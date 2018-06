Saviez-vous que pratiquer de 30 à 60 minutes d'activité physique par jour réduit vos probabilités de développer un cancer du sein d'environ 25%?

Chez les personnes touchées, deux heures d'activité physique par semaine diminuent jusqu'à 21 % les risques de récidive.

C'est reconnu, l'exercice agit à titre de thérapie complémentaire efficace! Elle soulage et contrôle les effets secondaires liés au traitement.

Mythes et réalité

Du diagnostic, en passant par les traitements, jusqu'au suivi médical, les personnes atteintes doivent bouger.

Bouger au quotidien vous permettra d'augmenter votre niveau d'énergie : vitalité d'esprit, sommeil récupérateur et gestion du stress et de l'anxiété.

Voici quelques croyances sur l'activité physique et le cancer du sein, que je souhaite démystifier!

«Je ne suis pas assez en forme pour faire du sport.»

Les faits : Aussitôt que nous mettons notre corps en mouvement, nous ressentons les bienfaits de l'activité physique. Jouer avec les enfants, jardiner, marcher avec le chien ou faire 4 km de vélo comptent pour des activités bénéfiques pour le corps dans son ensemble.

«Je ne veux pas trop faire d'exercice pour concentrer mon énergie sur ma guérison.»

Les faits : Au contraire, bouger au quotidien vous permettra d'augmenter votre niveau d'énergie : vitalité d'esprit, sommeil récupérateur et gestion du stress et de l'anxiété.

Je vous conseille d'accroître graduellement l'intensité de vos exercices tout en respectant votre degré de fatigue.

«À la suite de ma chirurgie, j'ai peur de développer un lymphœdème si je bouge trop.»

Les faits : Il est démontré que l'activité physique contribue à prévenir le lymphœdème et n'aggrave pas son état lorsqu'il est déjà présent. Par exemple, la pratique du bateau-dragon, où ramer est répétitif, est recommandée.

Bougez pour votre bien-être et celui des personnes atteintes

Que diriez-vous d'un défi pour bouger cet été, tout en soutenant les personnes atteintes par le cancer du sein?

La Virée Rose est le nouveau mouvement collectif et sportif à travers la province lancé par la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ), afin de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie.

Votre objectif est de parcourir des kilomètres en courant, en pédalant, en marchant et même en nageant.

Inscrivez-vous dès maintenant, vous avez jusqu'au 30 septembre, jour du grand rassemblement festif, pour relever ce défi!

Les profits de cet événement seront investis, entre autres, dans le programme « Ma Santé Active » de la FCSQ. Ce programme de kinésio-oncologie vise à faire bouger les femmes à risque ou atteintes d'un cancer du sein.

Des femmes déterminées et inspirantes

Mireille et Michèle participent à la Virée Rose avec l'équipe de «Ma Santé Active».

Bien qu'elles vivent avec les hauts et les bas de la maladie quotidiennement, l'activité physique est leur moyen de prédilection pour se sentir vivante.

«Je viens tout juste de terminer la radiothérapie et j'entame maintenant l'hormonothérapie qui durera cinq ans, souligne Mireille Fortier. La Virée Rose me donne l'occasion de participer à un programme de remise en forme, tout en me sentant épaulée et encadrée.»

«Je bouge afin de garder un corps et un esprit sain. Ma participation à la Virée Rose me donne une source de motivation supplémentaire pour continuer à vivre avec ce cancer métastatique», mentionne Michèle Auger.

L'équipe «Ma Santé Active» est composée de participantes touchées par le cancer du sein, qui s'investissent dans la Virée Rose. Elles accumuleront des kilomètres pour concrètement faire une différence.

Partout où vous êtes au Québec, peu importe votre condition physique, faites comme elles. Participez à la Virée Rose, notre grand mouvement collectif et sportif.

N'oubliez pas! Chaque kilomètre représente un geste de solidarité pour soutenir ces femmes!

