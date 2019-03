Les infrastructures permettent de créer de grandes choses, que ce soit en augmentant la mobilité, en améliorant la santé, les conditions de vie ou encore les conditions de travail des populations à travers le monde.

Chaque année, Montréal se transforme en Davos pour l'infrastructure, accueillant des acteurs majeurs de l'univers des infrastructures pour mettre en lumière les projets, la technologie et ceux qui transforment le monde. Cette année, le 12e Forum mondial sur le leadership en infrastructure met en lumière ici, à Montréal, des projets provenant de plus de 30 pays et des leaders du monde entier dans plusieurs secteurs se réuniront pour discuter du marché de 2G$ annuels que représentent les infrastructures mondiales.

Ce n'est pas un hasard si Montréal est choisie pour accueillir annuellement ce Forum mondial.

Montréal est unique en termes de grappe d'infrastructures et possède une concentration d'expertises de calibre mondial.

Avec d'exceptionnelles écoles d'ingénierie, Montréal a été classée meilleure ville étudiante au monde. Elle possède une capacité financière et un leadership étonnants.

Par exemple, le développement du projet du REM par la CDPQ est un exercice extraordinaire de leadership en matière d'infrastructure innovante. Il est le premier projet du genre au monde où un fonds de pension commande, possédera et administrera un projet de transport en commun de classe mondiale pour résoudre un problème de congestion.

Montréal possède certains des projets d'infrastructure les plus novateurs. À valeur égale, aucune ville au monde n'a autant de projets ambitieux.

Par exemple, le pont Champlain, d'une valeur de 4,2G$, a été conçu et commandé en un temps record. L'échangeur Turcot, d'une valeur de 3,7G$, est l'un des projets de reconstruction d'autoroutes les plus ardus au monde. Les projets de prolongement de la ligne bleue, d'agrandissement du Port de Montréal, le CHUM, le développement logistique et les systèmes d'eau potable sont des projets exemplaires.

La culture et la créativité de la ville, multilingue et multiculturelle, qui est réputée pour l'organisation d'événements internationaux.

Ces atouts apportent non seulement aux entreprises d'ici un avantage concurrentiel mondial, mais cela donne aussi lieu à une créativité extraordinaire.

Les progrès en matière d'infrastructures découlent de plus en plus de la réflexion sur l'expérience utilisateur. La culture d'expérimentation montréalaise génère des idées et concepts novateurs essentiels à l'imminente renaissance de l'infrastructure. Montréal a créé un écosystème qui l'élève à un niveau d'excellence, un superbe modèle pour d'autres villes du monde.

Merci de nous accueillir, Montréal.

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.