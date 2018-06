Par un bel après-midi ensoleillé, je roule bien tranquillement sur l'autoroute, en direction de la maison, avec mon fiston à mes côtés. La bonne humeur et la musique d'Éric Lapointe occupent la voiture avec nous, on a du fun et on rêve de la bonne pizza qu'on va déguster pour le souper.

Puis tout à coup, sortant de nulle part, une Honda vieux modèle arrive derrière moi comme un boulet de canon et, pour me dépasser, manque de peu d'accrocher le derrière de ma Chevrolet... J'ai à peine le temps d'apercevoir le conducteur: un garçon d'environ 20 ans, qui porte la casquette à l'envers... Ensuite, je vois passer en trombe une deuxième bagnole, cette fois dans la voie de gauche, conduite par un autre jeune conducteur... Les deux se font la course, sur l'autoroute, en plein après-midi. Ils se trouvent bien bons, au volant de leur vieille boîte à pain modifiée... Wow, quels supers-hommes! Superman peut aller se rhabiller!

Il s'en est fallu de peu pour que fiston et moi, au lieu de déguster une bonne pizza pour souper, nous nous retrouvions à l'urgence de l'hôpital avec une intraveineuse comme repas ou pire encore, au cimetière à bouffer des pissenlits par la racine... Non, mais!

Mon fils est né avec de graves problèmes de santé. Il a subi de nombreuses chirurgies, dont trois à cœur ouvert. Il a fait mentir les médecins qui l'ont condamné à mort plus d'une fois. Il a défié les plus sombres pronostics pour être ici, bien vivant et heureux avec moi, en cette belle journée ensoleillée, et tout se terminerait maintenant sur cette autoroute à cause d'un irresponsable?

Il a défié les plus sombres pronostics pour être ici, bien vivant et heureux avec moi, en cette belle journée ensoleillée, et tout se terminerait maintenant sur cette autoroute à cause d'un irresponsable?

Mais c'est quoi leur problème à ces inconscients? Qu'est-ce qui a foiré dans le développement de leur cerveau? Je sais qu'ils ont passé des années devant des jeux vidéo, mais sapristi, quand tu te retrouves derrière le volant d'une voiture, tu es dans la réalité! Tu partages la route avec du vrai monde, des pères, des mères, des sœurs, des frères, des enfants! Si tu frappes, tu ne peux pas recommencer la game! Je vais emprunter un slogan bien connu : « Réveillez-vous! »

Message à tous les conducteurs :vous écoutez sûrement les nouvelles une fois de temps en temps? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez un tueur d'enfants?

Vous dites que c'est une ordure, et qu'il mérite de se faire foutre une raclée en prison. Sachez que quand vous faites les imbéciles sur la route, vous n'êtes pas mieux que ce criminel-là. Vous êtes un futur tueur d'enfants. Ou encore vous pourriez tuer leur père, leur mère, ou un autre membre de leur famille, et ainsi détruire leur vie.

Les contraventions salées et les primes d'assurances super élevées ne vous découragent pas, vous voulez continuer à faire les abrutis sur les routes? 1) Sachez que vous n'impressionnez personne d'autre que vous-même; 2) Conduire une voiture, ce n'est pas un droit, c'est une responsabilité; 3) Quand vous perdrez le contrôle de votre véhicule, ce sera GAME OVER – pour vous c'est certain, mais malheureusement, probablement aussi pour des personnes innocentes qui vont payer pour vos conneries, pour votre stupidité.

Heureusement, tous les jeunes ne sont pas comme ça. La majorité des jeunes sont matures et responsables au volant, et sont conscients de la responsabilité qu'ils portent chaque fois qu'ils prennent la route.

Mais malheureusement, il y a ces autres qui font que les jeunes sont surreprésentés dans les statistiques d'accidents de la route au Québec. Les chiffres parlent fort: entre 2012 et 2016, le pourcentage des jeunes impliqués dans des accidents mortels était de 58%.

Dans plusieurs accidents impliquant les jeunes, l'alcool au volant est en cause, mais la vitesse, la témérité et l'inexpérience restent les facteurs les plus fréquents.

Trop de vies perdues. Trop de familles déchirées. C'était devenu nécessaire: une importante réforme du Code de la sécurité routière a récemment été adoptée.

Les nouvelles mesures mises en place incluent un couvre-feu et la restriction sur le nombre de passagers qui s'appliqueront selon le cas aux apprentis conducteurs, aux jeunes conducteurs ou aux détenteurs de permis probatoires.

Oui, il était essentiel d'agir. À cause de ces conducteurs qui croient vivre dans une réalité virtuelle où l'immaturité n'a aucune conséquence, où les blessures disparaissent à chaque nouvelle «game» et où la mort est réversible.

Barman! Trois shooters de maturité pour les Conducteurs s.v.p.!