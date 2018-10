On dirait qu'on a plus tendance à voyager à l'étranger que dans notre propre pays. À distance égale, on se dirige souvent vers l'Europe plutôt que vers la côte ouest du Canada. Pourtant, c'est si beau et si dépaysant, en plus d'être pas mal plus avantageux en ce qui concerne le taux de change.

Si vous n'êtes pas encore allés faire un tour du côté de la Vallée d'Okanagan, c'est une destination à mettre immédiatement sur votre liste! Le paysage demeure l'un des plus beaux panoramas au monde et l'offre gastronomique et vinicole s'est encore bonifiée. Et il y a tellement à découvrir que vous n'aurez pas assez d'une fin de semaine.

Pour vous aider à vous inspirer pour votre prochain voyage, voici mes suggestions incontournables qui défilent sur la magnifique Route 97, sillonnant lacs et montagnes entre Osoyoos et Kelowna.

Nick Fitzhardinge via Getty Images

Le désert d'Osoyoos

Saviez-vous qu'on a un vrai désert au Canada? À Osoyoos, ce qui surprend d'abord, en plus de la beauté aride du paysage, c'est le climat. La température peut monter jusqu'à 38 C et plus, et c'est généralement l'endroit au Canada où il fait le plus chaud. De la terrasse de Nk'Mip Cellars (prononcez Ink-a-Meep), qui est aussi un centre d'interprétation de la culture amérindienne, on a une vue éblouissante par ses contrastes, entre les vignes qui descendent jusqu'au lac Osoyoos, et le désert montagneux géant qui l'encadre.

Natalie Richard Nk'Mik

Ce vignoble a la particularité d'être le premier en Amérique du Nord à être opéré par des Amérindiens. On peut déguster leurs vins sur leur spectaculaire terrasse et compléter l'expérience avec un lunch simple et délicieux, fait à partir de produits locaux et préparés selon des techniques amérindiennes. J'y ai dégusté un superbe saumon sauvage grillé, servi sur patates douces. Miam!

Natalie Richard Pavé saumon Nk'Mik

De la ferme à la vigne, au Restaurant at Watermark

Pour l'hébergement à Osoyoos, on trouve plusieurs options à prix abordables: des terrains de camping aux motels, des maisons d'hôtes aux appartements-hôtels, jusqu'aux resorts qui incluent piscine, spa, soins et activités. Nous avons été accueillis au Watermark Beach Resort qui propose également des maisonnettes à deux ou trois chambres avec vue sur le lac et balcons/terrasse privés, équipées d'un BBQ. Idéal si on voyage en famille!

Natalie Richard Watermark

De plus, si vous aimez bien manger, leur restaurant est renommé dans la région et propose un menu signature de la «Ferme à la Vigne», créé à partir des produits de saison des fermes environnantes et qui propose quatre services copieux, en accord avec un vin de la région.

Natalie Richard Watermark resto

On peut manger en salle ou sur leur confortable terrasse chauffée, avec vue sur le lac et les montagnes. Splendide!

Covert Farm Family Estate

En remontant la Route 97 vers Kelowna, il faut faire un arrêt dans le village d'Oliver pour visiter la plus grande ferme biologique de la région, qui fait aussi pousser des vignes et produit du vin. Covert Farm est un endroit animé et amusant pour toute la famille, avec des jeux pour les enfants, des animaux et une visite guidée à travers le vignoble à bord d'un vieux pick-up Mercury.

Natalie Richard Covert Farm

Vous remarquerez qu'aux abords des montagnes, les vignes sont bordées d'une clôture électrique et bétonnée à certains endroits pour protéger le vignoble des ours affamés. «Un ours peut te détruire un vignoble en un rien de temps!», s'exclame notre guide en connaissance de cause.

La visite se termine par une dégustation de leurs excellents vins, avec plateau de fromages et charcuteries des artisans du coin. Une très belle expérience.

Liquidity Bistro à Okanagan Falls

À Okanagan Falls «The Heart of Wine Country» vous arrivez dans la partie la plus étroite de la Vallée. Le vignoble Liquidity est un incontournable pour le lunch, le souper ou simplement pour une dégustation de leurs vins primés.

Natalie Richard Vignoble Liquidity

Le Bistro est situé sur la montagne et les parois de son architecture moderne sont vitrées et s'ouvrent sur une magnifique terrasse permettant de profiter du panorama exceptionnel.

De plus, le vignoble expose en permanence plusieurs oeuvres d'artistes locaux et nord-américains, en plus d'accueillir des expositions comme le projet Photo Ark du National Geographic, réalisé au vignoble. Une initiative du propriétaire Ian McDonald, un Montréalais d'origine tombé en amour avec la région la première fois qu'il y est allé, comme plusieurs jeunes pour planter des arbres... Il n'est jamais reparti.

Natalie Richard Liquidity, Chardonnay

Le vignoble a ouvert officiellement en 2014 et, déjà, leurs vins cumulent les prix, dont celui du meilleur Chardonnay au concours Chardonnay du Monde Awards de 2018 en Bourgogne. Impressionnant! Une de mes plus belles découvertes!

