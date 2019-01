Le début de la nouvelle année est le moment idéal pour réfléchir à l'année qui vient de se terminer et pour établir des objectifs pour les mois à venir. Pour certains, travailler sur leur carrière peut être l'un des plus importants objectifs de l'année.

Que vous cherchiez à évoluer dans votre poste actuel ou à trouver un nouvel emploi, l'établissement d'objectifs précis et mesurables peut vous guider sur le chemin de la réussite et vous fournir une structure pour améliorer votre carrière.

De nombreux employeurs apprécient les candidats qui ont l'habitude d'établir et d'atteindre des objectifs.

De plus, lors des entrevues, les employeurs posent souvent des questions sur les objectifs que vous cherchez à atteindre. Or, en processus d'embauche, mieux vaut se préparer à en parler en mentionnant ce que vous comptez faire pour atteindre ceux-ci. De nombreux employeurs apprécient les candidats qui ont l'habitude d'établir et d'atteindre des objectifs. Cela démontre que vous pouvez être orientés vers les résultats et que vous êtes en mesure de les atteindre.

Il y a deux types d'objectifs à définir, soit à court et long terme. Les objectifs à court terme sont des objectifs plus immédiats que vous vous fixez pour ultimement atteindre un objectif plus vaste et à long terme. Les objectifs à long terme sont généralement des objectifs ambitieux que vous souhaitez atteindre sur plusieurs années.

Voici quelques exemples d'objectifs professionnels, à court et long terme:

Obtenir une récompense ou une reconnaissance

Résoudre un problème complexe

Améliorer certaines compétences non techniques ou techniques

Être promu à un niveau supérieur

Accomplir un grand projet

Changer de carrière ou d'industrie avec succès

5 astuces pour vous aider à définir vos objectifs

Bien qu'il existe plusieurs façons de se fixer des objectifs, vous pouvez suivre certaines étapes pour optimiser vos chances de réussite. Vos objectifs doivent comporter cinq éléments clés pour les rendre réalisables.

Ces cinq éléments constituent ce que l'on appelle «objectif SMART». SMART signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réalisable et basé sur le Temps. Voyons de plus près comment définir un objectif SMART:

1. Rendez votre objectif aussi clair et détaillé que possible

Par exemple, au lieu de «Je veux être meilleur pour parler en public», vous pouvez dire: «Je veux réussir à faire une présentation de 10 à 15 minutes devant un public de 50 personnes ou plus.»

2. Définissez comment vous allez mesurer le succès

Par exemple, si vous souhaitez passer d'un emploi dans les ventes à un emploi dans le marketing, vous pouvez définir des étapes clés tout au long du processus qui vous indiqueront comment développer les compétences et l'expérience recherchées par les employeurs en marketing. Afin d'y parvenir, vous devez mesurer vos apprentissages et vous consacrer sur la maîtrise d'une compétence par mois.

3. Vérifiez si vos objectifs sont réalisables

Fixer des objectifs que vous pouvez atteindre dans un délai raisonnable vous aidera à rester motivé. Vous devez vous efforcer de comprendre à l'avance toute l'étendue de votre objectif, afin de vous assurer qu'il est possible de le réaliser.

4. Assurez-vous que votre objectif est pertinent

Vous devez définir des objectifs qui correspondent à vos valeurs et qui contribueront à la réalisation de vos objectifs à long terme. Chaque objectif que vous vous fixez doit être pertinent et significatif pour vous, vous permettant ainsi de vous rapprocher de ce que vous souhaitez accomplir.

Pour vous assurer que vous vous fixez des objectifs appropriés, vous devez vous demander en quoi cet objectif vous aidera. La réalisation de cet objectif contribue-t-elle à la réalisation de mes objectifs plus larges et à long terme? Pourquoi cet objectif est-il important pour moi?

5. Définissez une date de début et de fin

Fixer un calendrier pour atteindre votre objectif peut vous aider à rester motivé. Avant de fixer une date butoir, assurez-vous de rechercher toutes les étapes et les obstacles éventuels que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Par exemple, si votre objectif est d'obtenir une promotion au niveau supérieur de votre entreprise, vous pouvez vous donner six mois. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous pouvez vous accorder plus de temps ou déterminer si votre objectif est réalisable et réaliste.

