Une politique de télétravail bien pensée peut faire des merveilles pour la satisfaction des employés — un objectif vers lequel chaque entreprise devrait tendre.

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.