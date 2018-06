Des accords de la Saint-Jean 100% Québec

En tant que Québécoise, j'ai comme plusieurs le sang métissé amérindien, et de très près. Ça se voit par la forme de mes yeux, la couleur de ma peau et le fait que je n'ai presque pas de poil sur le corps.. (!) Sans compter le rh du sang le plus ancien sur terre. J'ai grandi au bord d'un lac, entourée d'une grande famille et j'ai passé de longues journées à sillonner les immenses jardins de mes grands-mères, à goûter à tout ce qui me semblait comestible.

Mon père avait construit son propre chalet sur le bord d'un lac dans le nord et il fallait faire du portage pour s'y rendre. Il allait à la chasse aux perdrix et au lièvre avec mon frère et chaque année on allait à la pêche à la truite en famille, dans le bois à 130 km au nord de Mont-Laurier. Mon père est un maître de la pêche à la mouche, c'est vraiment impressionnant de le voir fouetté le lac. Nous on pêchait au ver et en fin de journée, on arrangeait nos truites qu'on faisait cuire sur le poêle à bois, à la lumière des lampes à l'huile qui éclairait paisiblement le camp. La cuisson à feu lent et le fumage font partie de notre héritage et j'ai pensé qu'on aurait beaucoup de plaisir à remonter aux sources pour notre Fête Nationale avec des accords 100% Québec.

Saucisses et bières un accord classique!

En plus d'avoir d'excellentes micro-brasseries dans tous les coins de la province, on fait de très bonnes saucisses artisanales au Québec. De plus, notre boisson nationale le cidre, est désormais incomparable. Essayez-le avec des ailes et des pilons de poulet fumés, un régal! Pour ceux qui sont plus cocktails, j'ai trouvé que le Gin Tonic était fabuleux avec la truite fumée et notre rosé du Québec parfait avec le homard. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de la poutine, qu'on a fait maison avec du fromage fumé... servi avec des bulles, c'est wow!

Pour être certaine de bien réussir ma cuisson, j'ai demandé à Simon Boucher de la compagnie Le Castor Fumant de nous guider dans les rudiments du BBQ à feu lent et du fumage. Il est le premier à avoir développé une gamme de produits de bois de fumage 100% québécois.

3 trucs pour réussir à tout coup

Que vous soyez déjà expert ou comme moi débutant, voici les 3 trucs de Simon pour réussir à tout coup votre fumage au BBQ.

1. Bien choisir l'essence de bois en fonction du produit à fumer. Il faut savoir que les bois fruitiers comme le cerisier et le pommier sont excellents avec les viandes à chair blanche, tandis que les bois durs comme le chêne seront davantage assortis avec les viandes rouges. L'érable est le plus versatile, il s'utilise avec toutes les viandes, même les poissons et les fruits de mer.

2. Si vous ne possédez pas de fumoir, l'appareil idéal pour maximiser l'apport des essences de bois est un barbecue au charbon de bois. On dépose le morceau de bois directement sur les briquettes et il est bon pour environ une heure de cuisson. À noter que les copeaux s'utilisent plutôt dans un bbq au propane.

3. Selon un sondage, 85% des gens seraient incertains face à la cuisson des viandes. L'utilisation d'un thermomètre est recommandée pour obtenir la cuisson parfaite, en se référant aux tableaux de température sécuritaire de cuisson interne.

Poutine maison au fromage fumé avec des bulles Courtoisie Pour fumer du fromage en grains, il suffit simplement de le mettre sur le grill dans une assiette en aluminium pour environ 15 minutes, avec une poignée de copeaux ou un morceau de bois de chêne. Accord : Coteau Rougemont Bulles Versant Blanc - SAQ#13258297 – 18,95$

Party de homard et rosé Courtoisie Le homard de la Gaspésie est excellent avec du rosé. Suivant la technique, on peut le couper vivant et le mettre directement sur le grill ou si vous l’achetez déjà cuit, faire des guedilles de homard, en mélangeant les morceaux avec du céleri, des oignons verts et de la mayonnaise. Un régal! Accord : Vignoble Rivière du Chêne Rosé Gabrielle 2017 - SAQ#10817090 – 14,25$

Pilons de poulet BBQ et cidre Courtoisie Frotter le poulet de votre ‘rub’ d’épices préférées, le nôtre était à base de sucre d’érable. Cuire sur charbon à 350F avec bois de pommier ou de cerisier sauvage pendant une heure, ou à 185F au thermomètre. Accord : Smac! Domaine Neige - SAQ#12724014 – 10,60$/4

Truite fumée et gin tonic Courtoisie Pain noir, crème sure, concombre et aneth. Avant de fumer la truite avec le bois d’érable, on la fait saumurer 12 heures dans un mélange d’eau, de sucre et de sel. La truite sera prête après environ une heure sur le grill en cuisson indirecte. Quand la cuisson est à point, les flocons de la chair se détachent facilement. Accord : Romeo’s Gin + Tonic - SAQ#13595744 – 14,80$/4

Conseils d’un expert Courtoisie Simon Boucher de la compagnie Le Castor Fumant est le premier à avoir développé une gamme de produits de bois de fumage 100% québécois. Depuis 5 ans, les chefs de plusieurs restos réputés utilisent son bois et ses produits sont offerts dans plusieurs points de vente à travers le Québec.

Bonne Fête de la Saint-Jean-Baptiste à tous les québécois de souche et d'adoption! Santé!

