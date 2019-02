Aujourd'hui, nous assistons à la dérive du paradigme médical. Un modèle pour lequel l'originalité, les étapes de vie, les défis, la détresse et la souffrance humaine sont bien rapidement considérés comme des affections psychiatriques.

Le 31 janvier dernier, dans une lettre ouverte, 48 professionnels, dont 45 pédiatres dénoncent la surmédicamentation des enfants québécois ayant reçu un diagnostic de TDAH et sollicitent la réflexion collective.

La Neurodiversité et nous en tant que militantes du mouvement soutenons cette lettre ouverte et appelons à un changement de paradigme.

Statistiquement parlant, à l'heure actuelle 23 % des adolescents ont reçu un TDAH et 17 % ont reçu un trouble anxieux. Ces chiffres alarmants ne tiennent pas compte des autres « troubles psychiatriques » comme l'autisme, la bipolarité, la dépression, les troubles alimentaires, etc.

À l'époque où la science nous démontre que le développement d'un être humain est un processus variable et unique, ces dernières statistiques devraient nous inquiéter et nous amener à réfléchir sur notre conception de la normalité, sur les standards de développement des enfants, sur l'uniformisation de l'enseignement, sur notre mode de vie, sur la performance ainsi que sur nos attentes personnelles.

Les fondements théoriques du modèle médical sont majoritairement basés sur une approche neurologique et génétique selon laquelle le cerveau est rapidement considéré comme dysfonctionnel lorsque des défis sont rencontrés. Il est d'emblée admis que les enfants en difficulté souffrent d'un trouble neurologique, en l'occurrence ici, d'un TDAH.

Collectivement, nous en sommes venus à justifier, voire à idolâtrer le modèle médical qui vient apaiser éphémèrement la détresse et déculpabiliser en masquant le manque de connaissances et d'outils alternatifs, laissant l'illusionnisme d'avoir somme toute agi pour le mieux-être. Cela, non sans risque pour ces jeunes concernés pour qui leur problématique est transformée en trouble mental.

À l'heure actuelle, notre société voue un culte à ce modèle biomédical, dominant et bien ancré dans nos mentalités, brimant notre sens critique. Nous tendons à prendre ces théories sur les troubles neurodéveloppementaux pour acquises. Mais, une question est rarement posée : quelle est la validité de ces troubles d'apprentissage ? Personne ne détient cette réponse. Affirmer le contraire serait une grave erreur scientifique et éthique.

Aucun marqueur biologique ne permet d'assurer la validité dudit diagnostic émis. En ce sens, tout diagnostic neurologique émis demeure subjectif. Ceci ne veut pas dire que la diversité neurologique n'existe pas ni que la détresse n'est pas présente. Ceci veut simplement dire que les évaluations psychiatriques comportent des limites humaines et scientifiques quant à la fiabilité, d'autant plus lorsqu'on met l'accent sur le dépistage précoce des enfants en âge préscolaire. La recherche nous apporte d'ailleurs certaines réponses concernant la validité de ces outils de dépistage. Le risque de s'enfermer dans un diagnostic ou dans une difficulté donnée et d'y réduire l'enfant à ces derniers est réel et préjudiciable.

Sommes-nous devenus à «pathologiser» ni plus ni moins des comportements normaux humains; à pondérer l'enfance ? La profession médicale outrepasse-t-elle sa vocation? Il semblerait qu'au-delà d'apporter des soins aux individus, l'institution médicale s'attribue le droit de définir le concept de normalité et par conséquent, de définir ce qu'est un être humain normal. Cette transgression médicale est la force motrice derrière cette immodération de la solution pharmacologique.

La Neurodiversité et nous en tant que militantes du mouvement dénonçons cette médicalisation des émotions et des comportements humains qui en découlent.

Le concept de la neurodiversité apporte ce changement dans la manière dont d'une part, nous considérons le fonctionnement cognitif et d'autre part, sur nos méthodes de soutien envers les jeunes – et adultes - rencontrant des défis.

Le gouvernement caquiste a annoncé récemment que 70 à 90 millions $ seraient investis au cours des deux prochaines années pour la détection des retards de développement chez les enfants. Vraisemblablement, ces mesures de dépistages précoces enrichissent cette force médicale dans un engrenage clinique qui est déjà hors de contrôle. De plus, par exemple, «il est bien documenté que les diagnostics précoces - en autisme - sont plus à risque de ne pas être confirmés par l'évolution de l'enfant (Turner & Stone, 2007), puisqu'un tiers des diagnostics portés avant 24 mois s'avèrent ultérieurement inexacts.» Le risque de confondre immaturité cérébrale avec un trouble est énorme.

Une annonce donc plus qu'inquiétante considérant cette surmédicamentation et le manque de ressources humaines pour accompagner ces jeunes dans une approche humaine ayant en compte la situation unique globale de ceux-ci. Tel un ordinateur comprenant trop d'erreurs dans le programme (un bogue), le gouvernement semble appeler au formatage des enfants. Dans cette optique, nous interpellons le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, afin que ces dernières mesures annoncées soient réévaluées.

Au-delà des nombreuses sources extérieures pouvant perturber la concentration laissant croire à un «TDAH», nous oublions l'essentiel: la diversité humaine. Ces personnes excentriques, originales, créatives, intuitives qui ont toujours existé ainsi et dont notre société actuelle a de plus en plus tendance à stigmatiser sous des diagnostics psychiatriques dont les troubles neurodéveloppementaux.

Nous avons tous une part de responsabilité. Et si nous prenions le temps de comprendre l'origine des comportements qui nous dérangent ? Et si nous prenions le temps pour découvrir qu'un changement dans nos approches pourrait établir une harmonie dans nos relations interpersonnelles ? Et, si finalement, nous acceptions que la normalité soit un mythe construit à partir de la souffrance de ceux qu'on soumet ? Nous demandons d'ouvrir le dialogue avec toutes les parties concernées, sans exclure les personnes ayant reçu un diagnostic. Pour que l'investissement soit fait de manière efficace sans trimballer les erreurs du passé.

Ce texte est cosigné avec Lucila Guerrero, mentore de rétablissement en santé mentale

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.