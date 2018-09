Vous avez épluché attentivement la pile de CV à la recherche d'indices qui pourraient faire ressortir une perle rare. Vous avez préparé vos entrevues, et vous êtes prêt à rencontrer vos premiers candidats.

Il s'agit peut-être de votre dernière chance d'apprendre à connaître votre prochain employé. Vous devez retourner le plus de pierres possible pendant qu'il est encore temps. Saurez-vous vraiment quoi demander? Je n'ai rien contre les classiques, mais il faut reconnaître qu'il y a plus révélateur que «Parlez-moi de vous» et «Où vous voyez-vous dans cinq ans?»

Avant d'entamer la ronde de questions, prenez le temps de présenter sommairement le poste à pourvoir au candidat et parlez-lui en termes généraux de la culture de l'entreprise et du fonctionnement de votre équipe. Les meilleurs candidats ne manqueront pas de vous dire comment ils entendent s'approprier le rôle et ce qu'ils entendent apporter à l'équipe.

Il est bon d'établir à l'avance des réponses «cul-de-sac», c.-à-d. des réponses qui montrent que la candidature n'aboutira pas, mais en gardant à l'esprit que la plupart des nouveaux employés auront besoin de formation ou d'accompagnement pour se mettre au diapason de votre équipe. Il y a cependant une différence entre une personne qui a besoin d'un coup de pouce pour prendre son élan et une autre qui ne réussira jamais à rejoindre le peloton. En sachant la reconnaître, vous vous faciliterez grandement la tâche.

Quoi demander: les grandes oubliées

Voici quelques exemples de questions stratégiques qui vous aideront à évaluer les capacités d'une personne. Les réponses à ces questions en disent long sur un candidat. Assurez-vous donc de structurer votre entrevue, afin d'en tirer le maximum.

N'oubliez jamais qu'une entrevue est très stressante. Faites preuve d'empathie et donnez à la personne devant vous le temps nécessaire pour se souvenir d'exemples et contextualiser ses réponses.

Que savez-vous de notre entreprise?

Le candidat a-t-il fait ses devoirs? Est-il assez intéressé par le poste pour s'être renseigné autant que possible avant même de vous rencontrer? Cette question permet de déterminer rapidement si c'est le cas.

Décrivez votre cheminement professionnel et ce qu'il révèle à propos de vous.

Cette question sert à démystifier les différents rôles qui apparaissent sur le CV du candidat et donne à ce dernier l'occasion d'expliquer ses objectifs et intérêts.

Pourquoi voulez-vous cet emploi? Ou encore: pourquoi pensez-vous être qualifié pour cet emploi?

Voilà une autre question destinée à révéler si le candidat a pris le temps de s'informer sur l'entreprise et s'il est convaincu de sa propre valeur. Veut-il cet emploi précis ou veut-il simplement trouver du travail?

Décrivez des dynamiques d'équipe qui vous ont inspiré à vous dépasser, ou qui vous ont complètement démotivé (ou les deux).

Cette question donne un aperçu du type d'environnement de travail et de culture d'entreprise qui stimule le candidat.

Donnez un exemple d'échec professionnel.

Le souci de s'améliorer sans cesse et une bonne connaissance de ses propres forces et faiblesses sont des qualités importantes à titre professionnel comme personnel. Cette question sert à déterminer si le candidat apprend de ses erreurs et s'il a la résilience et le sens du devoir nécessaires pour s'améliorer et recommencer. Si le candidat ne peut trouver d'exemples d'échec ou s'il jette le blâme sur un collègue, ça n'augure rien de bon.

Il va sans dire que cette liste de questions est loin d'être exhaustive, mais elle devrait vous aider à peindre un meilleur portrait de la personne qui se trouve devant vous. En ce qui concerne les particularités de l'emploi, relisez attentivement la description de poste et notez quelques questions qui guideront votre réflexion sur l'adéquation du postulant.

Et surtout...

N'oubliez pas les questions de suivi

La réponse d'un candidat à l'une de vos questions en soulève d'autres ou mérite que l'on s'y attarde plus longtemps? N'hésitez pas. Voici quelques exemples de questions de suivi des plus pertinentes.

En étant capable d'étayer sa réponse, le candidat montre qu'il s'est approprié le projet, et s'il mentionne d'autres participants, qu'il fait preuve d'intégrité.

Comment avez-vous réussi cela?

Lorsqu'il parle d'une de ses réussites professionnelles, le candidat devrait être en mesure d'en décrire toutes les étapes, de la planification à l'exécution en passant par la mobilisation des ressources. En étant capable d'étayer sa réponse, le candidat montre qu'il s'est approprié le projet, et s'il mentionne d'autres participants, qu'il fait preuve d'intégrité.

Quelles ont été les répercussions du projet?

Le candidat a-t-il la trempe nécessaire pour terminer un projet et assumer la responsabilité de ses effets à long terme? À quel point s'investit-il dans son travail? Est-il motivé à apprendre de ses réussites et de ses erreurs dans une perspective d'amélioration continue? Cette question vous aidera à le découvrir.

Après l'entrevue

Peut-être avez-vous entendu parler d'enquêteurs qui se précipitent vers leur voiture pour prendre des notes à la sortie d'une réunion ou d'un interrogatoire important? Ils le font pour être certains de se souvenir de chaque petit détail. Vous devriez faire de même: vous n'oublierez pas les grandes lignes de votre entrevue, mais avec le temps, les petites nuances vont finir par vous échapper. N'attendez pas. Notez tout.

Assurez-vous de coucher sur papier la liste des forces et des faiblesses de chaque candidat, ainsi que ce que vous devrez lui fournir pour qu'il réussisse dans ses fonctions. Si vous avez mené une entrevue à plusieurs, colligez les notes de tout le monde.

À ce stade-ci, vous devriez avoir un portrait assez complet de la personne et savoir si elle convient ou non au poste à pourvoir. Si c'est le cas, le temps pourrait être venu de lui faire une offre. Nous en reparlerons bientôt.