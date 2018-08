Inclusion et diversité: ces deux mots se sont imposés sur le marché de l'emploi au Canada. S'ils ont des sens différents, ils n'en demeurent pas moins étroitement liés. En effet, seule une entreprise inclusive saura attirer et conserver une main-d'œuvre diversifiée.

Bien que de nombreux employeurs ont fait d'immenses efforts en ce sens, un récent sondage d'Indeed auprès du secteur des technologies révèle qu'il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Même ceux qui ont mis l'inclusion et la diversité au cœur de leurs valeurs doivent reconnaître qu'il y a encore de la place à de l'amélioration.

Voici donc les résultats de notre sondage accompagnés de quelques pistes de solution pour améliorer l'inclusion et la diversité au travail:

- Selon les résultats, 32% des répondants disent avoir été victimes de discrimination chez leur employeur actuel en raison de leur origine, de leur sexe, de leur âge, de leur religion ou de leur orientation sexuelle.

- Les femmes (37%) sont plus susceptibles que les hommes (28%) de se sentir discriminées dans ce secteur qui est plus largement masculin.

- Globalement, près d'un répondant sur deux (46%) aurait été témoin de comportements discriminatoires qui l'ont rendu mal à l'aise dans son milieu de travail.

- 89% des employés du secteur des technologies pensent qu'un milieu de travail diversifié améliore les résultats de l'entreprise

La diversité est l'ingrédient essentiel de la prospérité d'une entreprise, car elle favorise l'innovation et l'adaptation aux constants changements.

Les gens de différentes origines ont des idées et des points de vue différents qui font la richesse d'une entreprise. Cherise Mendoza, vice-présidente des RH à Microsoft Canada, abonde dans le même sens: «Pour créer des technologies qui changent le monde, il faut les meilleurs cerveaux. Et c'est en diversifiant les effectifs qu'on parvient à les regrouper. C'est la clé.»

Les employés sont les premiers à le reconnaître, puisqu'ils le vivent au quotidien. La grande majorité (89%) des répondants pensent qu'une main-d'œuvre diversifiée améliore les résultats de l'entreprise. De plus, huit sur dix estiment que cet avantage aide l'entreprise à rayonner et à renforcer sa marque.

Le secteur des technologies, en constante évolution, connaît en outre une croissance fulgurante. En effet, selon le Conseil des technologies de l'information et des communications, il faudra doter plus de 182 000 postes en technologies de l'information et des communications (TIC) au pays d'ici 2019.

Pour attirer ces précieux talents, il est essentiel de cultiver un milieu de travail axé sur l'inclusion et la diversité.

Pour attirer ces précieux talents, il est essentiel de cultiver un milieu de travail axé sur l'inclusion et la diversité. Plus de quatre répondants sur cinq estiment d'ailleurs que cette condition est primordiale.

Or, interrogés sur les mesures concrètes prises par leur employeur en ce sens, plus de la moitié (54%) ignorent quoi répondre. Un quart des répondants (26%) croient même que leur employeur ne fait rien du tout à cet égard.

Ce qui nous amène à la question cruciale: comment créer un milieu de travail inclusif qui favorise la diversité des effectifs?

Quelques conseils en matière d'inclusion et de diversité

D'abord et avant tout, il faut promouvoir la diversité à tous les échelons de l'entreprise. Amerah Egab, directrice de la marque chez Tucows résume bien la question: «Il ne suffit pas d'établir une politique d'inclusion et de diversité, il faut intégrer ces valeurs à la culture de l'entreprise. Les candidats y accordent beaucoup d'importance et posent de plus en plus de questions aux recruteurs à ce sujet, car ils veulent se sentir bien au travail.»

Voici quelques conseils pour créer un milieu de travail inclusif et diversifié.

Créer un poste de responsable de la diversité

Certaines entreprises engagent un spécialiste en la matière, qui met sur pied des initiatives de soutien aux employés. D'autres préfèrent puiser dans leurs ressources, sollicitant la participation d'employés qui s'intéressent à une cause et y consacrent de leur temps.

Les entreprises qui choisissent cette approche doivent encourager leurs employés à organiser des activités et à défendre diverses causes en formant des groupes qui favorisent la communication et la collaboration.

Donner de la formation

Les recruteurs et gestionnaires doivent être sensibilisés à l'importance de la diversité à tous les échelons. Une bonne formation à cet égard les aidera à se défaire de leurs préjugés inconscients.

En effet, ces préjugés peuvent s'insinuer à chaque étape du recrutement. Par exemple, la neutralité de genre des descriptions d'emploi a plus d'importance qu'on le croit. Il n'est pas rare de voir des offres d'emploi rédigées soit au masculin, soit au féminin. Or, selon une étude, les annonces neutres sur le plan du genre récoltent jusqu'à 42% plus de candidatures.

Créer un bassin de candidats

La création d'un bassin de candidats en collaboration avec des associations et des établissements d'enseignement est un excellent moyen d'investir dans un effectif diversifié.

De nombreux employeurs du secteur des technologies ont du mal à recruter des femmes. Ainsi, ils s'efforcent de les attirer en parrainant ou en commanditant divers groupes. Tucows, par exemple, soutient Canada en programmation et She++, qui aident les femmes et d'autres groupes généralement sous-représentés dans le secteur à acquérir les compétences requises pour y faire carrière.

L'avantage est double: en plus d'œuvrer en vue d'attirer les femmes vers ce secteur, l'entreprise tisse des liens avec les membres de ces groupes qui pourraient au bout du compte devenir des recrues prometteuses.

Diffuser des témoignages d'employés

Faites en sorte que votre marque employeur incarne l'inclusion et la diversité. Pour ce faire, donnez la parole à vos employés dans des vidéos où ils expliquent ce que la diversité signifie pour eux et ce que votre entreprise leur apporte sur le plan personnel.

Les témoignages de vos employés rejaillissent sur votre réputation. Publiez ces vidéos sur votre site web, dans les médias sociaux et sur des sites tiers.

Ce ne sont là que quelques façons de promouvoir un milieu de travail où chacun peut s'épanouir, sans égard à l'origine, à l'âge, au sexe et à l'orientation sexuelle. N'oubliez pas que le bien-être de vos employés est gage de votre réussite.

