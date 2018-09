Les bouleversements climatiques actuels engendrés par l'activité humaine représentent ce que plusieurs expert-e-s définissent comme étant la pire menace à laquelle l'humanité aura à faire face. De leur avis, l'inaction d'aujourd'hui met sérieusement en péril l'ensemble de la biodiversité et des écosystèmes dont dépend actuellement la vie humaine. Nous pouvons encore limiter les effets dévastateurs des changements climatiques, mais cela demande la mise en place d'actions drastiques dont le report ne fera qu'amplifier la tâche que nous aurons à faire demain.

Comme citoyen-ne-s, nous sommes prêt-e-s à faire notre part: à repenser nos déplacements, à manger plus végétal, biologique, local, à diminuer voire éliminer nos déchets, à penser nos achats en fonction de leur durabilité et de nos besoins réels plutôt que de nos envies.

Toutefois, pour être de réels vecteurs de changement, ces gestes doivent être corrélés à l'exercice d'un leadership fort visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger nos écosystèmes, ceci à travers la mise en place d'une réglementation contraignante et de mesures concrètes.

Aujourd'hui, nous vous interpellons, vous qui aspirez à diriger le Québec, pour que vous portiez ce leadership. Nous comprenons que la mise en place des mesures ambitieuses que commande la situation demandera un grand courage politique, parce qu'elles bousculeront inévitablement notre manière de vivre, de consommer, de travailler.

Si nous attendons de vous ce courage, sachez que nous contribuerons aussi. Mettez-nous au défi, nous le relèverons! Nous ferons des compromis sur notre confort et les possibilités qui nous sont offertes, parce que vivre sans limites est insoutenable pour notre planète.

Nous sommes prêt-e-s à mettre davantage d'argent en commun à travers l'impôt ou à accepter des taxes ciblées qui permettront d'assurer une transition qui prend en compte le bien-être collectif. Nous nous organiserons localement pour trouver des solutions basées sur le partage, l'entraide et le soutien. Au-delà des sacrifices, nous croyons en notre capacité de faire de cette transition une possibilité: celle de repenser ensemble nos milieux de vie pour qu'ils soient plus sains, plus verts, plus humains.

Les appels venant de partout se multiplient pour amorcer ce virage. D'innombrables actions, petites et grandes, sont posées par des milliers de personnes pour proposer alternatives et solutions. Être réalistes, c'est prendre le flambeau!

Choisissez aujourd'hui de laisser votre empreinte dans l'histoire, une empreinte verte, que nous suivrons avec espoir et reconnaissance.

Signataires:

François Talbot, Élise Demers, Luc Massicotte, Sophie Courvoisier-Skulska, Isabelle Arsenault, Marlène Bordeleau, Lorinne Larouche, François Bellemare, Magali Parent, Marie-Claude Perron, Caroline Vachon, Caroline Deschênes, Ruth Bernard, Isabel Bernier, Pierre Barrette, Sakina Mazurette-Kasmi, Sophie Pelletier-Michaud, William Garant-Guillemette, Hélène Pélisser, Marc Jolin, Bénédicte Bonnard, Éric Cogoluenhès, Chantal Bédard, Thierry Gagnon, Raphaël Gagnon, Marie-Hélène Forget, Olivier Martin, Anna Scheili, Geneviève Lapierre, Zoé Dumais, Audrey Santerre-Crête, Lydia Arsenault, Élizabeth Bougault, Nicolas Sériès, Christian Robitaille, Lisa-Ann Allain, Nadine Gaudet, Nancy Tousignant, Pierre-Luc Denis, Sonia Rioux, Simon Hardy, Lazard Vertus, Caroline Perron, Mahité Breton, Raphaëlle Doyon, Isabelle Nadeau, Rosa Diaz, Laura Renteria Diaz, Jean-Philippe Hardy, Émile Piché, Sylvain Gaudet, Hugues d'Ostiguy, Thibaut Sériès, Patrick Ferland, Norma Yaccarini, Didier Bonaventure, Solène Tanguay, Esther Bourgault, Marie-Josée de Montigny, Julie Côté, Maude Gilbert-Vanasse, Sara Caron Guay, Geneviève Colombani-Lachapelle, Jessy Leblond, Marie-Hélène Vallée, Chloé Girard, Guillaume Sareault, Mireille Morin, Antoine Pellerin, Véronike Doyon, Geneviève Villeneuve-Patry, Nicolas Gendron, Maxime Beauregard-Martin, François-Xavier Thibodeau-Gagnon, John Gunther, Maria Elena Concha, Jean-Sébastien-Wright, Isabelle Descôteaux, Marie-Josée Boivin, Jean Seaborn, Catherine Boisclair, Sebastien Olscamp, Marie Verdy, Paola Evangelista, Catherine Favreau, Lalou Tisseyre, Adil Chahid, Patrick Virard, Geneviève Hardy, Noemie Johnson, Delphine Canse Perras, Alexis Roy-Chénier, Geneviève Fabio, Stéphane Verdieu, Vincent Bégin, Eloise Chamberland, Carla Lipscombe, Justine Jaran-Duquette, Jonathan Morel, Annabelle Kapetanakis, Aline Noguès, Guillaume Bourque, Michèle Pelletier, Gilles-Philippe Pagé.