The Vanilla Pod

La Route 97 nous amène ensuite à Penticton où sont situés les vignobles du Namarata Bench et mon prochain coup de cœur, The Vanilla Pod, le resto du vignoble Poplar Grove. Dans l'Okanagan, on compte aujourd'hui plus de 40 restaurants qui cuisinent de la ferme à la table et parfois même avec les produits de leur propre jardin.

Natalie Richard Vanilla Pod

Beaucoup de jeunes et talentueux chefs sont venus s'installer dans la région et ici, j'ai fait une rencontre exceptionnelle: le chef Bruno Terroso, qui m'a totalement séduite par son charisme, sa créativité et son savoir-faire. I suffit de goûter à son saumon confit et à sa pieuvre grillée pour être totalement conquis.

Bien sûr, son menu change selon les saisons, mais vous ne risquez pas d'être déçus. Encore une fois, le fait de manger sur une terrasse qui offre une vue splendide des vignes et de la région ajoute des étincelles de magie à l'expérience gastronomique.

Mission Hill Family Estate: une destination

L'aventure du vin de la région d'Okanagan a débuté à Kelowna, où se trouvent les premiers vignobles et on ne peut y passer sans faire un arrêt à Mission Hill, devenu aujourd'hui un domaine d'une architecture impressionnante.

Natalie Richard Mission Hill

Le concept fut vivement inspiré de celui de Robert Mondavi à Napa, un mentor du propriétaire Antony Von Mandl aussi visionnaire de la région de l'Okanagan. Mission Hill est désormais une institution, ses vins sont de renommée internationale et ses installations en font une destination, tant pour la dégustation que pour le point de vue sur la Vallée, tant pour l'architecture que la qualité de sa restauration, offerte sur une terrasse perchée avec une vue imprenable sur le lac et les montagnes. Un impératif!

Bar à vin et bistronomie: le meilleur de l'Okanagan

Les nombreux prix attribués à Mark Filatow, le chef exécutif, sommelier et propriétaire du restaurant Waterfront Wines & Wine Bar de Kelowna sont trop nombreux pour être énumérés ici... Disons simplement que ses 20 années et plus d'expérience se distinguent autant dans l'assiette que par les vins locaux qu'il choisit pour accompagner son menu, aussi composé exclusivement d'ingrédients frais et locaux.

Quand j'y suis allée, nous nous sommes régalés de pétoncles, maquereau fumé, ris de veau et carré d'agneau, en plus de faire de belles découvertes vinicoles grâce à une judicieuse sélection de vins au verre. Le menu change régulièrement selon les arrivages. Pas surprenant que depuis de nombreuses années, son établissement est reconnu comme étant le meilleur restaurant de la Vallée d'Okanagan.

Natalie Richard Waterfront Wines & Wine Bar

Un grand coup de cœur pour les Rieslings Tantalus

Si vous êtes des amateurs de Riesling, voici un nom à mettre sur votre liste de souhaits: Tantalus. Je dis bien «souhait», car l'excellent vigneron David Paterson s'applique à vinifier des raisins issus de parcelles uniques, en quantité très limitée, avec le moins d'intervention possible, et ce, dans une philosophie centrée sur le concept de terroir, ce qui donne à ses vins une exceptionnelle finesse et un caractère unique. Essayez aussi leurs Chardonnay et Pinot noir!

Quail's Gate: les pionniers du vin

La famille Stewart figure parmi les pionniers de la production de vins de qualité en Colombie-Britannique. Ils travaillent la vigne depuis 1956 et leurs vins sont certainement parmi les plus reconnus mondialement.

Natalie Richard Vignoble Quail's Gate

Leur site exceptionnel, qui s'étend en pente douce jusqu'au lac Okanagan, accueillera prochainement 80 nouveaux hectares de vignes de Chardonnay et de Pinot noir, vins pour lesquels ils sont reconnus dans le monde, bien qu'ils cultivent aussi plusieurs autres cépages dont le Merlot, le Cabernet Sauvignon, la Syrah et le Chenin Blanc.

Natalie Richard Quail's Gate

Le site est si enchanteur, l'accueil si chaleureux et la cuisine du Chef Roger Sleiman tellement délicieuse qu'on ne voudrait pas partir. Heureusement depuis quelques années, ils ont transformé leur luxueuse résidence familiale du bord du lac «The Lake House» en gîte touristique. Je vous le recommande fortement!

En espérant que ces suggestions vous inspirent à profiter de notre beau pays!

Pour y aller, vous pouvez vous rendre à Vancouver et louer une voiture vers Kelowna. L'autoroute est belle et rapide, le trajet de fait en quatre heures environ. Sinon on peut atterrir directement à l'aéroport international de Kelowna et louer une voiture sur place.

Merci à Thompson Oakanagan Tourism Association, destinationosoyoos.com, DestinationBC.ca, tourismkelowna.com et The Wines of British Columbia pour toutes les belles suggestions qui ont fait de ce voyage un séjour inoubliable.