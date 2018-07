Harmonieux et robuste, le corps humain est vraiment une merveille. Mais il n'est pas parfait pour autant, loin de là.

Du fait des aléas de l'évolution et de la sélection naturelle, nos corps ont quelques défauts de fabrication assez aberrants.

En voici quelques-uns, que j'évoque dans mon nouveau livre, Human Errors.

1. Nos cavités sinusales drainent le mucus vers le haut

Avez-vous remarqué que les humains attrapent beaucoup plus de rhumes et de sinusites que les autres animaux?

C'est parce que les plus grandes de nos cavités sinusales, celles qui se situent derrière les pommettes, sont conçues pour drainer le mucus vers le haut! Pour l'évacuer, les petits poils qui le poussent doivent ainsi lutter contre la gravité et, lorsqu'ils n'y parviennent pas, il s'accumule, provoquant des infections.

Comment est-ce possible? Au cours de l'évolution humaine, le museau de nos ancêtres s'est peu à peu transformé en mignon petit nez. L'anatomie du visage a dû être remodelée, surtout les grandes cavités sinusales pleines d'air.

Chez nos ancêtres, ce processus a complètement raté. Les autres primates n'ont pas ce problème.

2. Nous avons plus de gènes défectueux que de gènes fonctionnels.

Le génome humain contient beaucoup d'ADN inutile. Il s'agit en fait des restes de gènes autrefois fonctionnels, mais qui ne le sont plus aujourd'hui.

Ces «pseudo-gènes», comme les appellent les scientifiques, ont été rendus inactifs dans un passé lointain par les hasards des mutations. Nous avons longtemps cru n'en avoir que quelques-uns, dispersés un peu partout, mais le séquençage de l'intégralité du génome humain a montré qu'il en existait des dizaines de milliers.

En fait, nos chromosomes ressemblent plutôt à une casse pleine de véhicules rouillés, que dissimulent mal les quelques voitures flambant neuves sur le stationnement.

3. Les femmes expulsent parfois des ovocytes dans leur abdomen.

Notre appareil génital est très mal conçu. Les hommes ont des testicules externes, et leurs spermatozoïdes ne peuvent pas tourner à gauche.

Les ovaires, eux, ne sont même pas reliés aux trompes de Fallope! Il arrive donc que des ovocytes expulsés des ovaires se retrouvent dans l'abdomen, la plupart du temps sans conséquences graves.

Toutefois, les grossesses abdominales existent, et elles sont presque toujours fatales si l'embryon n'est pas retiré par intervention chirurgicale.

4. Notre cerveau peut modifier et réviser nos souvenirs.

Nous aimons croire que nos souvenirs sont des images fidèles de notre passé, mais ce n'est pas le cas.

Les psychologues spécialisés en médecine légale ont découvert que la procédure d'identification des suspects d'un crime pouvait amener le cerveau d'un témoin à «réviser» ses souvenirs pour les faire correspondre à l'apparence d'un des suspects, même si celui-ci n'est pas coupable.

Ces modifications sont dites «rétroactives» et nous sommes totalement inconscients des changements. Les faux souvenirs nous paraissent aussi réels que les vrais.

5. Des bactéries présentes dans nos intestins fabriquent de la vitamine B12 en quantité, mais nous ne l'absorbons pas.

Nos besoins nutritionnels en vitamine B12 sont curieux. Peu de gens manquent de cette vitamine, car elle est présente dans la viande, les œufs, le poisson et les produits laitiers. Cependant, on ne la trouve que dans les produits d'origine animale. Les végétariens et les végétaliens doivent donc consommer des suppléments de B12.

Mais la majorité des animaux de la planète sont herbivores, et la vitamine B12 dont ils ont besoin est produite par des bactéries dans leurs intestins. Pourquoi n'est-ce pas le cas chez les humains? En fait, ces bactéries sont bel et bien là, mais dans notre gros intestin. Or, nous ne pouvons absorber la B12 que dans notre intestin grêle. Encore un problème de plomberie!

L'intestin grêle se situe avant le gros intestin dans le système digestif. Quand la digestion atteint le gros intestin, il est trop tard: toute la B12 produite par les bactéries est évacuée dans nos selles.

6. La drépanocytose est en réalité un mécanisme de défense contre le paludisme

L'anémie à hématies falciformes ou drépanocytose, très douloureuse, est causée par une malformation des globules rouges, qui circulent mal et restent bloqués dans les vaisseaux sanguins.

Ironie du sort, cette maladie est en réalité un mécanisme de défense contre le paludisme. Ceux qui naissent avec deux allèles du gène responsable de la malformation, un allèle paternel et un allèle maternel, développent cette anémie très handicapante, car tous leurs globules rouges sont déformés.

En revanche, ceux qui n'ont qu'un seul allèle porteur de la mutation ont des globules rouges partiellement déformés et ne souffrent pas de la maladie. Cependant, ces globules rouges en partie déformés sont très résistants à l'infection causée par le parasite à l'origine du paludisme. Pour cette raison, dans les régions du monde ou le paludisme est endémique, la sélection naturelle a favorisé l'expression du gène responsable de la drépanocytose.

En un sens, cette terrible maladie est donc un signe d'évolution de l'espèce humaine.

Cet article a été traduit par Iris Le Guinio pour Fast for Word.

Ed. Larousse

Nathan Lents - Les spermatozoïdes tournent toujours à droite, et autres bizarreries du corps humain - Ed. Larousse

Ce blogue a d'abord été publié sur HuffPost France.

